https://ria.ru/20250705/oasis-2027326432.html

Рок-группа Oasis провела в Кардиффе свой первый после воссоединения концерт

Рок-группа Oasis провела в Кардиффе свой первый после воссоединения концерт - РИА Новости, 05.07.2025

Рок-группа Oasis провела в Кардиффе свой первый после воссоединения концерт

Манчестерская рок-группа Oasis провела в пятницу в Кардиффе свой первый после воссоединения концерт, сообщает газета Guardian. РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T01:49:00+03:00

2025-07-05T01:49:00+03:00

2025-07-05T01:49:00+03:00

шоубиз

кардифф

манчестер

oasis

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968681497_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_da65992417cb12cd3fd0951493511aa5.jpg

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Манчестерская рок-группа Oasis провела в пятницу в Кардиффе свой первый после воссоединения концерт, сообщает газета Guardian. "Самоуверенные и невероятно громкие, Oasis вновь ворвались на сцену живой музыки в пятницу вечером с блестящим... дебютным концертом в рамках своего мирового турне после воссоединения", - пишет издание. Как отмечает газета, турне Oasis является "самым ожидаемым" за столетие. По данным Guardian, группа сосредоточилась в основном на песнях своего расцвета 1990-х годов. Рок-группа Oasis была основана в Манчестере в 1991 году братьями Лиамом и Ноэлем Галлахерами и стала одним из основоположников жанра брит-поп. Музыканты, по собственным словам, вдохновлялись ранней британской панк- и рок-музыкой. На протяжении карьеры группа выпустила семь студийных альбомов, которые суммарно разошлись тиражом более 60 миллионов экземпляров. В 2009 году Ноэль принял решение покинуть группу из-за многочисленных конфликтов с младшим братом Лиамом, в результате чего коллектив официально объявил о распаде.

https://rsport.ria.ru/20250705/oasis-2027324288.html

кардифф

манчестер

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

кардифф, манчестер, oasis