https://ria.ru/20250705/oasis-2027326432.html
Рок-группа Oasis провела в Кардиффе свой первый после воссоединения концерт
Рок-группа Oasis провела в Кардиффе свой первый после воссоединения концерт - РИА Новости, 05.07.2025
Рок-группа Oasis провела в Кардиффе свой первый после воссоединения концерт
Манчестерская рок-группа Oasis провела в пятницу в Кардиффе свой первый после воссоединения концерт, сообщает газета Guardian. РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T01:49:00+03:00
2025-07-05T01:49:00+03:00
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Манчестерская рок-группа Oasis провела в пятницу в Кардиффе свой первый после воссоединения концерт, сообщает газета Guardian. "Самоуверенные и невероятно громкие, Oasis вновь ворвались на сцену живой музыки в пятницу вечером с блестящим... дебютным концертом в рамках своего мирового турне после воссоединения", - пишет издание. Как отмечает газета, турне Oasis является "самым ожидаемым" за столетие. По данным Guardian, группа сосредоточилась в основном на песнях своего расцвета 1990-х годов. Рок-группа Oasis была основана в Манчестере в 1991 году братьями Лиамом и Ноэлем Галлахерами и стала одним из основоположников жанра брит-поп. Музыканты, по собственным словам, вдохновлялись ранней британской панк- и рок-музыкой. На протяжении карьеры группа выпустила семь студийных альбомов, которые суммарно разошлись тиражом более 60 миллионов экземпляров. В 2009 году Ноэль принял решение покинуть группу из-за многочисленных конфликтов с младшим братом Лиамом, в результате чего коллектив официально объявил о распаде.
https://rsport.ria.ru/20250705/oasis-2027324288.html
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Шоубиз, Кардифф, Манчестер, Oasis
Рок-группа Oasis провела в Кардиффе свой первый после воссоединения концерт
Guardian: рок-группа Oasis провела в Кардиффе первый концерт после воссоединения