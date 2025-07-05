https://ria.ru/20250705/nozh-2027346568.html

Мужчине, напавшему с ножом на мальчика в Подмосковье, предъявили обвинение

Мужчине, напавшему с ножом на мальчика в Подмосковье, предъявили обвинение - РИА Новости, 05.07.2025

Мужчине, напавшему с ножом на мальчика в Подмосковье, предъявили обвинение

Мужчине, который напал на 9-летнего мальчика в подмосковном Сергиевом Посаде, предъявлено обвинение, сообщили в СК Подмосковья. РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T09:53:00+03:00

2025-07-05T09:53:00+03:00

2025-07-05T10:25:00+03:00

московская область (подмосковье)

россия

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/04/2027303492_0:95:1080:703_1920x0_80_0_0_36959b93b9154fe3a9a25d5d018c53b7.jpg

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Мужчине, который напал на 9-летнего мальчика в подмосковном Сергиевом Посаде, предъявлено обвинение, сообщили в СК Подмосковья. Ранее СК сообщил, что в Сергиевом Посаде мужчина ударил ножом в шею девятилетнего мальчика, ребенок госпитализирован. Подозреваемый задержан, это местный житель 1990 года рождения. "Следователем предъявлено обвинение местному жителю, совершившему попытку убийства 9-летнего мальчика (ч. 3 ст. 30 п.п. "в,и" ч. 2 ст. 105 УК РФ)", - говорится в сообщении. Отмечается, что в качестве потерпевшего признана мать ребенка, с ее участием проведен допрос. В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об аресте обвиняемого.

https://ria.ru/20250703/irkutsk-2026858215.html

https://ria.ru/20250617/mvd-2023340679.html

московская область (подмосковье)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия