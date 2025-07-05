Рейтинг@Mail.ru
Мужчине, напавшему с ножом на мальчика в Подмосковье, предъявили обвинение - РИА Новости, 05.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:53 05.07.2025 (обновлено: 10:25 05.07.2025)
https://ria.ru/20250705/nozh-2027346568.html
Мужчине, напавшему с ножом на мальчика в Подмосковье, предъявили обвинение
Мужчине, напавшему с ножом на мальчика в Подмосковье, предъявили обвинение - РИА Новости, 05.07.2025
Мужчине, напавшему с ножом на мальчика в Подмосковье, предъявили обвинение
Мужчине, который напал на 9-летнего мальчика в подмосковном Сергиевом Посаде, предъявлено обвинение, сообщили в СК Подмосковья. РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T09:53:00+03:00
2025-07-05T10:25:00+03:00
московская область (подмосковье)
россия
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/04/2027303492_0:95:1080:703_1920x0_80_0_0_36959b93b9154fe3a9a25d5d018c53b7.jpg
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Мужчине, который напал на 9-летнего мальчика в подмосковном Сергиевом Посаде, предъявлено обвинение, сообщили в СК Подмосковья. Ранее СК сообщил, что в Сергиевом Посаде мужчина ударил ножом в шею девятилетнего мальчика, ребенок госпитализирован. Подозреваемый задержан, это местный житель 1990 года рождения. "Следователем предъявлено обвинение местному жителю, совершившему попытку убийства 9-летнего мальчика (ч. 3 ст. 30 п.п. "в,и" ч. 2 ст. 105 УК РФ)", - говорится в сообщении. Отмечается, что в качестве потерпевшего признана мать ребенка, с ее участием проведен допрос. В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об аресте обвиняемого.
https://ria.ru/20250703/irkutsk-2026858215.html
https://ria.ru/20250617/mvd-2023340679.html
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/04/2027303492_9:0:1073:798_1920x0_80_0_0_f4c3d17510bdacf6b5c503b0c29bf94f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Московская область (Подмосковье), Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Мужчине, напавшему с ножом на мальчика в Подмосковье, предъявили обвинение

Мужчине, напавшему с ножом на мальчика в Сергиевом Посаде, предъявлено обвинение

© Фото : соцсетиМашины экстренных служб на месте нападения на ребенка в Сергиевом Посаде
Машины экстренных служб на месте нападения на ребенка в Сергиевом Посаде - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© Фото : соцсети
Машины экстренных служб на месте нападения на ребенка в Сергиевом Посаде
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Мужчине, который напал на 9-летнего мальчика в подмосковном Сергиевом Посаде, предъявлено обвинение, сообщили в СК Подмосковья.
Ранее СК сообщил, что в Сергиевом Посаде мужчина ударил ножом в шею девятилетнего мальчика, ребенок госпитализирован. Подозреваемый задержан, это местный житель 1990 года рождения.
Мужчина, напавший на медперсонал в больнице Иркутска - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Мужчина напал с ножом на медперсонал в иркутской больнице
3 июля, 06:31
"Следователем предъявлено обвинение местному жителю, совершившему попытку убийства 9-летнего мальчика (ч. 3 ст. 30 п.п. "в,и" ч. 2 ст. 105 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в качестве потерпевшего признана мать ребенка, с ее участием проведен допрос. В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об аресте обвиняемого.
Полицейский автомобиль и сотрудник полиции. - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Житель Татарстана после распития спиртного очнулся с ножом в спине
17 июня, 15:06
 
Московская область (Подмосковье)РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала