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Мужчине, напавшему с ножом на мальчика в Подмосковье, предъявили обвинение
Мужчине, напавшему с ножом на мальчика в Подмосковье, предъявили обвинение - РИА Новости, 05.07.2025
Мужчине, напавшему с ножом на мальчика в Подмосковье, предъявили обвинение
Мужчине, который напал на 9-летнего мальчика в подмосковном Сергиевом Посаде, предъявлено обвинение, сообщили в СК Подмосковья. РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T09:53:00+03:00
2025-07-05T09:53:00+03:00
2025-07-05T10:25:00+03:00
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Мужчине, который напал на 9-летнего мальчика в подмосковном Сергиевом Посаде, предъявлено обвинение, сообщили в СК Подмосковья. Ранее СК сообщил, что в Сергиевом Посаде мужчина ударил ножом в шею девятилетнего мальчика, ребенок госпитализирован. Подозреваемый задержан, это местный житель 1990 года рождения. "Следователем предъявлено обвинение местному жителю, совершившему попытку убийства 9-летнего мальчика (ч. 3 ст. 30 п.п. "в,и" ч. 2 ст. 105 УК РФ)", - говорится в сообщении. Отмечается, что в качестве потерпевшего признана мать ребенка, с ее участием проведен допрос. В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об аресте обвиняемого.
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московская область (подмосковье), россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Московская область (Подмосковье), Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Мужчине, напавшему с ножом на мальчика в Подмосковье, предъявили обвинение
Мужчине, напавшему с ножом на мальчика в Сергиевом Посаде, предъявлено обвинение