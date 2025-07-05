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СМИ: на границе Нигера и Буркина-Фасо погибли десять военных
СМИ: на границе Нигера и Буркина-Фасо погибли десять военных - РИА Новости, 05.07.2025
СМИ: на границе Нигера и Буркина-Фасо погибли десять военных
Не менее десяти военных Нигера погибли, еще 15 получили ранения в результате нападения на границе с Буркина-Фасо, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на... РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T01:35:00+03:00
2025-07-05T01:35:00+03:00
2025-07-05T05:53:00+03:00
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Не менее десяти военных Нигера погибли, еще 15 получили ранения в результате нападения на границе с Буркина-Фасо, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление министра обороны страны генерала Салифу Моди. "В пятницу в результате двойной атаки, предположительно, со стороны джихадистов возле западной границы Нигера с Буркина-Фасо погибли десять солдат", — говорится в материале агентства. По словам Моди, еще 15 военных получили ранения.
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в мире, нигер, буркина-фасо
В мире, Нигер, Буркина-Фасо
СМИ: на границе Нигера и Буркина-Фасо погибли десять военных
AFP: на границе Нигера и Буркина-Фасо погибли десять военных