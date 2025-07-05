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В Орловской области провели рейды по выявлению нелегальных мигрантов - РИА Новости, 05.07.2025
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17:05 05.07.2025
https://ria.ru/20250705/nelegaly-2027391585.html
В Орловской области провели рейды по выявлению нелегальных мигрантов
В Орловской области провели рейды по выявлению нелегальных мигрантов - РИА Новости, 05.07.2025
В Орловской области провели рейды по выявлению нелегальных мигрантов
Полиция выявила 162 нарушителя миграционного законодательства в Орловской области, всего зафиксировано 204 правонарушения, сообщается в Telegram-канале МВД... РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T17:05:00+03:00
2025-07-05T17:05:00+03:00
орловская область
узбекистан
молдавия
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Полиция выявила 162 нарушителя миграционного законодательства в Орловской области, всего зафиксировано 204 правонарушения, сообщается в Telegram-канале МВД Медиа. "В рамках первого этапа операции "Нелегал – 2025" полицейские совместно с другими ведомствами провели рейды в жилом секторе, на стройплощадках, объектах транспорта и в птицеводческом хозяйстве. Всего зафиксировано 204 правонарушения, связанных с миграционным законодательством", - говорится в сообщении. Правоохранители отметили, что 41 мигранта уличили в несоблюдении порядка осуществления трудовой деятельности, из них 14 иностранцев работали без разрешительных документов: семь из Туркменистана, пять из Узбекистана, а также по одному гражданину Молдавии и Алжира. Также 27 работодателей привлечены к ответственности за незаконное привлечение рабочей силы. Кроме того, по итогам рейдов вынесено 26 постановлений об административном выдворении и депортации. Семерых нарушителей уже принудительно выслали за пределы России, еще 31 мигранту запрещен въезд в страну за нарушение сроков пребывания, совершение преступлений или неуплату штрафов. Правоохранители уточнили, что полиция выявила трех иностранцев, включенных в реестр контролируемых лиц, но не урегулировавших свой правовой статус. Зафиксировано 27 случаев фиктивной регистрации приезжих по месту пребывания, в отношении трех собственников жилья возбуждены уголовные дела.
https://ria.ru/20250611/podmoskove-2022160593.html
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орловская область
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орловская область, узбекистан, молдавия
Орловская область, Узбекистан, Молдавия
В Орловской области провели рейды по выявлению нелегальных мигрантов

В Орловской области выявили 162 нарушителя миграционного законодательства

© МВД РоссииРейд по выявлению нелегальных мигрантов в Орловской области. Кадр видео
Рейд по выявлению нелегальных мигрантов в Орловской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© МВД России
Рейд по выявлению нелегальных мигрантов в Орловской области. Кадр видео
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Полиция выявила 162 нарушителя миграционного законодательства в Орловской области, всего зафиксировано 204 правонарушения, сообщается в Telegram-канале МВД Медиа.
"В рамках первого этапа операции "Нелегал – 2025" полицейские совместно с другими ведомствами провели рейды в жилом секторе, на стройплощадках, объектах транспорта и в птицеводческом хозяйстве. Всего зафиксировано 204 правонарушения, связанных с миграционным законодательством", - говорится в сообщении.
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Правоохранители отметили, что 41 мигранта уличили в несоблюдении порядка осуществления трудовой деятельности, из них 14 иностранцев работали без разрешительных документов: семь из Туркменистана, пять из Узбекистана, а также по одному гражданину Молдавии и Алжира. Также 27 работодателей привлечены к ответственности за незаконное привлечение рабочей силы.
Кроме того, по итогам рейдов вынесено 26 постановлений об административном выдворении и депортации. Семерых нарушителей уже принудительно выслали за пределы России, еще 31 мигранту запрещен въезд в страну за нарушение сроков пребывания, совершение преступлений или неуплату штрафов.
Правоохранители уточнили, что полиция выявила трех иностранцев, включенных в реестр контролируемых лиц, но не урегулировавших свой правовой статус. Зафиксировано 27 случаев фиктивной регистрации приезжих по месту пребывания, в отношении трех собственников жилья возбуждены уголовные дела.
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