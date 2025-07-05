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В НАТО ответили на вопрос о сокращении численности войск США в Европе
В НАТО ответили на вопрос о сокращении численности войск США в Европе - РИА Новости, 05.07.2025
В НАТО ответили на вопрос о сокращении численности войск США в Европе
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что в настоящее время сокращение численности американских войск в Европе не обсуждается. РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T21:25:00+03:00
2025-07-05T21:25:00+03:00
2025-07-05T21:25:00+03:00
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что в настоящее время сокращение численности американских войск в Европе не обсуждается. "В настоящее время речи о сокращении присутствия (войск США - ред.) не идет. Что мы знаем, так это то, что европейцы должны тратить больше. Этим мы и занимаемся. Когда речь заходит о численности войск, мы все согласились, что в Европе не должно быть пробелов в возможностях", - заявил Рютте в интервью газете New York Times. Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.
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в мире, европа, сша, марк рютте, дональд трамп, пит хегсет, нато, министерство обороны сша, саммит нато
В мире, Европа, США, Марк Рютте, Дональд Трамп, Пит Хегсет, НАТО, Министерство обороны США, Саммит НАТО
В НАТО ответили на вопрос о сокращении численности войск США в Европе
Генсек НАТО Рютте: сокращение численности войск США в Европе не обсуждается