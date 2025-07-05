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Рютте признал превосходство России над НАТО в производстве боеприпасов

Рютте признал превосходство России над НАТО в производстве боеприпасов - РИА Новости, 05.07.2025

Рютте признал превосходство России над НАТО в производстве боеприпасов

Россия за три месяца производит втрое больше боеприпасов, чем весь Североатлантический альянс за год, заявил генсек НАТО Марк Рютте в интервью New York Times. РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T20:45:00+03:00

2025-07-05T20:45:00+03:00

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Россия за три месяца производит втрое больше боеприпасов, чем весь Североатлантический альянс за год, заявил генсек НАТО Марк Рютте в интервью New York Times. "Мы имеем дело с огромным геополитическим вызовом. И в первую очередь речь о России, которая восстанавливается с невиданными в современной истории темпами и скоростью. Они сейчас производят втрое больше боеприпасов за три месяца, чем вся НАТО за год", — сказал он. Рютте отметил, что у НАТО нет мощностей для производства оружия, которое смогло бы позволить альянсу сдерживать Россию, КНДР и "кого бы то ни было". Он подчеркнул, что блоку необходимо развивать оборонно-промышленную базу и тратить деньги на кибербезопасность и гибридные угрозы.При этом генсек признал, что из-за такого шага члены объединения столкнутся с огромными расходами, и в качестве обоснования необходимости этих трат Рютте снова упомянул о якобы существующей опасности со стороны России.В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия не собирается нападать на государства, входящие в блок НАТО. Как объяснял президент Владимир Путин, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой угрозой со стороны Москвы, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, но "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".В свою очередь, сам альянс в последние годы развернул беспрецедентную военную активность у российских границ.

https://ria.ru/20250630/pomosch-2026201869.html

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россия, марк рютте, владимир путин, такер карлсон, нато, в мире