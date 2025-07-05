Рейтинг@Mail.ru
Рютте признал превосходство России над НАТО в производстве боеприпасов - РИА Новости, 05.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:45 05.07.2025 (обновлено: 21:46 05.07.2025)
https://ria.ru/20250705/nato-2027413024.html
Рютте признал превосходство России над НАТО в производстве боеприпасов
Рютте признал превосходство России над НАТО в производстве боеприпасов - РИА Новости, 05.07.2025
Рютте признал превосходство России над НАТО в производстве боеприпасов
Россия за три месяца производит втрое больше боеприпасов, чем весь Североатлантический альянс за год, заявил генсек НАТО Марк Рютте в интервью New York Times. РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T20:45:00+03:00
2025-07-05T21:46:00+03:00
россия
марк рютте
владимир путин
такер карлсон
нато
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/05/2027413271_0:46:2017:1181_1920x0_80_0_0_f537133576f06636d66c56759d004c45.jpg
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Россия за три месяца производит втрое больше боеприпасов, чем весь Североатлантический альянс за год, заявил генсек НАТО Марк Рютте в интервью New York Times. "Мы имеем дело с огромным геополитическим вызовом. И в первую очередь речь о России, которая восстанавливается с невиданными в современной истории темпами и скоростью. Они сейчас производят втрое больше боеприпасов за три месяца, чем вся НАТО за год", — сказал он. Рютте отметил, что у НАТО нет мощностей для производства оружия, которое смогло бы позволить альянсу сдерживать Россию, КНДР и "кого бы то ни было". Он подчеркнул, что блоку необходимо развивать оборонно-промышленную базу и тратить деньги на кибербезопасность и гибридные угрозы.При этом генсек признал, что из-за такого шага члены объединения столкнутся с огромными расходами, и в качестве обоснования необходимости этих трат Рютте снова упомянул о якобы существующей опасности со стороны России.В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия не собирается нападать на государства, входящие в блок НАТО. Как объяснял президент Владимир Путин, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой угрозой со стороны Москвы, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, но "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".В свою очередь, сам альянс в последние годы развернул беспрецедентную военную активность у российских границ.
https://ria.ru/20250630/pomosch-2026201869.html
https://ria.ru/20250630/orban-2026386565.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/05/2027413271_137:0:2286:1612_1920x0_80_0_0_2d62924d062ae31ed117814e7edc4125.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, марк рютте, владимир путин, такер карлсон, нато, в мире
Россия, Марк Рютте, Владимир Путин, Такер Карлсон, НАТО, В мире
Рютте признал превосходство России над НАТО в производстве боеприпасов

Рютте: Россия производит втрое больше боеприпасов, чем вся НАТО

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкПроизводство снарядов
Производство снарядов - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Производство снарядов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Россия за три месяца производит втрое больше боеприпасов, чем весь Североатлантический альянс за год, заявил генсек НАТО Марк Рютте в интервью New York Times.
«
"Мы имеем дело с огромным геополитическим вызовом. И в первую очередь речь о России, которая восстанавливается с невиданными в современной истории темпами и скоростью. Они сейчас производят втрое больше боеприпасов за три месяца, чем вся НАТО за год", — сказал он.
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
"Величайший парадокс": экс-аналитик ЦРУ рассказал, как НАТО помогла России
30 июня, 07:17
Рютте отметил, что у НАТО нет мощностей для производства оружия, которое смогло бы позволить альянсу сдерживать Россию, КНДР и "кого бы то ни было". Он подчеркнул, что блоку необходимо развивать оборонно-промышленную базу и тратить деньги на кибербезопасность и гибридные угрозы.
При этом генсек признал, что из-за такого шага члены объединения столкнутся с огромными расходами, и в качестве обоснования необходимости этих трат Рютте снова упомянул о якобы существующей опасности со стороны России.
В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия не собирается нападать на государства, входящие в блок НАТО. Как объяснял президент Владимир Путин, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой угрозой со стороны Москвы, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, но "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
В свою очередь, сам альянс в последние годы развернул беспрецедентную военную активность у российских границ.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
Большинство стран НАТО не хотят конфликта с Россией, заявил Орбан
30 июня, 19:48
 
РоссияМарк РюттеВладимир ПутинТакер КарлсонНАТОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала