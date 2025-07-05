https://ria.ru/20250705/nalchik-2027395640.html

Муфтий назвал нападение на полицейского в Нальчике провокацией

Муфтий назвал нападение на полицейского в Нальчике провокацией - РИА Новости, 05.07.2025

Муфтий назвал нападение на полицейского в Нальчике провокацией

Муфтий Кабардино-Балкарии Хазретали Дзасежев назвал нападение на сотрудника ДПС в Нальчике злонамеренной провокацией в отношении религии и мусульман республики. РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T17:58:00+03:00

2025-07-05T17:58:00+03:00

2025-07-05T17:58:00+03:00

религия

нальчик

россия

урванский район

казбек коков

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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НАЛЬЧИК, 5 июл – РИА Новости. Муфтий Кабардино-Балкарии Хазретали Дзасежев назвал нападение на сотрудника ДПС в Нальчике злонамеренной провокацией в отношении религии и мусульман республики. Ранее глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков сообщил, что около 18.00 мск в пятницу в Нальчике произошло нападение на сотрудника ДПС с использованием холодного оружия. Нападавший уничтожен. Раненому сотруднику оказывается необходимая медицинская помощь, сообщалось, что ему провели экстренную операцию, он находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. По факту нападения следственное управление СК России по региону возбудило уголовное дело по статье "посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов" УК РФ. Источник сообщил РИА Новости, что личность нападавшего установлена – это житель Урванского района республики, он пытался завладеть табельным оружием полицейского. "Сотрудники полиции стоят на страже закона и безопасности всех граждан, без различия вероисповедания или национальности. Данное вероломное нападение на стражей порядка – это удар по основам нашего мирного сосуществования и злонамеренная провокация в отношении нашей религии и мусульман Кабардино-Балкарии", - заявил Дзасежев в обращении к жителям региона, опубликованном в Telegram-канале ДУМ КБР. Он напомнил, что ислам – религия мира, милосердия и справедливости, которая категорически запрещает посягательство на жизнь, здоровье и достоинство человека. "Любое насилие, особенно направленное против тех, кто призван охранять покой общества, является тягчайшим грехом и преступлением перед Аллахом и людьми. Нет и не может быть никаких оправданий такому деянию, противоречащему основам нашей веры и общечеловеческим ценностям", - заявил муфтий. Он также попросил родителей уделять особое внимания воспитанию детей в духе уважения к закону, терпимости, неприятия экстремизма и насилия. "Религиозное образование должно основываться на истинных ценностях ислама – мире, созидании и уважении к жизни. Будьте бдительны против любых попыток втянуть молодежь в противоправную деятельность под какими бы то ни было лозунгами", - подчеркнул Дзасежев.

https://ria.ru/20250705/napadenie-2027365700.html

https://ria.ru/20250704/glava-2027319338.html

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Ольга Фомченкова

нальчик, россия, урванский район, казбек коков, следственный комитет россии (ск рф), происшествия