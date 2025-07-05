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В районе Антальи вновь вспыхнул пожар - РИА Новости, 05.07.2025
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16:12 05.07.2025
https://ria.ru/20250705/muratpasha-2027386704.html
В районе Антальи вновь вспыхнул пожар
В районе Антальи вновь вспыхнул пожар - РИА Новости, 05.07.2025
В районе Антальи вновь вспыхнул пожар
Лесной пожар вспыхнул в районе Муратпаша в турецкой курортной Анталье, который два дня назад был взят под контроль, передал телеканал CNN Türk. РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T16:12:00+03:00
2025-07-05T16:12:00+03:00
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АНКАРА, 5 июл – РИА Новости. Лесной пожар вспыхнул в районе Муратпаша в турецкой курортной Анталье, который два дня назад был взят под контроль, передал телеканал CNN Türk. "Сегодня в квартале Гюзелоба района Муратпаша в Анталии вновь вспыхнул пожар после лесного пожара, который был взят под контроль два дня назад", - передал телеканал. Поскольку пожар начался в непосредственной близости от теплиц и жилых кварталов, интенсивные меры были приняты с земли и воздуха. В регион было направлено большое количество наземной техники и вертолетов регионального управления лесного хозяйства. "Напомним, что два дня назад в этом же районе произошел пожар, который удалось взять под контроль примерно за 3,5 часа. Пока неясно, вызван ли сегодняшний пожар очагами возгорания, оставшимися после предыдущего пожара" - уточнил телеканал.
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в мире, анталья (провинция)
В мире, Анталья (провинция)
В районе Антальи вновь вспыхнул пожар

В районе Муратпаша в турецкой Анталье вновь вспыхнул лесной пожар

© Flickr / Brandon AtkinsonВид на Анталью, Турция
Вид на Анталью, Турция - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© Flickr / Brandon Atkinson
Вид на Анталью, Турция. Архивное фото
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АНКАРА, 5 июл – РИА Новости. Лесной пожар вспыхнул в районе Муратпаша в турецкой курортной Анталье, который два дня назад был взят под контроль, передал телеканал CNN Türk.
"Сегодня в квартале Гюзелоба района Муратпаша в Анталии вновь вспыхнул пожар после лесного пожара, который был взят под контроль два дня назад", - передал телеканал.
Поскольку пожар начался в непосредственной близости от теплиц и жилых кварталов, интенсивные меры были приняты с земли и воздуха. В регион было направлено большое количество наземной техники и вертолетов регионального управления лесного хозяйства.
"Напомним, что два дня назад в этом же районе произошел пожар, который удалось взять под контроль примерно за 3,5 часа. Пока неясно, вызван ли сегодняшний пожар очагами возгорания, оставшимися после предыдущего пожара" - уточнил телеканал.
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