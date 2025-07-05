https://ria.ru/20250705/muratpasha-2027386704.html

В районе Антальи вновь вспыхнул пожар

В районе Антальи вновь вспыхнул пожар - РИА Новости, 05.07.2025

В районе Антальи вновь вспыхнул пожар

Лесной пожар вспыхнул в районе Муратпаша в турецкой курортной Анталье, который два дня назад был взят под контроль, передал телеканал CNN Türk. РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T16:12:00+03:00

2025-07-05T16:12:00+03:00

2025-07-05T16:12:00+03:00

в мире

анталья (провинция)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/131497/15/1314971579_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_8147e6ea1fad75365ebd4d965e0f2439.jpg

АНКАРА, 5 июл – РИА Новости. Лесной пожар вспыхнул в районе Муратпаша в турецкой курортной Анталье, который два дня назад был взят под контроль, передал телеканал CNN Türk. "Сегодня в квартале Гюзелоба района Муратпаша в Анталии вновь вспыхнул пожар после лесного пожара, который был взят под контроль два дня назад", - передал телеканал. Поскольку пожар начался в непосредственной близости от теплиц и жилых кварталов, интенсивные меры были приняты с земли и воздуха. В регион было направлено большое количество наземной техники и вертолетов регионального управления лесного хозяйства. "Напомним, что два дня назад в этом же районе произошел пожар, который удалось взять под контроль примерно за 3,5 часа. Пока неясно, вызван ли сегодняшний пожар очагами возгорания, оставшимися после предыдущего пожара" - уточнил телеканал.

https://ria.ru/20250703/pozhar-2027048959.html

анталья (провинция)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, анталья (провинция)