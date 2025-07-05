https://ria.ru/20250705/most-2027415592.html
На Крымском мосту возобновили движение
На Крымском мосту возобновили движение - РИА Новости, 05.07.2025
На Крымском мосту возобновили движение
Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, ограничение продлилось более часа, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на... РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T21:00:00+03:00
2025-07-05T21:00:00+03:00
2025-07-05T21:00:00+03:00
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, ограничение продлилось более часа, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на транспортном переходе. Движение перекрыли в 19.36 мск. Причины не назывались. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении.
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На Крымском мосту возобновили движение
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили спустя час