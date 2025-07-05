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На Крымском мосту возобновили движение - РИА Новости, 05.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
21:00 05.07.2025
https://ria.ru/20250705/most-2027415592.html
На Крымском мосту возобновили движение
На Крымском мосту возобновили движение - РИА Новости, 05.07.2025
На Крымском мосту возобновили движение
Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, ограничение продлилось более часа, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на... РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T21:00:00+03:00
2025-07-05T21:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
республика крым
крымский мост
безопасность
вооруженные силы рф
общество
авто
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, ограничение продлилось более часа, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на транспортном переходе. Движение перекрыли в 19.36 мск. Причины не назывались. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении.
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россия, республика крым, крымский мост, безопасность, вооруженные силы рф, общество, авто
Специальная военная операция на Украине, Россия, Республика Крым, Крымский мост, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Общество, Авто
На Крымском мосту возобновили движение

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили спустя час

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкАвтомобили на Крымском мосту
Автомобили на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Автомобили на Крымском мосту. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, ограничение продлилось более часа, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на транспортном переходе.
Движение перекрыли в 19.36 мск. Причины не назывались.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияРеспублика КрымКрымский мостБезопасностьВооруженные силы РФОбществоАвто
 
 
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