https://ria.ru/20250705/most-2027415592.html

На Крымском мосту возобновили движение

На Крымском мосту возобновили движение - РИА Новости, 05.07.2025

На Крымском мосту возобновили движение

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, ограничение продлилось более часа, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на... РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T21:00:00+03:00

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, ограничение продлилось более часа, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на транспортном переходе. Движение перекрыли в 19.36 мск. Причины не назывались. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250705/bespilotniki-2027376411.html

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россия, республика крым, крымский мост, безопасность, вооруженные силы рф, общество, авто