https://ria.ru/20250705/moskva-2027176852.html

"Русские живут как короли": американцы назвали Москву "городом будущего"

"Русские живут как короли": американцы назвали Москву "городом будущего" - РИА Новости, 05.07.2025

"Русские живут как короли": американцы назвали Москву "городом будущего"

Столица России продолжает удивлять иностранных гостей. После посещения Москвы американские туристы в восторге рассказывают о чистоте улиц, технологичных... РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T09:06:00+03:00

2025-07-05T09:06:00+03:00

2025-07-05T09:06:00+03:00

москва

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такер карлсон

большой театр

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Столица России продолжает удивлять иностранных гостей. После посещения Москвы американские туристы в восторге рассказывают о чистоте улиц, технологичных сервисах и неожиданно высоком уровне комфорта. "Этот город опережает многие мегаполисы мира", - признаются они, отмечая просторные квартиры, безопасность и потрясающую кухню. Почему впечатления заокеанских гостей так расходятся с западными стереотипами о России - в материале РИА Новости."Нас обманули"В центре Москвы, напротив знаменитого Большого театра, появилось новое общественное пространство — "Шахматный сквер". Яркая концепция привлекла не только москвичей, но и иностранных туристов, которые с восторгом делятся впечатлениями о столице России.Американец Пабло, ведя репортаж для своего YouTube-канала, с удивлением отметил, что в Москве люди спокойно играют в шахматы прямо на улице."Нам говорят, что санкции разрушили Россию… Или нет? Вы только посмотрите — они играют в шахматы! Такого не увидишь в США, серьезно. Чтобы обычные люди просто сидели и играли в шахматы на улице? В Америке такого нет. И как же здесь чисто!" — восхищается он.Но больше всего его поразила не сама шахматная площадка, а люди вокруг."Нравится, как люди выглядят, как они заботятся о себе. Женщины — ухоженные, мужчины — опрятные. Все так аккуратно. Красота! Виден контраст между старшим поколением и молодежью. Пожилые одеты просто, без моды, а молодежь — стильная, яркая", — отмечает Пабло.Чистота на улицах также не осталась незамеченной. "Ни бумажки, ни соринки", — удивляется американец."Живут же люди!"32-летний путешественник из Нью-Йорка Энтони признался, что Москва во многом превзошла его ожидания."Город будущего!" — ахнул он, увидев роботов-курьеров, снующих по тротуарам. "У вас по улицам разъезжают роботы, доставляющие еду. Я такого еще не видел! А в ресторанах можно оплатить счет, просто приложив телефон к специальному устройству. У нас такого нет!"Также он был буквально в шоке от количества супермаркетов, а также обилия самых разных магазинов и магазинчиков, кафе и ресторанов, кофеен и пекарен.По словам Энтони, таких больших магазинов в Америке нет, а цены в Москве - намного ниже. При этом полки заставлены продукцией со всего мира. И это несмотря на рекордное количество санкций, которые были введены против России."Живут же люди!", - изумляется турист.И гуляют, и не боятся!Отдельно он отметил безопасность российской столицы."В США женщины боятся выходить вечером на улицу. В Москве же жизнь кипит и ночью. Девушки спокойно гуляют, никто их не трогает. Полиция и камеры везде — чувствуешь себя защищенным", — делится впечатлениями турист."Я готов переехать ради борща!"Конечно же, он остался в полном восторге от нашей еды. Русские блюда оказались невероятно вкусными и, в отличие от американских, они не наносят вреда здоровью. Энтони признался, что он готов перебраться жить в Москву только ради одной борща, пельменей и блинов с красной икрой.Кроме того, путешественник поражён уровнем свободы, которая есть у людей на бытовом уровне. Жизнь в России куда меньше зарегулирована, чем в США. Тут никто не станет подавать на тебя в суд за то, что ты якобы проявил неуважение или вышел на улицу пьяным. Многие конфликты решаются на человеческом уровне, без привлечения полиции и адвокатов.При этом и сами люди тут не такие отстранённые, как в Штатах. Они всегда готовы прийти на помощь, говорит иностранец. Если в Штатах царит культ индивидуализма, при котором никому ни до кого нет дела, то в русском обществе всё построено на взаимной поддержке. А если ты пришёл в гости к русскому, то он обязательно встретит тебя обилием вкусной еды и сладостей с чаем. Поход в гости всегда преподносится как большой праздник. Энтони также удивило то, что, находясь в гостях у русских, не стоит пытаться мыть за собой посуду. Хозяева могут воспринять это чуть ли не как оскорбление."Русские живут как короли"В соцсетях американцы активно обсуждают бытовые детали жизни в России."Русские живут как короли", — пишет пользователь из Техаса.Первое, что американцам бросается в глаза, — размеры квартир."Приехал к другу в Москву. Обычная двушка, но гостиная — 25 квадратных метров! У меня в Калифорнии спальня 12 метров, и я считал это нормой", — удивляется мужчина из Сан-Франциско.Оказывается, средняя американская квартира в городе — 40–60 квадратов, а потолки выше 2,5 метров считаются роскошью. Американцев также удивляют балконы, лоджии, стиральные машины и ванны, которые в России есть практически в каждой квартире.Вообще, в соцсетях очень много отзывов о нашей стране – американцы записывают свои видео о поездке в Россию и восторгаются ею на весь мир."Метро лучше, чем в Штатах": впечатления Такера КарлсонаВ 2024 году Москву посетил известный американский журналист Такер Карлсон. Особенно его впечатлила станция метро "Киевская"."Она выглядит лучше, чем что бы то ни было в США! Построена 70 лет назад, но до сих пор восхищает. Как так получается, что у России есть станция метро, которую люди используют каждый день, и она выглядит лучше, чем у нас?" — говорит Карлсон.Он подчеркнул, что в московском метро нет грязи, граффити, бомжей или наркоманов — только чистота и порядок.Разочарование русских туристов в СШАВ то время как американцы восхищаются Россией, наши соотечественники, побывавшие в Штатах, часто разочаровываются.Высокий уровень преступности, дорогая и невкусная еда, мусор на улицах, бездомные и наркоманы — вот что чаще всего отмечают русские туристы."После Москвы Нью-Йорк кажется грязным и опасным", — пишет один из путешественников в соцсетях.

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москва, в мире, россия, сша, такер карлсон, большой театр