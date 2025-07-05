"Русские живут как короли": американцы назвали Москву "городом будущего"
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Столица России продолжает удивлять иностранных гостей. После посещения Москвы американские туристы в восторге рассказывают о чистоте улиц, технологичных сервисах и неожиданно высоком уровне комфорта. "Этот город опережает многие мегаполисы мира", - признаются они, отмечая просторные квартиры, безопасность и потрясающую кухню. Почему впечатления заокеанских гостей так расходятся с западными стереотипами о России - в материале РИА Новости.
"Нас обманули"
В центре Москвы, напротив знаменитого Большого театра, появилось новое общественное пространство — "Шахматный сквер". Яркая концепция привлекла не только москвичей, но и иностранных туристов, которые с восторгом делятся впечатлениями о столице России.
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкФонтанный комплекс "Годы войны" на Поклонной горе
Фонтанный комплекс "Годы войны" на Поклонной горе
Американец Пабло, ведя репортаж для своего YouTube-канала, с удивлением отметил, что в Москве люди спокойно играют в шахматы прямо на улице.
"Нам говорят, что санкции разрушили Россию… Или нет? Вы только посмотрите — они играют в шахматы! Такого не увидишь в США, серьезно. Чтобы обычные люди просто сидели и играли в шахматы на улице? В Америке такого нет. И как же здесь чисто!" — восхищается он.
Но больше всего его поразила не сама шахматная площадка, а люди вокруг.
© Пресс-служба Департамента капремонта МосквыПушкинская набережная в Москве
© Пресс-служба Департамента капремонта Москвы
Пушкинская набережная в Москве
"Нравится, как люди выглядят, как они заботятся о себе. Женщины — ухоженные, мужчины — опрятные. Все так аккуратно. Красота! Виден контраст между старшим поколением и молодежью. Пожилые одеты просто, без моды, а молодежь — стильная, яркая", — отмечает Пабло.
Чистота на улицах также не осталась незамеченной. "Ни бумажки, ни соринки", — удивляется американец.
"Живут же люди!"
32-летний путешественник из Нью-Йорка Энтони признался, что Москва во многом превзошла его ожидания.
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВид на Кремль, Москва-реку и храм Христа Спасителя
Вид на Кремль, Москва-реку и храм Христа Спасителя
"Город будущего!" — ахнул он, увидев роботов-курьеров, снующих по тротуарам. "У вас по улицам разъезжают роботы, доставляющие еду. Я такого еще не видел! А в ресторанах можно оплатить счет, просто приложив телефон к специальному устройству. У нас такого нет!"
Также он был буквально в шоке от количества супермаркетов, а также обилия самых разных магазинов и магазинчиков, кафе и ресторанов, кофеен и пекарен.
Крымский мост в Москве.
По словам Энтони, таких больших магазинов в Америке нет, а цены в Москве - намного ниже. При этом полки заставлены продукцией со всего мира. И это несмотря на рекордное количество санкций, которые были введены против России.
"Живут же люди!", - изумляется турист.
И гуляют, и не боятся!
Отдельно он отметил безопасность российской столицы.
"В США женщины боятся выходить вечером на улицу. В Москве же жизнь кипит и ночью. Девушки спокойно гуляют, никто их не трогает. Полиция и камеры везде — чувствуешь себя защищенным", — делится впечатлениями турист.
Небоскребы делового центра "Москва-сити"
"Я готов переехать ради борща!"
Конечно же, он остался в полном восторге от нашей еды. Русские блюда оказались невероятно вкусными и, в отличие от американских, они не наносят вреда здоровью. Энтони признался, что он готов перебраться жить в Москву только ради одной борща, пельменей и блинов с красной икрой.
Кроме того, путешественник поражён уровнем свободы, которая есть у людей на бытовом уровне. Жизнь в России куда меньше зарегулирована, чем в США. Тут никто не станет подавать на тебя в суд за то, что ты якобы проявил неуважение или вышел на улицу пьяным. Многие конфликты решаются на человеческом уровне, без привлечения полиции и адвокатов.
Стадион в Химках во время матча РПЛ
При этом и сами люди тут не такие отстранённые, как в Штатах. Они всегда готовы прийти на помощь, говорит иностранец. Если в Штатах царит культ индивидуализма, при котором никому ни до кого нет дела, то в русском обществе всё построено на взаимной поддержке. А если ты пришёл в гости к русскому, то он обязательно встретит тебя обилием вкусной еды и сладостей с чаем. Поход в гости всегда преподносится как большой праздник. Энтони также удивило то, что, находясь в гостях у русских, не стоит пытаться мыть за собой посуду. Хозяева могут воспринять это чуть ли не как оскорбление.
"Русские живут как короли"
В соцсетях американцы активно обсуждают бытовые детали жизни в России.
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМолодые люди фотографируются на фоне арт-павильона "Ягода" на территории делового центра "Москва-сити" в Москве
Молодые люди фотографируются на фоне арт-павильона "Ягода" на территории делового центра "Москва-сити" в Москве
"Русские живут как короли", — пишет пользователь из Техаса.
Первое, что американцам бросается в глаза, — размеры квартир.
"Приехал к другу в Москву. Обычная двушка, но гостиная — 25 квадратных метров! У меня в Калифорнии спальня 12 метров, и я считал это нормой", — удивляется мужчина из Сан-Франциско.
Оказывается, средняя американская квартира в городе — 40–60 квадратов, а потолки выше 2,5 метров считаются роскошью. Американцев также удивляют балконы, лоджии, стиральные машины и ванны, которые в России есть практически в каждой квартире.
Московский Кремль
Вообще, в соцсетях очень много отзывов о нашей стране – американцы записывают свои видео о поездке в Россию и восторгаются ею на весь мир.
"Метро лучше, чем в Штатах": впечатления Такера Карлсона
В 2024 году Москву посетил известный американский журналист Такер Карлсон. Особенно его впечатлила станция метро "Киевская".
"Она выглядит лучше, чем что бы то ни было в США! Построена 70 лет назад, но до сих пор восхищает. Как так получается, что у России есть станция метро, которую люди используют каждый день, и она выглядит лучше, чем у нас?" — говорит Карлсон.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкАмериканский журналист, основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network Такер Карлсон во время интервью президента РФ Владимира Путина
Американский журналист, основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network Такер Карлсон во время интервью президента РФ Владимира Путина
Он подчеркнул, что в московском метро нет грязи, граффити, бомжей или наркоманов — только чистота и порядок.
Разочарование русских туристов в США
В то время как американцы восхищаются Россией, наши соотечественники, побывавшие в Штатах, часто разочаровываются.
© AP Photo / Noah BergerПриродный пожар в округе Сан-Луис-Обиспо, Калифорния
© AP Photo / Noah Berger
Природный пожар в округе Сан-Луис-Обиспо, Калифорния
Высокий уровень преступности, дорогая и невкусная еда, мусор на улицах, бездомные и наркоманы — вот что чаще всего отмечают русские туристы.
"После Москвы Нью-Йорк кажется грязным и опасным", — пишет один из путешественников в соцсетях.