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В Москве выполнили около 50 процентов работ по замене асфальта на МКАД - РИА Новости, 05.07.2025
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15:15 05.07.2025 (обновлено: 17:38 05.07.2025)
https://ria.ru/20250705/mkad-2027368176.html
В Москве выполнили около 50 процентов работ по замене асфальта на МКАД
В Москве выполнили около 50 процентов работ по замене асфальта на МКАД - РИА Новости, 05.07.2025
В Москве выполнили около 50 процентов работ по замене асфальта на МКАД
Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили около 50% работ по замене асфальтового покрытия на МКАД, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T15:15:00+03:00
2025-07-05T17:38:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили около 50% работ по замене асфальтового покрытия на МКАД, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили около 50% работ по замене асфальтового покрытия на МКАД… Ежегодно в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду в столице проводятся мероприятия по обновлению асфальтобетонного покрытия дорог. В этом году организованы работы на ключевой кольцевой магистрали - МКАД, там отремонтируем 25 участков общей площадью около 1 миллиона квадратных метров", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра отметил, что уже отремонтировано порядка 400 тысяч "квадратов" дорожного полотна на 13 участках между транспортными развязками Рязанской и Волгоградской, Ивановской и Крутицкой, Щелковской и Горьковской. В настоящее время ведутся дорожно-ремонтные работы на участках между транспортными развязками Ленинградская и Бусиново, Рублевская и Рижская. "Интенсивное движение оказывает повышенную нагрузку на дорожное полотно, в результате на нем образовывается особый вид деформации - колейность. Она доставляет дискомфорт водителям и может негативно повлиять на безопасность дорожного движения. Поэтому регулярно проверяем состояние покрытия магистралей, следим за истечением гарантийного срока и своевременно производим замену. Работы проводятся преимущественно в ночное время, когда ниже трафик, с частичным ограничением движения", - пояснил Бирюков. Он добавил, что ремонт проходит в несколько этапов. На первом специалисты проводят фрезерование существующего покрытия, затем ремонтируют смотровые колодцы и дождеприемные решетки, после чего укладывают новое асфальтобетонное покрытие. На завершающем этапе наносят новую дорожную разметку. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что для укладки асфальта на улично-дорожной сети применяются современные технологии и используются собственные асфальтобетонные смеси, производимые на принадлежащих городу заводах. Суммарно эти предприятия за сезон выпускают более 2 миллионов тонн смеси.
https://realty.ria.ru/20241218/dorogi-1989026800.html
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общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
В Москве выполнили около 50 процентов работ по замене асфальта на МКАД

Бирюков: на МКАД выполнили около 50% работ по замене асфальтового покрытия

© РИА Новости / Михаил Мордасов Работы по укладке асфальта
Работы по укладке асфальта - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© РИА Новости / Михаил Мордасов
Работы по укладке асфальта. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили около 50% работ по замене асфальтового покрытия на МКАД, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили около 50% работ по замене асфальтового покрытия на МКАД… Ежегодно в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду в столице проводятся мероприятия по обновлению асфальтобетонного покрытия дорог. В этом году организованы работы на ключевой кольцевой магистрали - МКАД, там отремонтируем 25 участков общей площадью около 1 миллиона квадратных метров", - рассказал Бирюков.
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Заместитель мэра отметил, что уже отремонтировано порядка 400 тысяч "квадратов" дорожного полотна на 13 участках между транспортными развязками Рязанской и Волгоградской, Ивановской и Крутицкой, Щелковской и Горьковской. В настоящее время ведутся дорожно-ремонтные работы на участках между транспортными развязками Ленинградская и Бусиново, Рублевская и Рижская.
"Интенсивное движение оказывает повышенную нагрузку на дорожное полотно, в результате на нем образовывается особый вид деформации - колейность. Она доставляет дискомфорт водителям и может негативно повлиять на безопасность дорожного движения. Поэтому регулярно проверяем состояние покрытия магистралей, следим за истечением гарантийного срока и своевременно производим замену. Работы проводятся преимущественно в ночное время, когда ниже трафик, с частичным ограничением движения", - пояснил Бирюков.
Он добавил, что ремонт проходит в несколько этапов. На первом специалисты проводят фрезерование существующего покрытия, затем ремонтируют смотровые колодцы и дождеприемные решетки, после чего укладывают новое асфальтобетонное покрытие. На завершающем этапе наносят новую дорожную разметку.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что для укладки асфальта на улично-дорожной сети применяются современные технологии и используются собственные асфальтобетонные смеси, производимые на принадлежащих городу заводах. Суммарно эти предприятия за сезон выпускают более 2 миллионов тонн смеси.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоГородское хозяйство МосквыМоскваПетр Бирюков
 
 
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