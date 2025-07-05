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В Москве выполнили около 50 процентов работ по замене асфальта на МКАД

В Москве выполнили около 50 процентов работ по замене асфальта на МКАД - РИА Новости, 05.07.2025

В Москве выполнили около 50 процентов работ по замене асфальта на МКАД

Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили около 50% работ по замене асфальтового покрытия на МКАД, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T15:15:00+03:00

2025-07-05T15:15:00+03:00

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили около 50% работ по замене асфальтового покрытия на МКАД, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили около 50% работ по замене асфальтового покрытия на МКАД… Ежегодно в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду в столице проводятся мероприятия по обновлению асфальтобетонного покрытия дорог. В этом году организованы работы на ключевой кольцевой магистрали - МКАД, там отремонтируем 25 участков общей площадью около 1 миллиона квадратных метров", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра отметил, что уже отремонтировано порядка 400 тысяч "квадратов" дорожного полотна на 13 участках между транспортными развязками Рязанской и Волгоградской, Ивановской и Крутицкой, Щелковской и Горьковской. В настоящее время ведутся дорожно-ремонтные работы на участках между транспортными развязками Ленинградская и Бусиново, Рублевская и Рижская. "Интенсивное движение оказывает повышенную нагрузку на дорожное полотно, в результате на нем образовывается особый вид деформации - колейность. Она доставляет дискомфорт водителям и может негативно повлиять на безопасность дорожного движения. Поэтому регулярно проверяем состояние покрытия магистралей, следим за истечением гарантийного срока и своевременно производим замену. Работы проводятся преимущественно в ночное время, когда ниже трафик, с частичным ограничением движения", - пояснил Бирюков. Он добавил, что ремонт проходит в несколько этапов. На первом специалисты проводят фрезерование существующего покрытия, затем ремонтируют смотровые колодцы и дождеприемные решетки, после чего укладывают новое асфальтобетонное покрытие. На завершающем этапе наносят новую дорожную разметку. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что для укладки асфальта на улично-дорожной сети применяются современные технологии и используются собственные асфальтобетонные смеси, производимые на принадлежащих городу заводах. Суммарно эти предприятия за сезон выпускают более 2 миллионов тонн смеси.

https://realty.ria.ru/20241218/dorogi-1989026800.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков