Адвокат рассказал, почему киевские власти не смогут депортировать главу УПЦ
Доманский: митрополита Онуфрия не смогут выдворить с Украины до завершения суда
Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Украинские власти не смогут депортировать главу канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия (Березовского) до завершения судебных разбирательств по делу о лишении его гражданства, заявил адвокат Андрей Доманский.
СБУ 2 июля сообщила о лишении митрополита украинского гражданства. По мнению экс-депутата Верховной рады и церковного мецената Вадима Новинского, лишение Онуфрия украинского гражданства - "не случайность", а первый шаг к выдворению предстоятеля УПЦ из страны.
"Депортация митрополита Онуфрия маловероятна, поскольку предстоятель УПЦ намерен доказывать свою правоту в судах. Власть не сможет депортировать предстоятеля УПЦ до конца судов", - приводит слова Доманского Союз православных журналистов в Telegram-канале.
Адвокат отметил, что прекращение гражданства главы УПЦ противоречит 25 статье конституции Украины, согласно которой гражданин Украины не может быть лишен гражданства. Митрополит Онуфрий является гражданином Украины по рождению и по месту жительства.
Доманский подчеркнул, что доказательств пребывания митрополита в другом гражданстве нет.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на каноническую УПЦ - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.