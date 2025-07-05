Рейтинг@Mail.ru
Адвокат рассказал, почему киевские власти не смогут депортировать главу УПЦ - РИА Новости, 05.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
17:37 05.07.2025
https://ria.ru/20250705/mitropolit-2027393713.html
Адвокат рассказал, почему киевские власти не смогут депортировать главу УПЦ
Адвокат рассказал, почему киевские власти не смогут депортировать главу УПЦ - РИА Новости, 05.07.2025
Адвокат рассказал, почему киевские власти не смогут депортировать главу УПЦ
Украинские власти не смогут депортировать главу канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия (Березовского) до РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T17:37:00+03:00
2025-07-05T17:37:00+03:00
религия
украина
россия
андрей доманский
вадим новинский
владимир зеленский
служба безопасности украины
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0d/1877795568_0:211:1402:1000_1920x0_80_0_0_5ac2bc2443608aa2745dfc3399c00f5b.jpg
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Украинские власти не смогут депортировать главу канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия (Березовского) до завершения судебных разбирательств по делу о лишении его гражданства, заявил адвокат Андрей Доманский. СБУ 2 июля сообщила о лишении митрополита украинского гражданства. По мнению экс-депутата Верховной рады и церковного мецената Вадима Новинского, лишение Онуфрия украинского гражданства - "не случайность", а первый шаг к выдворению предстоятеля УПЦ из страны. "Депортация митрополита Онуфрия маловероятна, поскольку предстоятель УПЦ намерен доказывать свою правоту в судах. Власть не сможет депортировать предстоятеля УПЦ до конца судов", - приводит слова Доманского Союз православных журналистов в Telegram-канале. Адвокат отметил, что прекращение гражданства главы УПЦ противоречит 25 статье конституции Украины, согласно которой гражданин Украины не может быть лишен гражданства. Митрополит Онуфрий является гражданином Украины по рождению и по месту жительства. Доманский подчеркнул, что доказательств пребывания митрополита в другом гражданстве нет. Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на каноническую УПЦ - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.
https://ria.ru/20250702/reshenie-2026803447.html
https://ria.ru/20250702/legoyda-2026836687.html
https://ria.ru/20250703/grazhdanstvo-2026858585.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0d/1877795568_120:43:1396:1000_1920x0_80_0_0_d8befe9c6747cff055e44c8f8e2e7074.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, андрей доманский, вадим новинский, владимир зеленский, служба безопасности украины, верховная рада украины, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц, митрополит киевский и всея украины онуфрий
Религия, Украина, Россия, Андрей Доманский, Вадим Новинский, Владимир Зеленский, Служба безопасности Украины, Верховная Рада Украины, Украинская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ, Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий
Адвокат рассказал, почему киевские власти не смогут депортировать главу УПЦ

Доманский: митрополита Онуфрия не смогут выдворить с Украины до завершения суда

© Фото : УПЦ/TelegramМитрополит Киевский и всея Украины Онуфрий
Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© Фото : УПЦ/Telegram
Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Украинские власти не смогут депортировать главу канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия (Березовского) до завершения судебных разбирательств по делу о лишении его гражданства, заявил адвокат Андрей Доманский.
СБУ 2 июля сообщила о лишении митрополита украинского гражданства. По мнению экс-депутата Верховной рады и церковного мецената Вадима Новинского, лишение Онуфрия украинского гражданства - "не случайность", а первый шаг к выдворению предстоятеля УПЦ из страны.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
"Это нарушение всех законов". Зеленский принял самое резонансное решение
2 июля, 18:42
"Депортация митрополита Онуфрия маловероятна, поскольку предстоятель УПЦ намерен доказывать свою правоту в судах. Власть не сможет депортировать предстоятеля УПЦ до конца судов", - приводит слова Доманского Союз православных журналистов в Telegram-канале.
Адвокат отметил, что прекращение гражданства главы УПЦ противоречит 25 статье конституции Украины, согласно которой гражданин Украины не может быть лишен гражданства. Митрополит Онуфрий является гражданином Украины по рождению и по месту жительства.
Доманский подчеркнул, что доказательств пребывания митрополита в другом гражданстве нет.
Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
В РПЦ прокомментировали лишение митрополита Онуфрия украинского гражданства
2 июля, 23:06
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на каноническую УПЦ - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.
Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Эксперт оценил решение властей Украины лишить гражданства главу УПЦ
3 июля, 06:35
 
РелигияУкраинаРоссияАндрей ДоманскийВадим НовинскийВладимир ЗеленскийСлужба безопасности УкраиныВерховная Рада УкраиныУкраинская православная церковьСитуация вокруг УПЦМитрополит Киевский и всея Украины Онуфрий
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала