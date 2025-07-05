https://ria.ru/20250705/mir-2027337537.html

Мир на Украине невозможен без прекращения гонений на УПЦ, заявили в РПЦ

Мир на Украине невозможен без прекращения гонений на УПЦ, заявили в РПЦ - РИА Новости, 05.07.2025

Мир на Украине невозможен без прекращения гонений на УПЦ, заявили в РПЦ

Мир на Украине невозможен без прекращения гонений на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ), заявил заместитель председателя Синодального отдела... РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T07:30:00+03:00

2025-07-05T07:30:00+03:00

2025-07-05T07:42:00+03:00

религия

украина

россия

владимир зеленский

вахтанг кипшидзе

служба безопасности украины

украинская православная церковь

ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Мир на Украине невозможен без прекращения гонений на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ), заявил заместитель председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. "Мы убеждены, что путь к миру на Украине невозможен без прекращения преследований Украинской православной церкви. Она обладает огромным миротворческим потенциалом, который, милостью Божией, будет востребован", - сказал Кипшидзе на заседании межрелигиозного круглого стола в Токио. Он предоставил текст выступления РИА Новости. Он также обратил внимание, что на заседании нет представителей канонической УПЦ, которой украинские власти запрещают выступать на международных площадках, отказывая в праве защищать себя, но присутствуют представители раскольничьей ПЦУ. "Мы продолжаем считать эту структуру неканонической, а ее саму считаем одной из причин репрессий против верующих УПЦ. Мы будем говорить об этом открыто и принципиально", - заявил Кипшидзе. Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на каноническую УПЦ - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.

https://ria.ru/20250705/kipshidze-2027337420.html

https://ria.ru/20250527/mid-2019349117.html

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украина, россия, владимир зеленский, вахтанг кипшидзе, служба безопасности украины, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц