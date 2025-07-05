https://ria.ru/20250705/minoborony-2027332802.html

В Запорожской области выросло число желающих служить по контракту

В Запорожской области выросло число желающих служить по контракту - РИА Новости, 05.07.2025

В Запорожской области выросло число желающих служить по контракту

Количество желающих начать службу по контракту в российской армии жителей Запорожской области существенно увеличилось, сообщает Минобороны России. РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T05:01:00+03:00

2025-07-05T05:01:00+03:00

2025-07-05T05:01:00+03:00

безопасность

запорожская область

мелитополь

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МЕЛИТОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости. Количество желающих начать службу по контракту в российской армии жителей Запорожской области существенно увеличилось, сообщает Минобороны России. "Пункт отбора граждан на военную службу по контракту в Мелитополе сообщает о значительном увеличении числа жителей Запорожской области, желающих заключить контракт с министерством обороны Российской Федерации", - отметили в военном ведомстве. Как рассказал журналистам житель Мелитополя Запорожской области, он подписал контракт в том числе из-за истории своей семьи. "Сподвигло подписать контракт то, что у меня бабушка - ребенок Великой Отечественной войны. Я вижу, как она горько вспоминает о том, что она пережила, и очень не хочу, чтобы современные дети пережили то же самое", - сказал он. Как отметили в Минобороны, специалисты пункта отбора проводят с каждым кандидатом индивидуальные беседы, кандидаты проходят медицинское освидетельствование и психологический отбор, на основе которого определяется будущее место прохождения службы. Процедура занимает один-два дня, после чего прошедших отбор направляют в части для подготовки. "Военная служба по контракту - это осознанное и профессиональное выполнение конституционного долга по защите Отечества. Поступление на военную службу по контракту предполагает широкие возможности для самореализации, достойный уровень жизни и высокий социальный статус", - рассказал журналистам начальник пункта отбора на военную службу по контракту, старший лейтенант Никита Фадеев. По его словам, контракты подписывают и люди с опытом военной службы, и впервые вступающие на этот путь.

https://ria.ru/20250213/prizyv-1999108814.html

запорожская область

мелитополь

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безопасность, запорожская область, мелитополь, министерство обороны рф (минобороны рф)