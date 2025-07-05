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Губернатор Тульской области поприветствовал гостей фестиваля "Толстой"

Губернатор Тульской области поприветствовал гостей фестиваля "Толстой" - РИА Новости, 05.07.2025

Губернатор Тульской области поприветствовал гостей фестиваля "Толстой"

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев поприветствовал гостей, участников и организаторов X Международного театрального фестиваля "Толстой", сообщает... РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T23:55:00+03:00

2025-07-05T23:55:00+03:00

2025-07-05T23:55:00+03:00

тульская область

тульская область

россия

дмитрий миляев

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев поприветствовал гостей, участников и организаторов X Международного театрального фестиваля "Толстой", сообщает пресс-служба регионального правительства.Торжественное открытие фестиваля прошло 4 июля в музее-усадьбе "Ясная Поляна"."Каждый раз фестиваль удивляет своей программой. Два года назад здесь выступал Большой театр, в прошлом - Александринский театр, а сегодня для вас выступит Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко. За девять лет фестиваль действительно вырос, его программа стала еще более разнообразной, способной удивить самого взыскательного зрителя. В этом году впервые пройдут кинопоказы", – приводит пресс-служба слова Миляева.Отмечается, что центральная тема фестиваля в этом году – семейное счастье и неспешная усадебная жизнь. Губернатор рассказал, что тема актуальна и тесно перекликается с темой регионального проекта "Музейное лето в Туле"."В Тульской области всегда в центре внимания была, есть и будет семья. Мы хотим, чтобы любая семья, проживающая в нашей стране, была счастлива. Несмотря на сложное время, в которое мы живем, наше историческое и культурное наследие объединяет Россию со всем миром. Так было, так есть и так будет всегда", – сказал Миляев.Губернатор поблагодарил организаторов мероприятия, которые из года в год прилагают большие усилия для его проведения, делают это масштабное событие интересным и познавательным.Кроме того, гостей фестиваля поприветствовала директор музея-усадьбы "Ясная Поляна" Екатерина Толстая."Наш фестиваль уже давно полюбился тулякам и гостям области, стал знаковым событием в жизни региона. В этом году мы решили посвятить его музыке и неспешной усадебной жизни – так, мне кажется, гости смогут прочувствовать все то, за что любил Ясную Поляну Лев Николаевич Толстой. Прогуляться под сенью деревьев, послушать любимые произведения семьи Толстых, узнать что-то новое про писателя – такие возможности нам дарит фестиваль. Мы продолжаем изучать новые театральные формы и воплощать их в декорациях яснополянской усадьбы. Уверена, фестиваль станет настоящим театральным, литературным и музыкальным праздником!" – отметила Толстая.В этом году на 15 площадках фестиваля свои работы представят выдающиеся актеры и режиссеры, музыканты и композиторы, ведущие театры и оркестры страны. Состоятся спектакли-променады, кинопоказы, интерактивные мастер-классы.Посетителям представят постановки – "Деревенские истории, известные и не очень", "Дом, который покинул Лев", "Счастье", "Как Лев Толстой за мужика луг косил и жене просил не говорить" и другие, а также образовательную и кино- программы, мастер-классы для детей.

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тульская область, россия, дмитрий миляев