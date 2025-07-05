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В Иркутской области потушили открытый огонь на месте, где горят теплицы
В Иркутской области потушили открытый огонь на месте, где горят теплицы - РИА Новости, 05.07.2025
В Иркутской области потушили открытый огонь на месте, где горят теплицы
На месте крупного пожара в Иркутской области ликвидировано открытое горение, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T17:13:00+03:00
2025-07-05T17:13:00+03:00
2025-07-05T17:29:00+03:00
происшествия
иркутская область
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. На месте крупного пожара в Иркутской области ликвидировано открытое горение, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Теплицы, административное здание и хозпостройки загорелись в субботу в Иркутской области на площади 2,3 тысячи квадратных метров, люди не пострадали, сообщало МЧС России. Позднее сообщалось о локализации возгорания на той же площади."На месте пожара в Иркутской области объявлена ликвидация открытого горения. Проводится проливка и разборка конструкций", - рассказали в пресс-службе.
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происшествия, иркутская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Иркутская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Иркутской области потушили открытый огонь на месте, где горят теплицы
МЧС: в Иркутской области потушили открытый огонь на месте, где горят теплицы