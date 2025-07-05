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Маск создал политическую партию

Маск создал политическую партию - РИА Новости, 05.07.2025

Маск создал политическую партию

Миллиардер Илон Маск после ссоры с президентом США Дональдом Трамом заявил в соцсети X о формировании своей политической партии. РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T22:53:00+03:00

2025-07-05T22:53:00+03:00

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илон маск

сша

в мире

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 5 июл — РИА Новости. Миллиардер Илон Маск после ссоры с президентом США Дональдом Трамом заявил в соцсети X о формировании своей политической партии."В соотношении два к одному вы хотите новую политическую партию — и вы ее получите! Когда дело доходит до банкротства нашей страны расточительством и взяточничеством, мы живем в однопартийной системе, а не в демократии. Сегодня сформирована The America Party, чтобы вернуть вам свободу", — написал Маск.В конце июня Маск на фоне несогласия с законопроектом Трампа, который сокращает федеральные расходы, но одновременно дает серьезные налоговые льготы, вновь предложил создать в США новую политическую партию, заявив, что сейчас страна "однопартийная". До этого бизнесмен неоднократно подвергал критике этот законопроект, в частности, отмечая, что в результате бюджетный дефицит Штатов вырастет до 2,5 триллиона долларов, а американские граждане столкнутся с непосильным долгом.Трамп в ответ на критику предпринимателем заявил, что без субсидий тому придется "прикрыть лавочку и вернуться домой в ЮАР".Согласно данным опроса компании Quantus Insights, 40 процентов американцев, вероятнее всего, поддержали бы или проголосовали за партию Маска.

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илон маск, сша, в мире, дональд трамп