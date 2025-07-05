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"Есть простое решение". Макрону дали неожиданный совет по Украине - РИА Новости, 05.07.2025
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15:41 05.07.2025 (обновлено: 15:50 05.07.2025)
https://ria.ru/20250705/makron-2027380311.html
"Есть простое решение". Макрону дали неожиданный совет по Украине
"Есть простое решение". Макрону дали неожиданный совет по Украине - РИА Новости, 05.07.2025
"Есть простое решение". Макрону дали неожиданный совет по Украине
Эммануэлю Макрону нужно перестать поддерживать киевский режим, пишет издание Strategic Culture, комментируя беседу французского президента с российским лидером... РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T15:41:00+03:00
2025-07-05T15:50:00+03:00
в мире
украина
иран
ближний восток
владимир путин
дмитрий песков
эммануэль макрон
нато
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Эммануэлю Макрону нужно перестать поддерживать киевский режим, пишет издание Strategic Culture, комментируя беседу французского президента с российским лидером Владимиром Путиным."Если Макрон действительно хочет мира на Украине, то есть простое решение. Прекратите вооружать неонацистский режим и перестаньте лгать о защите демократии в Украине от якобы российской агрессии. Макрон и его банда военных преступников из НАТО могли бы быстро положить конец кровопролитию, если бы отказались от зловещей шарады", — отмечается в материале.Вчера Макрон в эфире телеканала BFMTV отметил важность разговора с Путиным, но заявил об отсутствии прогресса в диалоге по Украине.Путин и Макрон во вторник провели первый за почти три года телефонный разговор. Они обсудили ситуацию вокруг Украины, ирано-израильскую конфронтацию и американские удары по ядерным объектам Ирана. Лидеры договорились продолжить контакты для возможного согласования позиций по ситуации на Ближнем Востоке.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал разговор Путина и Макрона содержательным. France Press со ссылкой на Елисейский дворец позже передавало, что французский лидер намерен продолжать переговоры с российским.
https://ria.ru/20250704/makron-2027127533.html
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в мире, украина, иран, ближний восток, владимир путин, дмитрий песков, эммануэль макрон, нато
В мире, Украина, Иран, Ближний Восток, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Эммануэль Макрон, НАТО
"Есть простое решение". Макрону дали неожиданный совет по Украине

SС: Макрону необходимо перестать оказывать поддержку Киеву

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Эммануэлю Макрону нужно перестать поддерживать киевский режим, пишет издание Strategic Culture, комментируя беседу французского президента с российским лидером Владимиром Путиным.
"Если Макрон действительно хочет мира на Украине, то есть простое решение. Прекратите вооружать неонацистский режим и перестаньте лгать о защите демократии в Украине от якобы российской агрессии. Макрон и его банда военных преступников из НАТО могли бы быстро положить конец кровопролитию, если бы отказались от зловещей шарады", — отмечается в материале.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
На Западе назвали неожиданное последствие звонка Макрона Путину
Вчера, 11:20
Вчера Макрон в эфире телеканала BFMTV отметил важность разговора с Путиным, но заявил об отсутствии прогресса в диалоге по Украине.
Путин и Макрон во вторник провели первый за почти три года телефонный разговор. Они обсудили ситуацию вокруг Украины, ирано-израильскую конфронтацию и американские удары по ядерным объектам Ирана. Лидеры договорились продолжить контакты для возможного согласования позиций по ситуации на Ближнем Востоке.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал разговор Путина и Макрона содержательным. France Press со ссылкой на Елисейский дворец позже передавало, что французский лидер намерен продолжать переговоры с российским.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
"Гений дипломатии". В Британии высмеяли Макрона после его звонка Путину
3 июля, 11:48
 
В миреУкраинаИранБлижний ВостокВладимир ПутинДмитрий ПесковЭммануэль МакронНАТО
 
 
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