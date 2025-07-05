https://ria.ru/20250705/makron-2027380311.html

"Есть простое решение". Макрону дали неожиданный совет по Украине

"Есть простое решение". Макрону дали неожиданный совет по Украине - РИА Новости, 05.07.2025

"Есть простое решение". Макрону дали неожиданный совет по Украине

Эммануэлю Макрону нужно перестать поддерживать киевский режим, пишет издание Strategic Culture, комментируя беседу французского президента с российским лидером... РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T15:41:00+03:00

2025-07-05T15:41:00+03:00

2025-07-05T15:50:00+03:00

в мире

украина

иран

ближний восток

владимир путин

дмитрий песков

эммануэль макрон

нато

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Эммануэлю Макрону нужно перестать поддерживать киевский режим, пишет издание Strategic Culture, комментируя беседу французского президента с российским лидером Владимиром Путиным."Если Макрон действительно хочет мира на Украине, то есть простое решение. Прекратите вооружать неонацистский режим и перестаньте лгать о защите демократии в Украине от якобы российской агрессии. Макрон и его банда военных преступников из НАТО могли бы быстро положить конец кровопролитию, если бы отказались от зловещей шарады", — отмечается в материале.Вчера Макрон в эфире телеканала BFMTV отметил важность разговора с Путиным, но заявил об отсутствии прогресса в диалоге по Украине.Путин и Макрон во вторник провели первый за почти три года телефонный разговор. Они обсудили ситуацию вокруг Украины, ирано-израильскую конфронтацию и американские удары по ядерным объектам Ирана. Лидеры договорились продолжить контакты для возможного согласования позиций по ситуации на Ближнем Востоке.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал разговор Путина и Макрона содержательным. France Press со ссылкой на Елисейский дворец позже передавало, что французский лидер намерен продолжать переговоры с российским.

https://ria.ru/20250704/makron-2027127533.html

https://ria.ru/20250703/makron-2026901776.html

украина

иран

ближний восток

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в мире, украина, иран, ближний восток, владимир путин, дмитрий песков, эммануэль макрон, нато