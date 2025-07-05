https://ria.ru/20250705/makron-2027327840.html

СМИ: Макрон оказывает на Стармера давление, требуя признать Палестину

СМИ: Макрон оказывает на Стармера давление, требуя признать Палестину - РИА Новости, 05.07.2025

СМИ: Макрон оказывает на Стармера давление, требуя признать Палестину

Президент Франции Эммануэль Макрон оказывает давление на премьер-министра Великобритании Кира Стармера, требуя признать палестинское государство, Лондон и Париж РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T02:33:00+03:00

2025-07-05T02:33:00+03:00

2025-07-05T02:33:00+03:00

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон оказывает давление на премьер-министра Великобритании Кира Стармера, требуя признать палестинское государство, Лондон и Париж расходятся во мнениях относительно скорости и подхода официального признания Палестины, сообщает издание Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве. Как рассказали газете британские и французские источники, Стармер и Макрон, как ожидается, обсудят ситуацию в секторе Газа и вопрос признания Палестины на следующей неделе в ходе трёхнедневного государственного визита последнего в Великобританию. "Эммануэль Макрон оказывает давление на Кира Стармера, требуя признать Палестину как государство... Даунинг-стрит и Елисейский дворец расходятся во мнениях относительно скорости и подхода к официальному признанию палестинского государства. Ожидается, что этот вопрос будет обсуждаться в ходе частных переговоров", - говорится в сообщении. По данным источников газеты, Париж считает, что признание Палестины может стать катализатором для приближения решения о создании двух государств, однако британские чиновники опасаются, что этот шаг может оказаться "просто символическим", если не будут поставлены достаточно жёсткие условия относительно того, что должно сделать палестинское движение ХАМАС взамен. "Мы поддерживаем решение о создании двух государств, которое гарантирует безопасность и стабильность как для израильского, так и для палестинского народа. Наша давняя позиция заключается в том, что мы признаем палестинское государство в наиболее благоприятное для мирного процесса время", - приводит издание слова неназванного представителя британского МИД. Кроме того, по данным Telegraph, как ожидается, стороны подпишут соглашение об обмене мигрантами по принципу "один на один", объявят о совместной работе над гражданскими ядерными проектами и продолжат планирование размещения европейских миротворческих сил на Украине после прекращения огня.

https://ria.ru/20250703/makron-2026901776.html

https://ria.ru/20250618/durov-2023720521.html

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в мире, палестина, великобритания, париж, эммануэль макрон, кир стармер, хамас