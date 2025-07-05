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Лукашенко вспомнил, как обсуждал с Путиным мелиорацию земель - РИА Новости, 05.07.2025
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23:53 05.07.2025
https://ria.ru/20250705/lukashenko-2027428275.html
Лукашенко вспомнил, как обсуждал с Путиным мелиорацию земель
Лукашенко вспомнил, как обсуждал с Путиным мелиорацию земель - РИА Новости, 05.07.2025
Лукашенко вспомнил, как обсуждал с Путиным мелиорацию земель
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время беседы с губернатором Брянской области Александром Богомазом вспомнил, как обсуждал с президентом России... РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T23:53:00+03:00
2025-07-05T23:53:00+03:00
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политика
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МИНСК, 5 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время беседы с губернатором Брянской области Александром Богомазом вспомнил, как обсуждал с президентом России Владимиром Путиным проблемы мелиорации и программу "Нечерноземье", фрагмент их беседы показал телеканал "Беларусь1" в вечернем выпуске. Богомаз присутствовал на открытии музея Славы Могилевщины, строительство которого частично финансировалось за счет средств Союзного государства. Лукашенко назвал Брянскую область образцовой в сельском хозяйстве, отметив и взаимодействие. "У тебя образцовая область в сельском хозяйстве. Мы подсматриваем, где-то опыт перенимаем. И ребята ваши помогают", - сказал президент Белоруссии и перешел к проблеме мелиорации земель, вспомнив программу развития сельского хозяйства Нечерноземной зоны во времена Советского Союза. "Самая беда, у нас меньше, на Украине катастрофа… - программу "Нечерноземье" в советские времена реализовывали, все брошено. Мы вот сейчас спохватились, обратно возвращаем мелиорированные земли. А это копия Беларуси", - отметил Лукашенко. С замечанием Богомаза, что программа была правильным решением, Лукашенко согласился и вспомнил как обсуждал ее с президентом России Владимиром Путиным, когда они по приглашению бывшего президента Украины Леонида Кучмы посещали его родное село Чайкино в Черниговской области. Поездка была в 2004 году. "Мы с Путиным летели на вертолете, я говорю: "Вот смотри, вот были каналы", это еще при Кучме, в Чайкино мы летели, были каналы - заросли. А поле сорняком зарастает. А мы миллиарды долларов вложили. Вот отсюда и продовольственная проблема", - подчеркнул Лукашенко.
https://ria.ru/20250624/putin-2025215782.html
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белоруссия, брянская область, россия, александр лукашенко, александр богомаз, владимир путин, политика
Белоруссия, Брянская область, Россия, Александр Лукашенко, Александр Богомаз, Владимир Путин, Политика
Лукашенко вспомнил, как обсуждал с Путиным мелиорацию земель

Лукашенко рассказал Богомазу, как обсуждал с Путиным программу "Нечерноземье"

© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 5 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время беседы с губернатором Брянской области Александром Богомазом вспомнил, как обсуждал с президентом России Владимиром Путиным проблемы мелиорации и программу "Нечерноземье", фрагмент их беседы показал телеканал "Беларусь1" в вечернем выпуске.
Богомаз присутствовал на открытии музея Славы Могилевщины, строительство которого частично финансировалось за счет средств Союзного государства.
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Лукашенко назвал Брянскую область образцовой в сельском хозяйстве, отметив и взаимодействие. "У тебя образцовая область в сельском хозяйстве. Мы подсматриваем, где-то опыт перенимаем. И ребята ваши помогают", - сказал президент Белоруссии и перешел к проблеме мелиорации земель, вспомнив программу развития сельского хозяйства Нечерноземной зоны во времена Советского Союза.
"Самая беда, у нас меньше, на Украине катастрофа… - программу "Нечерноземье" в советские времена реализовывали, все брошено. Мы вот сейчас спохватились, обратно возвращаем мелиорированные земли. А это копия Беларуси", - отметил Лукашенко.
С замечанием Богомаза, что программа была правильным решением, Лукашенко согласился и вспомнил как обсуждал ее с президентом России Владимиром Путиным, когда они по приглашению бывшего президента Украины Леонида Кучмы посещали его родное село Чайкино в Черниговской области. Поездка была в 2004 году.
"Мы с Путиным летели на вертолете, я говорю: "Вот смотри, вот были каналы", это еще при Кучме, в Чайкино мы летели, были каналы - заросли. А поле сорняком зарастает. А мы миллиарды долларов вложили. Вот отсюда и продовольственная проблема", - подчеркнул Лукашенко.
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БелоруссияБрянская областьРоссияАлександр ЛукашенкоАлександр БогомазВладимир ПутинПолитика
 
 
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