Лукашенко вспомнил, как обсуждал с Путиным мелиорацию земель
Лукашенко рассказал Богомазу, как обсуждал с Путиным программу "Нечерноземье"
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 5 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время беседы с губернатором Брянской области Александром Богомазом вспомнил, как обсуждал с президентом России Владимиром Путиным проблемы мелиорации и программу "Нечерноземье", фрагмент их беседы показал телеканал "Беларусь1" в вечернем выпуске.
Богомаз присутствовал на открытии музея Славы Могилевщины, строительство которого частично финансировалось за счет средств Союзного государства.
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Лукашенко назвал Брянскую область образцовой в сельском хозяйстве, отметив и взаимодействие. "У тебя образцовая область в сельском хозяйстве. Мы подсматриваем, где-то опыт перенимаем. И ребята ваши помогают", - сказал президент Белоруссии и перешел к проблеме мелиорации земель, вспомнив программу развития сельского хозяйства Нечерноземной зоны во времена Советского Союза.
"Самая беда, у нас меньше, на Украине катастрофа… - программу "Нечерноземье" в советские времена реализовывали, все брошено. Мы вот сейчас спохватились, обратно возвращаем мелиорированные земли. А это копия Беларуси", - отметил Лукашенко.
С замечанием Богомаза, что программа была правильным решением, Лукашенко согласился и вспомнил как обсуждал ее с президентом России Владимиром Путиным, когда они по приглашению бывшего президента Украины Леонида Кучмы посещали его родное село Чайкино в Черниговской области. Поездка была в 2004 году.
"Мы с Путиным летели на вертолете, я говорю: "Вот смотри, вот были каналы", это еще при Кучме, в Чайкино мы летели, были каналы - заросли. А поле сорняком зарастает. А мы миллиарды долларов вложили. Вот отсюда и продовольственная проблема", - подчеркнул Лукашенко.