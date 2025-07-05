В Луганске аплодисментами простились с погибшим при взрыве экс-мэром
Жители Луганска аплодисментами простились с экс-главой города Пилавовым
Манолис Пилавов. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 5 июл - РИА Новости. Представители властей и несколько тысяч жителей Луганской Народной Республики аплодисментами попрощались с экс-главой Луганска Манолисом Пилавовым, погибшим в четверг при взрыве в Луганске, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее правительство региона сообщало, что в центре Луганска в четверг произошёл взрыв, по предварительным данным, погиб один человек, трое ранены. Позднее источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что в результате взрыва в городе погиб экс-глава администрации Луганска Манолис Пилавов. Источник сообщал РИА Новости, что к взрыву могла быть причастна женщина, она также погибла. Вероятно, ее использовали втемную. В Следственном комитете сообщили о том, что взрыв, в результате которого погиб Пилавов, квалифицирован следствием как теракт.
На церемонию прощания, которая прошла в храме в честь иконы Божье Матери "Умиление" в центре города, пришли несколько тысяч человек, в том числе представители властей республики и силовых ведомств, общественники, работники культуры,
"Когда (в 2014 году – ред.) прямо говоря все (украинское - ред.) руководство города и области сбежало и был трудный момент - Манолис Васильевич остался, тем самым сохранил город, тем самым дал возможность в перспективе, когда мы стали полноценным субъектом, развиваться. Но для последующего развития, нужно было сохранить. Здесь много говорить не надо, те, кто здесь в 2014-ом году были - они все видели, они все знают", - рассказал журналистам председатель парламента ЛНР Денис Мирошниченко.
Экс-мэра Луганска присутствующие провожали аплодисментами.
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