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В Луганске аплодисментами простились с погибшим при взрыве экс-мэром - РИА Новости, 05.07.2025
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16:08 05.07.2025
https://ria.ru/20250705/lnr-2027386515.html
В Луганске аплодисментами простились с погибшим при взрыве экс-мэром
В Луганске аплодисментами простились с погибшим при взрыве экс-мэром - РИА Новости, 05.07.2025
В Луганске аплодисментами простились с погибшим при взрыве экс-мэром
Представители властей и несколько тысяч жителей Луганской Народной Республики аплодисментами попрощались с экс-главой Луганска Манолисом Пилавовым, погибшим в... РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T16:08:00+03:00
2025-07-05T16:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
луганск
луганская народная республика
манолис пилавов
денис мирошниченко
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ЛУГАНСК, 5 июл - РИА Новости. Представители властей и несколько тысяч жителей Луганской Народной Республики аплодисментами попрощались с экс-главой Луганска Манолисом Пилавовым, погибшим в четверг при взрыве в Луганске, передает корреспондент РИА Новости. Ранее правительство региона сообщало, что в центре Луганска в четверг произошёл взрыв, по предварительным данным, погиб один человек, трое ранены. Позднее источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что в результате взрыва в городе погиб экс-глава администрации Луганска Манолис Пилавов. Источник сообщал РИА Новости, что к взрыву могла быть причастна женщина, она также погибла. Вероятно, ее использовали втемную. В Следственном комитете сообщили о том, что взрыв, в результате которого погиб Пилавов, квалифицирован следствием как теракт. На церемонию прощания, которая прошла в храме в честь иконы Божье Матери "Умиление" в центре города, пришли несколько тысяч человек, в том числе представители властей республики и силовых ведомств, общественники, работники культуры, "Когда (в 2014 году – ред.) прямо говоря все (украинское - ред.) руководство города и области сбежало и был трудный момент - Манолис Васильевич остался, тем самым сохранил город, тем самым дал возможность в перспективе, когда мы стали полноценным субъектом, развиваться. Но для последующего развития, нужно было сохранить. Здесь много говорить не надо, те, кто здесь в 2014-ом году были - они все видели, они все знают", - рассказал журналистам председатель парламента ЛНР Денис Мирошниченко. Экс-мэра Луганска присутствующие провожали аплодисментами.
https://ria.ru/20250703/mvd-2026974212.html
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луганск, луганская народная республика, манолис пилавов, денис мирошниченко
Специальная военная операция на Украине, Луганск, Луганская Народная Республика, Манолис Пилавов, Денис Мирошниченко
В Луганске аплодисментами простились с погибшим при взрыве экс-мэром

Жители Луганска аплодисментами простились с экс-главой города Пилавовым

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМанолис Пилавов
Манолис Пилавов - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Манолис Пилавов. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 5 июл - РИА Новости. Представители властей и несколько тысяч жителей Луганской Народной Республики аплодисментами попрощались с экс-главой Луганска Манолисом Пилавовым, погибшим в четверг при взрыве в Луганске, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее правительство региона сообщало, что в центре Луганска в четверг произошёл взрыв, по предварительным данным, погиб один человек, трое ранены. Позднее источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что в результате взрыва в городе погиб экс-глава администрации Луганска Манолис Пилавов. Источник сообщал РИА Новости, что к взрыву могла быть причастна женщина, она также погибла. Вероятно, ее использовали втемную. В Следственном комитете сообщили о том, что взрыв, в результате которого погиб Пилавов, квалифицирован следствием как теракт.
На месте взрыва в центре Луганска - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
Погибший в Луганске экс-глава администрации находился в розыске СБУ
3 июля, 16:29
На церемонию прощания, которая прошла в храме в честь иконы Божье Матери "Умиление" в центре города, пришли несколько тысяч человек, в том числе представители властей республики и силовых ведомств, общественники, работники культуры,
"Когда (в 2014 году – ред.) прямо говоря все (украинское - ред.) руководство города и области сбежало и был трудный момент - Манолис Васильевич остался, тем самым сохранил город, тем самым дал возможность в перспективе, когда мы стали полноценным субъектом, развиваться. Но для последующего развития, нужно было сохранить. Здесь много говорить не надо, те, кто здесь в 2014-ом году были - они все видели, они все знают", - рассказал журналистам председатель парламента ЛНР Денис Мирошниченко.
Экс-мэра Луганска присутствующие провожали аплодисментами.
На месте взрыва в центре Луганска - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Эксперт прокомментировал взрыв в Луганске
3 июля, 23:22
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганскЛуганская Народная РеспубликаМанолис ПилавовДенис Мирошниченко
 
 
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