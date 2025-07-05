https://ria.ru/20250705/lnr-2027386515.html

В Луганске аплодисментами простились с погибшим при взрыве экс-мэром

В Луганске аплодисментами простились с погибшим при взрыве экс-мэром - РИА Новости, 05.07.2025

В Луганске аплодисментами простились с погибшим при взрыве экс-мэром

Представители властей и несколько тысяч жителей Луганской Народной Республики аплодисментами попрощались с экс-главой Луганска Манолисом Пилавовым, погибшим в... РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T16:08:00+03:00

2025-07-05T16:08:00+03:00

2025-07-05T16:08:00+03:00

специальная военная операция на украине

луганск

луганская народная республика

манолис пилавов

денис мирошниченко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/03/2026952372_0:183:2958:1847_1920x0_80_0_0_b038b205b222952503befb8f9ef16560.jpg

ЛУГАНСК, 5 июл - РИА Новости. Представители властей и несколько тысяч жителей Луганской Народной Республики аплодисментами попрощались с экс-главой Луганска Манолисом Пилавовым, погибшим в четверг при взрыве в Луганске, передает корреспондент РИА Новости. Ранее правительство региона сообщало, что в центре Луганска в четверг произошёл взрыв, по предварительным данным, погиб один человек, трое ранены. Позднее источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что в результате взрыва в городе погиб экс-глава администрации Луганска Манолис Пилавов. Источник сообщал РИА Новости, что к взрыву могла быть причастна женщина, она также погибла. Вероятно, ее использовали втемную. В Следственном комитете сообщили о том, что взрыв, в результате которого погиб Пилавов, квалифицирован следствием как теракт. На церемонию прощания, которая прошла в храме в честь иконы Божье Матери "Умиление" в центре города, пришли несколько тысяч человек, в том числе представители властей республики и силовых ведомств, общественники, работники культуры, "Когда (в 2014 году – ред.) прямо говоря все (украинское - ред.) руководство города и области сбежало и был трудный момент - Манолис Васильевич остался, тем самым сохранил город, тем самым дал возможность в перспективе, когда мы стали полноценным субъектом, развиваться. Но для последующего развития, нужно было сохранить. Здесь много говорить не надо, те, кто здесь в 2014-ом году были - они все видели, они все знают", - рассказал журналистам председатель парламента ЛНР Денис Мирошниченко. Экс-мэра Луганска присутствующие провожали аплодисментами.

https://ria.ru/20250703/mvd-2026974212.html

https://ria.ru/20250703/lugansk-2027067699.html

луганск

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

луганск, луганская народная республика, манолис пилавов, денис мирошниченко