https://ria.ru/20250705/litiy-2026973934.html

Увели из-под носа: США лишились главного актива

Увели из-под носа: США лишились главного актива - РИА Новости, 05.07.2025

Увели из-под носа: США лишились главного актива

Украина стремительно теряет привлекательность для США. Утрата территорий вместе с ценными ресурсами ставит под угрозу сделку Киева и Вашингтона. В скором... РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T08:00:00+03:00

2025-07-05T08:00:00+03:00

2025-07-05T08:03:00+03:00

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости, Надежда Сарапина. Украина стремительно теряет привлекательность для США. Утрата территорий вместе с ценными ресурсами ставит под угрозу сделку Киева и Вашингтона. В скором времени договариваться о поставках редкоземельных металлов придется с Москвой.Большая потеряПереход поселка Шевченко к западу от Донецка под контроль России не остался без внимания США. Все из-за крупного месторождения лития — минерала, необходимого в высокотехнологичном производстве, в том числе аккумуляторных батарей. Власти США не раз называли этот редкий металл критически важным для экономики и национальной безопасности, а отраслевые аналитики рассматривают Шевченковское месторождение как одно из самых ценных на прифронтовых территориях, пишет NYT.Призванное снизить зависимость Вашингтона от Китая, доминирующего на рынке редкоземов, ресурсное соглашение предполагало создание совместного американо-украинского фонда с приоритетными правами на инвестирование в проекты по добыче полезных ископаемых на Украине.Страна богата ресурсами, но Киев практически не занимался их разработкой, и Штаты планировали первыми снять сливки. Однако продвижение российских войск мешает реализовать задуманное. Дальнейшая сдача территорий и переход все большего числа месторождений под контроль Москвы ставит под вопрос будущее всей сделки, считает Михаил Жернов, директор американской компании Critical Metals Corp, ранее владевшей лицензией на разработку месторождения Шевченко.Проблем добавляют сложные процедуры лицензирования и устаревшие данные геологической разведки, проводившейся еще в эпоху СССР, отмечает NYT. Западные аналитики все больше сомневаются в реальной экономической ценности украинских недр.Целесообразность разработки в военных условиях — под вопросом, соглашается экономист, управляющий директор Cresco Capital Андрей Сырчин. "Говорить о добыче пока преждевременно. Сначала придется актуализировать данные разведки и заняться инфраструктурой. На это уйдут годы и миллиарды долларов, так что реализация соглашения вилами по воде писана", — указывает он.Официальные лица хранят молчание. Президент США Дональд Трамп никак не прокомментировал ситуацию. В то же время его администрация приостановила военную помощь Украине.Подписавшая соглашение с украинской стороны министр экономики Юлия Свириденко отказалась комментировать журналистам потерю первого с момента заключения договора месторождения.Мал золотникС развитием электромобилей и зеленой энергетики потребность мировой экономики в металле только растет. "Нынешний век — это век лития. Порядка 75% уходит на производство аккумуляторов, еще 15% используют на производстве керамики и стекла. Кроме того, литий применяют в производстве смазочных материалов, так что его актуальность сложно переоценить", — говорит доцент Института мировой экономики и бизнеса экономического факультета РУДН Хаджимурад Белхароев.Несмотря на скромный размер (до 40 гектаров), Шевченковское месторождение — одно из крупнейших в Европе и отличается качеством сырья из-за высокого содержания сподумена (литиево-алюминиевого силиката), отмечает NYT, сравнивая здешнюю руду с австралийской.Площадь месторождения — 1100 на 220 метров, мощность перекрывающих осадочных пород — 70-130 метров, запасы подсчитаны до глубины 500 метров. По оценке американского портала OilPrice, это порядка 500 тысяч тонн. Цифра весьма внушительная. Для сравнения: общероссийские запасы оцениваются в 3,5 миллиона тонн.Также в Шевченковском месторождении обнаружены ниобий, тантал, бериллий и рубидий. Да и в целом регион богат урановыми и марганцевыми рудами, сланцевым газом, титаном, вольфрамом и другими ресурсами, необходимыми в энергетике, авиапромышленности, производстве техники и других отраслях.Схема разделкиКиев уже потерял половину литиевых месторождений. Осталось два — в Кировоградской области.Однако Штатам все еще есть чем поживиться. Так, в Житомирской, Винницкой, Сумской и Харьковской областях есть запасы титана, крайне востребованного в авиационной промышленности, и циркония, использующегося в ряде стратегических отраслей: от атомной энергетики до медицины. В Хмельницкой и Одесской областях — графит, применяемый в химической промышленности, металлургии, электронике и атомной энергетике.Житомирская и Винницкая области богаты редкоземельными металлами, а вот запасы в ДНР и Запорожской области уже под российской юрисдикцией, как и уран в Николаевской и Херсонской областях. Также Москве отошли месторождения титана, марганца и других важнейших природных ресурсов.Тем не менее эксперты считают, что Штаты сохранят интерес к ресурсной сделке. Но, возможно, изменится ее формат. "Речь идет о стратегически важных и ограниченных ископаемых, думаю, США постараются сохранить доступ к месторождениям, просто сотрудничать придется уже с Россией. Нам это выгодно с точки зрения привлечения инвестиций, новых технологий и получения совместного опыта в разработке", — говорит доктор экономических наук, профессор РЭУ имени Г. В. Плеханова Иван Потравный.А пока Украина планирует заняться оставшимися залежами. По словам Свириденко, первым на очереди может стать расположенное в глубине страны литиевое месторождение Добра в Кировоградской области. Некоторые инвесторы, включая Critical Metals Corp, проявили интерес к проекту. Несмотря на потерю Шевченко, компания по-прежнему стремится принять участие в американо-украинском партнерстве в сфере добычи минералов, заявил Жернов.

https://ria.ru/20250628/gaz-2025654966.html

https://ria.ru/20250701/sanktsii-2026373784.html

https://ria.ru/20250630/zoloto-2025771077.html

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украина, киев, сша, дональд трамп, рэу имени г. в. плеханова, экономика, литий