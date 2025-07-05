https://ria.ru/20250705/limit-2027322970.html
Лимит выплат по европротоколу повышается до 200 тысяч рублей
Лимит выплат по европротоколу повышается до 200 тысяч рублей - РИА Новости, 05.07.2025
Лимит выплат по европротоколу повышается до 200 тысяч рублей
Лимит выплат по европротоколу (процедура упрощенного оформления документов о ДТП) повышается со 100 тысяч до 200 тысяч рублей в случаях, когда у участников ДТП... РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T00:22:00+03:00
2025-07-05T00:22:00+03:00
2025-07-05T00:22:00+03:00
общество
россия
владимир путин
евгений уфимцев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155779/46/1557794647_0:188:2973:1860_1920x0_80_0_0_59bb36cdf62ce0706dbadf2f02939c33.jpg
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Лимит выплат по европротоколу (процедура упрощенного оформления документов о ДТП) повышается со 100 тысяч до 200 тысяч рублей в случаях, когда у участников ДТП имеются разногласия и при этом они выполнили фотофиксацию аварии, такая норма вступает в силу 5 июля. Президент России Владимир Путин 24 июня подписал закон о повышении лимита выплат страхового возмещения при упрощенном оформлении документов о ДТП: согласно документу, предельная сумма выплат повышается вдвое - до 200 тысяч рублей для случаев, когда у участников ДТП имеются разногласия и оформлена фотофиксация данных о ДТП. Эти изменения вступают в силу 5 июля. Ранее максимальный размер выплаты в таких случаях составлял 100 тысяч рублей. В случаях, когда у водителей отсутствуют разногласия, лимиты выплат остаются прежними: 400 тысяч рублей, если участники ДТП сделали фотографии, и 100 тысяч рублей - если фотофиксации нет. Глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев ранее говорил, что страховое сообщество активно поддерживают нововведение, которое, по его словам, поможет еще больше развить и популяризировать процедуры упрощенного оформления документов о ДТП.
https://ria.ru/20250610/evroprotokol-2022026505.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155779/46/1557794647_121:0:2850:2047_1920x0_80_0_0_afe42707a058f7070be64a125a7dccc1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, евгений уфимцев
Общество, Россия, Владимир Путин, Евгений Уфимцев
Лимит выплат по европротоколу повышается до 200 тысяч рублей
Лимит выплат по европротоколу для участников ДТП повышается до 200 тысяч рублей