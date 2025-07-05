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Источник: установлена личность напавшего на сотрудника ДПС в Нальчике - РИА Новости, 05.07.2025
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12:26 05.07.2025 (обновлено: 13:52 05.07.2025)
https://ria.ru/20250705/lichnost--2027357824.html
Источник: установлена личность напавшего на сотрудника ДПС в Нальчике
Источник: установлена личность напавшего на сотрудника ДПС в Нальчике - РИА Новости, 05.07.2025
Источник: установлена личность напавшего на сотрудника ДПС в Нальчике
Силовики установили личность мужчины, напавшего на сотрудника ДПС в Нальчике, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Кабардино-Балкарии. РИА Новости, 05.07.2025
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россия
урванский район
нальчик
казбек коков
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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НАЛЬЧИК, 5 июл — РИА Новости. Силовики установили личность мужчины, напавшего на сотрудника ДПС в Нальчике, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Кабардино-Балкарии."По предварительным данным, нападавший — житель Урванского района республики. Сейчас устанавливаются и проверяются все его связи", — сказал собеседник агентства.Что известно о нападении
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россия
урванский район
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Следственные действия на месте нападения на сотрудника ДПС в Нальчике
Следственные действия проводятся на месте нападения на сотрудника ДПС в Нальчике, передает корреспондент РИА Новости. Место происшествия сейчас, оцеплено. Оно находится в самом центре Нальчика, на пересечении проспекта Ленина и улицы Ногмова, в районе площади 400-летия и музыкального театра. За оцеплением работают следователи и сотрудники полиции. Неподалеку небольшими группами собираются зеваки. При этом пройти по проспекту Ленина и улице Ногмова можно, обойдя место происшествия, но автотранспорт не пропускают.
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россия, урванский район, нальчик, казбек коков, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Россия, Урванский район, Нальчик, Казбек Коков, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Источник: установлена личность напавшего на сотрудника ДПС в Нальчике

На сотрудника ДПС в Нальчике напал житель Кабардино-Балкарии

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НАЛЬЧИК, 5 июл — РИА Новости. Силовики установили личность мужчины, напавшего на сотрудника ДПС в Нальчике, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Кабардино-Балкарии.
"По предварительным данным, нападавший — житель Урванского района республики. Сейчас устанавливаются и проверяются все его связи", — сказал собеседник агентства.
Момент нападения на сотрудника ДПС в Нальчике. Кадр записи камеры видеонаблюдения
Момент нападения на сотрудника ДПС в Нальчике. Кадр записи камеры видеонаблюдения - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
Момент нападения на сотрудника ДПС в Нальчике. Кадр записи камеры видеонаблюдения

Что известно о нападении

  • Вечером в пятницу глава КБР Казбек Коков сообщил, что неизвестный напал на сотрудника ДПС с ножом в центре Нальчика.
  • Это произошло на пересечении проспекта Ленина и улицы Ногмова.
  • Нападавшего ликвидировали, раненому полицейскому оказали помощь, ему провели экстренную операцию.
© Фото : соцсетиОбстановка на месте нападения на сотрудников ДПС в Нальчике, Кабардино-Балкария
Обстановка на месте нападения на сотрудников ДПС в Нальчике, Кабардино-Балкария - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© Фото : соцсети
Обстановка на месте нападения на сотрудников ДПС в Нальчике, Кабардино-Балкария
  • Сообщалось, что он находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.
  • В правоохранительных органах РИА Новости рассказали, что нападавших было двое, второму удалось скрыться, его ищут.
  • Следственный комитет возбудил дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.
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РоссияУрванский районНальчикКазбек КоковСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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