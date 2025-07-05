https://ria.ru/20250705/lichnost--2027357824.html

Источник: установлена личность напавшего на сотрудника ДПС в Нальчике

Источник: установлена личность напавшего на сотрудника ДПС в Нальчике - РИА Новости, 05.07.2025

Источник: установлена личность напавшего на сотрудника ДПС в Нальчике

Силовики установили личность мужчины, напавшего на сотрудника ДПС в Нальчике, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Кабардино-Балкарии. РИА Новости, 05.07.2025

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2025-07-05T13:52:00+03:00

россия

урванский район

нальчик

казбек коков

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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НАЛЬЧИК, 5 июл — РИА Новости. Силовики установили личность мужчины, напавшего на сотрудника ДПС в Нальчике, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Кабардино-Балкарии."По предварительным данным, нападавший — житель Урванского района республики. Сейчас устанавливаются и проверяются все его связи", — сказал собеседник агентства.Что известно о нападении

https://ria.ru/20250704/napadenie-2027295929.html

россия

урванский район

нальчик

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2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Следственные действия на месте нападения на сотрудника ДПС в Нальчике Следственные действия проводятся на месте нападения на сотрудника ДПС в Нальчике, передает корреспондент РИА Новости. Место происшествия сейчас, оцеплено. Оно находится в самом центре Нальчика, на пересечении проспекта Ленина и улицы Ногмова, в районе площади 400-летия и музыкального театра. За оцеплением работают следователи и сотрудники полиции. Неподалеку небольшими группами собираются зеваки. При этом пройти по проспекту Ленина и улице Ногмова можно, обойдя место происшествия, но автотранспорт не пропускают. 2025-07-05T12:26 true PT0M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, урванский район, нальчик, казбек коков, следственный комитет россии (ск рф), происшествия