https://ria.ru/20250705/lichnost--2027357824.html
Источник: установлена личность напавшего на сотрудника ДПС в Нальчике
Источник: установлена личность напавшего на сотрудника ДПС в Нальчике - РИА Новости, 05.07.2025
Источник: установлена личность напавшего на сотрудника ДПС в Нальчике
Силовики установили личность мужчины, напавшего на сотрудника ДПС в Нальчике, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Кабардино-Балкарии. РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T12:26:00+03:00
2025-07-05T12:26:00+03:00
2025-07-05T13:52:00+03:00
россия
урванский район
нальчик
казбек коков
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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НАЛЬЧИК, 5 июл — РИА Новости. Силовики установили личность мужчины, напавшего на сотрудника ДПС в Нальчике, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Кабардино-Балкарии."По предварительным данным, нападавший — житель Урванского района республики. Сейчас устанавливаются и проверяются все его связи", — сказал собеседник агентства.Что известно о нападении
https://ria.ru/20250704/napadenie-2027295929.html
россия
урванский район
нальчик
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Следственные действия на месте нападения на сотрудника ДПС в Нальчике
Следственные действия проводятся на месте нападения на сотрудника ДПС в Нальчике, передает корреспондент РИА Новости.
Место происшествия сейчас, оцеплено. Оно находится в самом центре Нальчика, на пересечении проспекта Ленина и улицы Ногмова, в районе площади 400-летия и музыкального театра. За оцеплением работают следователи и сотрудники полиции. Неподалеку небольшими группами собираются зеваки. При этом пройти по проспекту Ленина и улице Ногмова можно, обойдя место происшествия, но автотранспорт не пропускают.
2025-07-05T12:26
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россия, урванский район, нальчик, казбек коков, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Россия, Урванский район, Нальчик, Казбек Коков, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Источник: установлена личность напавшего на сотрудника ДПС в Нальчике
На сотрудника ДПС в Нальчике напал житель Кабардино-Балкарии