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У лебедей-шипунов в московских парках появилось потомство - РИА Новости, 05.07.2025
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15:42 05.07.2025 (обновлено: 16:11 05.07.2025)
https://ria.ru/20250705/lebedi-2027380466.html
У лебедей-шипунов в московских парках появилось потомство
У лебедей-шипунов в московских парках появилось потомство - РИА Новости, 05.07.2025
У лебедей-шипунов в московских парках появилось потомство
У лебедей-шипунов в московских парках появилось потомство, сообщили на сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T15:42:00+03:00
2025-07-05T16:11:00+03:00
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. У лебедей-шипунов в московских парках появилось потомство, сообщили на сайте мэра и правительства Москвы."Семь птенцов лебедей-шипунов родились на природных территориях столицы. Двое детенышей появились на свет в Лианозовском парке, пятеро — в ландшафтном парке "Митино". У родителей птенцов есть имена. Потомство принесли лебеди Константин и Елена, названные в честь находящегося на его территории Храма Святых равноапостольных Константина и Елены", — говорится в релизе. Первая пара лебедей-шипунов с двумя малышами появилась в парке в ноябре 2020 года. Сегодня семейство насчитывает 18 взрослых особей. Среди них есть пары Руслан и Людмила, Петр и Феврония. Имена им дали подписчики аккаунтов парка в социальных сетях. Птицы живут в акватории Пенягинского пруда."В Лианозовском парке потомство принесли лебеди Ромео и Джульетта. После появления на свет птенцов окружили заботой и вниманием. Родители следят за безопасностью потомства, а специалисты парка разработали для пернатых малышей рацион, обогащенный витаминами и минералами, для здорового роста и развития", — указано в сообщении. Лебедей-шипунов кормят клевером, люцерной, одуванчиком и подорожником. Из злаковых они предпочитают овес, пшеницу и ячмень, для них полезна кукуруза. Каждую зиму с наступлением устойчивых минусовых температур птиц временно перемещают в теплые вольеры, а с приходом весны выпускают.&quot;Во многих странах лебедь-шипун занесен в Красную книгу. Однако в России, благодаря запрету на охоту, введенному после 1960 года, этому виду больше не угрожает исчезновение. Тем не менее птицы по-прежнему нуждаются в бережном отношении&quot;, — добавили на сайте мэра и правительства Москвы.Посетителей парков просят не кормить лебедей и быть внимательными при выгуле питомцев: собак следует держать на поводке и в наморднике.
https://ria.ru/20250223/ptenets-2001091032.html
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общество, москва, россия
Хорошие новости, Общество, Москва, Россия
У лебедей-шипунов в московских парках появилось потомство

В парках в Лианозово и Митино у лебедей-шипунов появились семь птенцов

© Фото : пресс-служба Департамента культуры города МосквыПтенцы лебедей-шипунов вывелись на природных территориях столицы
Птенцы лебедей-шипунов вывелись на природных территориях столицы - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© Фото : пресс-служба Департамента культуры города Москвы
Птенцы лебедей-шипунов вывелись на природных территориях столицы
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. У лебедей-шипунов в московских парках появилось потомство, сообщили на сайте мэра и правительства Москвы.
"Семь птенцов лебедей-шипунов родились на природных территориях столицы. Двое детенышей появились на свет в Лианозовском парке, пятеро — в ландшафтном парке "Митино". У родителей птенцов есть имена. Потомство принесли лебеди Константин и Елена, названные в честь находящегося на его территории Храма Святых равноапостольных Константина и Елены", — говорится в релизе.
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Первая пара лебедей-шипунов с двумя малышами появилась в парке в ноябре 2020 года. Сегодня семейство насчитывает 18 взрослых особей. Среди них есть пары Руслан и Людмила, Петр и Феврония. Имена им дали подписчики аккаунтов парка в социальных сетях. Птицы живут в акватории Пенягинского пруда.
"В Лианозовском парке потомство принесли лебеди Ромео и Джульетта. После появления на свет птенцов окружили заботой и вниманием. Родители следят за безопасностью потомства, а специалисты парка разработали для пернатых малышей рацион, обогащенный витаминами и минералами, для здорового роста и развития", — указано в сообщении.
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Лебедей-шипунов кормят клевером, люцерной, одуванчиком и подорожником. Из злаковых они предпочитают овес, пшеницу и ячмень, для них полезна кукуруза. Каждую зиму с наступлением устойчивых минусовых температур птиц временно перемещают в теплые вольеры, а с приходом весны выпускают.
«

"Во многих странах лебедь-шипун занесен в Красную книгу. Однако в России, благодаря запрету на охоту, введенному после 1960 года, этому виду больше не угрожает исчезновение. Тем не менее птицы по-прежнему нуждаются в бережном отношении", — добавили на сайте мэра и правительства Москвы.

Посетителей парков просят не кормить лебедей и быть внимательными при выгуле питомцев: собак следует держать на поводке и в наморднике.
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