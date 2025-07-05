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Биография Александра Лазарева

Биография Александра Лазарева - РИА Новости, 05.07.2025

Биография Александра Лазарева

Советский и российский дирижер, народный артист РСФСР Александр Николаевич Лазарев родился 5 июля 1945 года в Москве. РИА Новости, 05.07.2025

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Советский и российский дирижер, народный артист РСФСР Александр Николаевич Лазарев родился 5 июля 1945 года в Москве.В 1963 году окончил Музыкальное училище имени Октябрьской революции (ныне Московский государственный институт музыки имени А.Г. Шнитке) по классу баяна и поступил в Государственный музыкально-педагогический институт имени Гнесиных (ныне – Российская академия музыки имени Гнесиных) на факультет народных инструментов. После первого курса был призван в ряды Советской армии. В 1967 году продолжил образование по специальности "дирижирование" в Ленинградской (ныне – Санкт-Петербургская) государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова в классе Исая Шермана. В 1968 году перевелся в Московскую государственную консерваторию имени П.И. Чайковского (класс Лео Гинзбурга), которую окончил в 1972 году (оперно-симфоническое дирижирование). В 1975 году окончил ассистентуру-стажировку при консерватории (руководитель – Лео Гинзбург).С 1973 года – дирижер Большого театра, в 1987-1995 годах был его главным дирижером и художественным руководителем.В Большом театре дирижировал операми "Иоланта", "Евгений Онегин", "Пиковая дама" Петра Чайковского, "Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии", "Садко", "Царская невеста", "Моцарт и Сальери" Николая Римского-Корсакова, "Борис Годунов", "Хованщина" Модеста Мусоргского, "Каменный гость" Александра Даргомыжского, "Дон Карлос", "Риголетто", "Травиата" Джузеппе Верди, "Севильский цирюльник" Джоаккино Россини, "Фауст" Шарля Гуно, "Руслан и Людмила" Михаила Глинки, "Тоска" Джакомо Пуччини, "Обручение в монастыре" Сергея Прокофьева; балетами "Весна священная" Игоря Стравинского, "Анна Каренина" Родиона Щедрина, "Иван Грозный" на музыку Сергея Прокофьева. В 1974 году в Большом театре под управлением Лазарева состоялась первая постановка оперы "Игрок" Сергея Прокофьева на русском языке (режиссер Борис Покровский). В главном театре страны также поставил оперы "Зори здесь тихие" Кирилла Молчанова (1975), "Похищение Луны" Отара Тактакишвили (1977), "Повесть о настоящем человеке" Сергея Прокофьева (1985), "Снегурочка", "Сказка о царе Салтане", "Млада" (1988), "Ночь перед Рождеством" (1990) Николая Римского-Корсакова, "Жизнь за царя" Михаила Глинки (1989), "Орлеанская дева" Петра Чайковского, "Князь Игорь" Александра Бородина, "Скупой рыцарь" и "Алеко" Сергея Рахманинова (1994), балетов "Чайка" и "Дама с собачкой" Родиона Щедрина.В 1977-1987 годах – организатор и художественный руководитель Ансамбля солистов оркестра Большого театра. Важной частью деятельности коллектива была популяризация современной музыки. С маэстро ансамбль осуществил ряд премьер и сделал множество записей.Был организатором серии зарубежных гастролей оперной труппы Большого театра: Токио (1989), Милан (Ла Скала, 1989), Нью-Йорк (Метрополитен-опера, 1991), Эдинбургский фестиваль (1990-1991). В 1991 году оркестр театра под его руководством был удостоен премии "Золотой Виотти" как лучший симфонический оркестр года.В 1982-1992 и 2004-2006 годах преподавал на кафедре оперно-симфонического дирижирования оркестрового факультета Московской консерватории. Вел оркестровый класс, курс практики в оперном театре.В 1987 году дебютировал в Лондоне. В 1992-1995 годах был главным приглашенным дирижером лондонского Симфонического оркестра Би-би-си. В период 1994-1997 годов был главным приглашенным дирижером, а в 1997-2005 годах – главным дирижером Королевского шотландского национального оркестра. В настоящее время – почетный дирижер. С этим коллективом в 2000 году маэстро исполнил все симфонии Дмитрия Шостаковича, творчество которого занимает одно из центральных мест в репертуаре Лазарева. Он был дирижером-постановщиком оперетты "Москва, Черемушки" в Лионской национальной опере (2004) и оперы "Леди Макбет Мценского уезда" в Большом театре Женевы (2007), записывал многие произведения этого композитора. В сезоне 2006/07 года ангажементы Лазарева включали постановки "Любовь к трем апельсинам" Прокофьева в Опере Бастилии (Париж, Франция) и "Похождения повесы" Игоря Стравинского в Лионской национальной опере (Франция).В 2008-2016 годах был главным дирижером Японского филармонического оркестра, с которым записал все симфонии Сергея Прокофьева и Сергея Рахманинова, ряд симфоний Александра Глазунова и Дмитрия Шостаковича.В 2009 году Александр Лазарев вернулся в Большой театр в качестве постоянного приглашенного дирижера. В 2012 году на сцене театра он поставил оперу "Чародейка" Петра Чайковского.В 2012 году состоялся дебют Александра Лазарева в Музыкальном театре имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко, где он поставил спектакль "Обручение в монастыре" Прокофьева. На сцене театра также выпустил спектакли "Хованщина" Мусоргского (2015), "Любовь к трем апельсинам" Прокофьева (2016) и "Пиковая дама" Чайковского (2016). В настоящее время – приглашенный дирижер театра. В 2019 году состоялись первые совместные концерты Александра Лазарева и Российского национального молодежного симфонического оркестра: на двух сценах Московской филармонии звучали сочинения Иоганнеса Брамса и Отторино Респиги. Следующую программу маэстро посвятил Прокофьеву и Шостаковичу. Затем оркестр под управлением Лазарева исполнил сочинения Арама Хачатуряна и Авета Тертеряна. В 2023 году провел первый абонемент одного дирижера – Александра Лазарева. В концертах цикла звучали сочинения Яна Сибелиуса, Сергея Рахманинова (к 150-летию со дня его рождения), Симфония №10 Шостаковича.Лазарев много работал и записывался с Государственным академическим симфоническим оркестром, оркестрами Московской и Ленинградской филармоний, Симфоническим оркестром и Большим хором Центрального телевидения и Всесоюзного радио.Провел ряд монографических концертных программ, посвященных композиторам Сезару Франку, Вольфгангу Амадею Моцарту, Иоганнесу Брамсу, Петру Чайковскому, Дмитрию Шостаковичу.Выступал с выдающимися российскими музыкантами Леонидом Коганом, Владимиром Спиваковым, Виктором Третьяковым, Юрием Башметом и другими.За рубежом Лазарев сотрудничал с Берлинским и Мюнхенским филармоническими оркестрами, Симфоническим оркестром Баварского радио, Королевским оркестром Концертгебау, Филармоническим оркестром Ла Скала, оркестром Национальной академии Санта-Чечилия, Национальным оркестром Франции, Филармоническим оркестром Осло, оркестром Шведского радио, Симфоническим оркестром Эн-эйч-кей (Токио), оркестром Кливленда, Монреальским симфоническим и Лондонским филармоническим оркестрами.Сотрудничал с Королевским театром Ла Монне (Бельгия), Ареной-ди-Верона (Италия), Парижской национальной оперой (Франция), Большим театром Женевы (Швейцария), Баварской национальной оперой (Германия), Лионской национальной оперой (Франция).Работает как постоянный приглашенный дирижер Лондонского филармонического оркестра и оркестра Санкт-Петербургской филармонии, выступая с ними в Лондоне, Париже и Вене.Александр Лазарев активно сотрудничает с ведущими симфоническими коллективами Москвы и Петербурга: Академическим симфоническим оркестром Санкт-Петербургской филармонии, Российским национальным оркестром, Национальным филармоническим оркестром России, Государственным симфоническим оркестром "Новая Россия".Выступает с Концертным симфоническим оркестром Московской консерватории, Государственным академическим симфоническим оркестром России имени Е.Ф. Светланова и другими коллективами.Александр Лазарев по праву считается патриархом российской дирижерской школы и одним из самых глубоких интерпретаторов русской и западноевропейской оперы. В обширном репертуаре маэстро – произведения от XVIII века до авангарда. Особо в нем выделяются сочинения русских композиторов, в том числе Игоря Стравинского, Эдисона Денисова, Альфреда Шнитке, Софии Губайдулиной, Родиона Щедрина. По инициативе и под руководством Лазарева прошли многие премьеры сочинений российского композитора Николая Корндорфа.Дискография дирижера включает записи с Симфоническим оркестром Большого театра (свыше 35 записей с "Мелодией", а также сErato ), Симфоническим оркестром Би-би-си (Sony Classical), Лондонским филармоническим оркестром (Hyperion, BMG), Королевским шотландским национальным оркестром (BIS, Linn Records), японским Симфоническим оркестром Йомиури (Octavia Records) и др.Александр Лазарев – народный артист РСФСР (1982). Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2010). Командор ордена "За заслуги перед Итальянской Республикой" (2004). Удостоен Государственной премии РСФСР имени М.И. Глинки (1986) за спектакли и концертные программы ГАБТ (1983-1985), премии Ленинского комсомола (1977) за большой вклад в развитие советского оперного искусства.Лауреат Всесоюзного конкурса дирижеров в Москве (1971, 1-я премия), Международного конкурса дирижеров Герберта фон Караяна в Западном Берлине (1972, 1-я премия и Золотая медаль), премии "Золотая маска" в номинации "Опера-спектакль" по итогам сезона 2014/15 года и премии Москвы в области литературы и искусства (2016) за постановку оперы "Хованщина" в Московском музыкальном театре имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко.

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