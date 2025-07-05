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Врач рассказала, чем опасен покупной квас - РИА Новости, 05.07.2025
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03:21 05.07.2025 (обновлено: 05:50 05.07.2025)
https://ria.ru/20250705/kvas-2027329775.html
Врач рассказала, чем опасен покупной квас
Врач рассказала, чем опасен покупной квас - РИА Новости, 05.07.2025
Врач рассказала, чем опасен покупной квас
Квас, который продается в магазинах, часто содержит сахар, кукурузный сироп или подсластители, это может усилить процессы брожения в ЖКТ и привести к набору... РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T03:21:00+03:00
2025-07-05T05:50:00+03:00
общество
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Квас, который продается в магазинах, часто содержит сахар, кукурузный сироп или подсластители, это может усилить процессы брожения в ЖКТ и привести к набору веса, рассказала РИА Новости врач-терапевт Видновской клинической больницы минздрава Московской области Елена Маслова. "Многие магазинные квасы перенасыщены сахаром, кукурузным сиропом или подсластителями для вкуса и консервации. Это пустые калории, риск набора веса, усиление процессов брожения в ЖКТ. Кислоты и газы раздражают слизистую желудка и кишечника, а при переизбытке или индивидуальной непереносимости возникает диарея", — отметила Маслова. Кроме того, врач предупредила, что высокая кислотность кваса может вредить зубной эмали. "Некачественное сырье, некачественная вода, нарушение условий хранения и гигиены розлива, а также нарушение санитарии может привести к бактериальному загрязнению кваса кишечной палочкой или сальмонеллой. Особенно это касается уличного или домашнего кваса, они могут стать причиной отравления", — добавила Маслова.
https://ria.ru/20250704/arbuz-2027078717.html
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общество, московская область (подмосковье)
Общество, Московская область (Подмосковье)
Врач рассказала, чем опасен покупной квас

Врач Маслова: подсластители в покупном квасе могут привести к набору веса

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкРазливочный цех производителя кваса
Разливочный цех производителя кваса - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Разливочный цех производителя кваса. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Квас, который продается в магазинах, часто содержит сахар, кукурузный сироп или подсластители, это может усилить процессы брожения в ЖКТ и привести к набору веса, рассказала РИА Новости врач-терапевт Видновской клинической больницы минздрава Московской области Елена Маслова.
"Многие магазинные квасы перенасыщены сахаром, кукурузным сиропом или подсластителями для вкуса и консервации. Это пустые калории, риск набора веса, усиление процессов брожения в ЖКТ. Кислоты и газы раздражают слизистую желудка и кишечника, а при переизбытке или индивидуальной непереносимости возникает диарея", — отметила Маслова.
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Кроме того, врач предупредила, что высокая кислотность кваса может вредить зубной эмали.
"Некачественное сырье, некачественная вода, нарушение условий хранения и гигиены розлива, а также нарушение санитарии может привести к бактериальному загрязнению кваса кишечной палочкой или сальмонеллой. Особенно это касается уличного или домашнего кваса, они могут стать причиной отравления", — добавила Маслова.
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