https://ria.ru/20250705/kriminal-2027175612.html

"Детей запугали". Кто замалчивал изнасилование ребенка в лагере в Сибири

"Детей запугали". Кто замалчивал изнасилование ребенка в лагере в Сибири - РИА Новости, 05.07.2025

"Детей запугали". Кто замалчивал изнасилование ребенка в лагере в Сибири

"Забрала сына за пару дней до этого". По словам матери одного из детей, изнасилование ребенка в детском спортивном лагере в Красноярском крае можно было... РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T08:00:00+03:00

2025-07-05T08:00:00+03:00

2025-07-05T08:03:00+03:00

происшествия

красноярский край

россия

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости, Виктор Званцев. "Забрала сына за пару дней до этого". По словам матери одного из детей, изнасилование ребенка в детском спортивном лагере в Красноярском крае можно было предотвратить, если бы тренер и другие родители обратили внимание на поведение хулиганов. Теперь в том, что произошло, разбирается Следственный комитет. О том, как развивались события, — в материале РИА Новости.БезнаказанностьНа очередную смену в "Сосновый бор" школьники из красноярской секции тайского бокса заехали в середине июня. В группе были дети разного возраста — из начальных и средних классов. Телефоны у всех забрали, позвонить родителям разрешали лишь раз в день.Вскоре один из мальчиков пожаловался, что над ним издеваются старшие."Пинки, подзатыльники, потом сына стали душить, — рассказывает мать пострадавшего Светлана. — Другого ребенка избили за то, что он долго сидел в туалете. Также главный зачинщик отбирал чистые вещи у ребят и вытирал ими ноги. Разумеется, я не могла это просто так оставить".Светлана обратилась к тренеру, попросила номер телефона родителей хулигана. Позвонила."И услышала, что надо воспитывать мужика, а не маменькиного сынка, — продолжает она. — Когда я упомянула избиение за задержку в туалете, получила ответ: "У них в школе так заведено". То есть отморозок перенес эту модель поведения в лагерь. И его мать об этом прекрасно знала".Светлана еще раз связалась с тренером — хотела взять контакты родителей мальчика, которого избили. Отказ.ВседозволенностьСупруг предложил забрать сына до окончания смены. Мать какое-то время колебалась. Отец дважды ездил в лагерь, пытался пообщаться с руководством в надежде, что примут меры. Однако никто из воспитателей ничего не сделал.Тогда Светлана позвонила матери хулигана и попросила увезти его из лагеря. "Вы думаете, вашему сыну станет легче? Нет. Останутся друзья, и ему все равно житья не будет", — сказала та."Мы решили не рисковать и 20 июня привезли сына домой. Я еще несколько раз звонила тренеру, предупреждала, что младшие воспитанники в опасности, но меня послали куда подальше. Последний разговор состоялся 23 июня", — подчеркивает Светлана.Спустя два дня все и случилось."Трое подростков 11 и 13 лет, пребывающих в летнем спортивном лагере, совершили в отношении десятилетнего ребенка иные насильственные действия сексуального характера, — сообщили в СУ СКР по Красноярскому краю. — Мальчик рассказал об этом сотрудникам лагеря, однако те не приняли никаких мер к защите ребенка и обеспечению его безопасности, а также не сообщили о происшествии в правоохранительные органы".Троица пришла к мальчику в полночь, перевернула на живот и изнасиловала пластиковой бутылкой, говорит мать жертвы. Через пару дней это повторилось. Лишь тогда он решился поговорить с матерью — отец служит в зоне СВО.Та кинулась в лагерь. Воспитатели не хотели отдавать ребенка. Затем потребовали подписать бумагу, что у него нет никаких травм. Забрав сына чуть ли не силой, мать обратилась в полицию.Халатное отношениеСК возбудил уголовное дело по статьям "Насильственные действия сексуального характера" (132-я) и "Халатность" (293-я). На днях задержали тренера. В ближайшее время ему должны предъявить обвинение и избрать меру пресечения."Многие дети почему-то боялись рассказывать об издевательствах родителям, — говорит Светлана. — Сейчас я виню себя, что не добилась исключения того хулигана из лагеря. Всего этого можно было избежать, ведь я предупреждала, что он почувствует безнаказанность и уже не сможет контролировать агрессию. Почему никто не поверил? Не знаю".Что касается расследования, то троица, скорее всего, выйдет сухой из воды — уголовная ответственность наступает лишь в 14 лет. Максимум, что им грозит, — постановка на учет или отправка в исправительное учреждение закрытого типа.Руководство секции тайского бокса после поднявшейся в СМИ и соцсетях шумихи удалило страницу клуба в ВК, где были указаны их контакты. В "Сосновом бору" на звонки корреспондента РИА Новости никто не ответил. Но судя по активной странице в соцсетях, лагерь продолжает работать.Расследование продолжается и находится на контроле председателя СКР Александра Бастрыкина. Если вину тренера докажут в суде, наказание — до трех месяцев ареста, исправительные работы или денежный штраф. Однако не исключено, что в деле появятся и другие фигуранты: следователи проверяют действия руководства детского лагеря. С пострадавшим ребенком сейчас работают психологи.

https://ria.ru/20241121/kriminal-1984862219.html

https://ria.ru/20250528/kriminal-2019530077.html

https://ria.ru/20240911/kriminal--1971871545.html

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красноярский край

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Михаил Кевхиев

происшествия, красноярский край, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)