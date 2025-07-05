https://ria.ru/20250705/kredity-2027344818.html

Исследование: россияне стали чаще запрашивать кредитную историю

Исследование: россияне стали чаще запрашивать кредитную историю - РИА Новости, 05.07.2025

Исследование: россияне стали чаще запрашивать кредитную историю

Россияне в первом полугодии 2025 года чаще запрашивали кредитную историю, в том числе из-за опасения, что мошенники могли оформить на них ссуду, говорится в... РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T09:36:00+03:00

2025-07-05T09:36:00+03:00

2025-07-05T09:36:00+03:00

центральный банк рф (цб рф)

единый государственный экзамен (егэ)

россия

экономика

общество

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Россияне в первом полугодии 2025 года чаще запрашивали кредитную историю, в том числе из-за опасения, что мошенники могли оформить на них ссуду, говорится в исследовании онлайн-сервиса Moneyman (входит в финтех-группу IDF Eurasia), которое есть у РИА Новости. "В первом полугодии 2024 года тем или иным способом кредитную историю хотя бы один раз запрашивали 36,4% респондентов, в аналогичном периоде 2025 года их количество увеличилось до 43,7%", - сообщается в исследовании, проведенном среди 3 000 человек в возрасте от 18 лет, проживающих по всей России. Аналитики выяснили, что сильнее всего движет россиянами при проверке кредитной истории. "В первой половине 2024 года чаще всего респонденты указывали в качестве причины отказ в банке или МФО — 28,7%. На втором месте были опасения, что мошенники могли оформить на них ссуду без их ведома — 26,6%. Но в начале 2025 года эта причина вышла на первое место, ее указали 36,1% опрошенных (+9,5 процентных пунктов)", - говорится в исследовании. Вместе с тем в этом году выросло число тех, кто запрашивал кредитную историю из-за отказа кредиторов и МФО - до 32,8%. Но меньше стало тех, кто делал это по привычке (12,2%) и для работы (8,3%), тогда как годом ранее таких было 17,1% и 10,8% соответственно. Кроме того, по данным аналитиков, стало меньше тех, кто указал иные причины или затруднился с ответом, в 2025 году их было 10,6% против 16,8% годом ранее. "К середине 2025 года граждане уже постепенно привыкли к отказам кредиторов, в том числе связанным с макропруденциальным регулированием, которое планомерно усиливалось в последние годы. В то же время, как отмечал ЦБ, доля кредитных средств в общем объеме похищенных денег в 2024 году выросла с 25% до 40%. Для людей это стало весомым стимулом для того, чтобы чаще интересоваться кредитным досье", - пояснил генеральный директор Moneyman Артем Быков.

https://ria.ru/20250612/issledovanie-2022436326.html

https://ria.ru/20250319/kredit-2005848778.html

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центральный банк рф (цб рф), единый государственный экзамен (егэ), россия, экономика, общество