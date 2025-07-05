https://ria.ru/20250705/koshelki-2027348084.html

Загадочные криптокошельки с двумя миллиардами долларов ожили спустя 14 лет

Загадочные криптокошельки с двумя миллиардами долларов ожили спустя 14 лет - РИА Новости, 05.07.2025

Загадочные криптокошельки с двумя миллиардами долларов ожили спустя 14 лет

Неизвестный осуществил операции с двумя криптовалютными кошельками, которые не трогали 14 лет и на которых скопилось более двух миллиардов долларов, пишет The... РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T10:11:00+03:00

2025-07-05T10:11:00+03:00

2025-07-05T10:17:00+03:00

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Неизвестный осуществил операции с двумя криптовалютными кошельками, которые не трогали 14 лет и на которых скопилось более двух миллиардов долларов, пишет The Block."По данным блокчейна, после более чем 14-летнего бездействия адреса биткоин-кошельков, каждый из которых содержал по 10 000 BTC, были активированы в четверг и пятницу", — говорится в публикации.Отмечается, что два кошелька оставались спящими на протяжении этого времени, то есть с ними не проводилось никаких операций. При этом стоимость каждого за 14 лет выросла с 7 800 долларов до 1,1 миллиарда долларов — на 13 982 800%.Согласно данным торгов, стоимость биткоина в четверг выросла более чем на два процента. Показатель поднялся выше 110 тысяч долларов впервые с 11 июня.

https://ria.ru/20250210/mayner-1998428679.html

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в мире, криптовалюта, биткоин