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Жапаров заявил, что Киргизия нуждается в русском языке - РИА Новости, 05.07.2025
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12:08 05.07.2025 (обновлено: 15:10 05.07.2025)
https://ria.ru/20250705/kirgiziya-2027356214.html
Жапаров заявил, что Киргизия нуждается в русском языке
Жапаров заявил, что Киргизия нуждается в русском языке - РИА Новости, 05.07.2025
Жапаров заявил, что Киргизия нуждается в русском языке
Киргизия нуждается в русском языке, предложения некоторых политиков лишить его статуса официального ошибочны, заявил президент республики Садыр Жапаров. РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T12:08:00+03:00
2025-07-05T15:10:00+03:00
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БИШКЕК, 5 июл — РИА Новости. Киргизия нуждается в русском языке, предложения некоторых политиков лишить его статуса официального ошибочны, заявил президент республики Садыр Жапаров. "Русский язык у нас закреплен в основном законе как официальный. Владимир Владимирович (Путин, президент России. — Прим. ред.) выразил благодарность за то, что мы поддерживаем русский язык. В действительности русский язык не нуждается в нас, а мы нуждаемся в нем", — сказал глава государства в интервью госагентству Кабар, отвечая на вопрос журналиста о перспективах русского языка в Киргизии. Президент напомнил, что русский является одним из шести мировых языков. Без него, по словам Жапарова, Киргизия не сможет выйти на международный уровень. Киргизский лидер уточнил, что русский язык используется на пространстве СНГ, даже в Европе, Америке и Китае используют русскоязычных переводчиков. "Предложения некоторых политиков изменить статус русского языка неверны. Конечно, в первую очередь мы должны развивать наш родной язык. Но также необходимо знать русский и английский. Половина мира использует эти два языка. Современная молодежь у нас уже говорит на трех-четырех языках. Знать много языков — это хорошо. Можешь свободно перемещаться в любую точку мира", — подчеркнул глава государства.
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в мире, киргизия, россия, европа, садыр жапаров, снг
В мире, Киргизия, Россия, Европа, Садыр Жапаров, СНГ
Жапаров заявил, что Киргизия нуждается в русском языке

Жапаров: Киргизия без русского языка не сможет выйти на международный уровень

© Sputnik / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкСадыр Жапаров
Садыр Жапаров - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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Садыр Жапаров. Архивное фото
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БИШКЕК, 5 июл — РИА Новости. Киргизия нуждается в русском языке, предложения некоторых политиков лишить его статуса официального ошибочны, заявил президент республики Садыр Жапаров.
"Русский язык у нас закреплен в основном законе как официальный. Владимир Владимирович (Путин, президент России. — Прим. ред.) выразил благодарность за то, что мы поддерживаем русский язык. В действительности русский язык не нуждается в нас, а мы нуждаемся в нем", — сказал глава государства в интервью госагентству Кабар, отвечая на вопрос журналиста о перспективах русского языка в Киргизии.
Президент напомнил, что русский является одним из шести мировых языков. Без него, по словам Жапарова, Киргизия не сможет выйти на международный уровень. Киргизский лидер уточнил, что русский язык используется на пространстве СНГ, даже в Европе, Америке и Китае используют русскоязычных переводчиков.
"Предложения некоторых политиков изменить статус русского языка неверны. Конечно, в первую очередь мы должны развивать наш родной язык. Но также необходимо знать русский и английский. Половина мира использует эти два языка. Современная молодежь у нас уже говорит на трех-четырех языках. Знать много языков — это хорошо. Можешь свободно перемещаться в любую точку мира", — подчеркнул глава государства.
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В миреКиргизияРоссияЕвропаСадыр ЖапаровСНГ
 
 
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