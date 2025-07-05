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В Раде забили тревогу из-за ситуации в Киеве после ударов ВС России

В Раде забили тревогу из-за ситуации в Киеве после ударов ВС России - РИА Новости, 05.07.2025

В Раде забили тревогу из-за ситуации в Киеве после ударов ВС России

Ресурс зенитных установок типа "Гепард" и других в Киеве практически исчерпан, написала депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале. РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T08:42:00+03:00

2025-07-05T08:42:00+03:00

2025-07-05T18:33:00+03:00

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Ресурс зенитных установок типа "Гепард" и других в Киеве практически исчерпан, написала депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале. По ее словам, ремонты производятся преимущественно за счет самих экипажей. "Боевые команды самостоятельно ищут ресурсы для продолжения боевой работы. Зачастую просят у волонтеров транспорт, когда это мог бы легко обеспечить и город", — добавила Безуглая. Кроме того, она сообщила, что программное обеспечение, позволяющее автоматизировать обнаружение воздушных целей, их сопровождение и передачу координат, не принято на вооружение и используется "всерую". Накануне в Минобороны сообщили, что российские войска нанесли массированный удар по объектам украинского ВПК в Киеве.

https://ria.ru/20250705/tramp-2027347423.html

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