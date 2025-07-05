В Раде забили тревогу из-за ситуации в Киеве после ударов ВС России
Депутат Рады Безуглая: в Киеве практически исчерпан ресурс зенитных установок
Купол здания Верховной рады Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Ресурс зенитных установок типа "Гепард" и других в Киеве практически исчерпан, написала депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале.
По ее словам, ремонты производятся преимущественно за счет самих экипажей.
По ее словам, ремонты производятся преимущественно за счет самих экипажей.
"Боевые команды самостоятельно ищут ресурсы для продолжения боевой работы. Зачастую просят у волонтеров транспорт, когда это мог бы легко обеспечить и город", — добавила Безуглая.
Кроме того, она сообщила, что программное обеспечение, позволяющее автоматизировать обнаружение воздушных целей, их сопровождение и передачу координат, не принято на вооружение и используется "всерую".
Накануне в Минобороны сообщили, что российские войска нанесли массированный удар по объектам украинского ВПК в Киеве.
Кроме того, она сообщила, что программное обеспечение, позволяющее автоматизировать обнаружение воздушных целей, их сопровождение и передачу координат, не принято на вооружение и используется "всерую".
Накануне в Минобороны сообщили, что российские войска нанесли массированный удар по объектам украинского ВПК в Киеве.