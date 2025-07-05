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В Раде забили тревогу из-за ситуации в Киеве после ударов ВС России - РИА Новости, 05.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
08:42 05.07.2025 (обновлено: 18:33 05.07.2025)
https://ria.ru/20250705/kiev-2027340943.html
В Раде забили тревогу из-за ситуации в Киеве после ударов ВС России
В Раде забили тревогу из-за ситуации в Киеве после ударов ВС России - РИА Новости, 05.07.2025
В Раде забили тревогу из-за ситуации в Киеве после ударов ВС России
Ресурс зенитных установок типа "Гепард" и других в Киеве практически исчерпан, написала депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале. РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T08:42:00+03:00
2025-07-05T18:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
киев
верховная рада украины
украина
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Ресурс зенитных установок типа "Гепард" и других в Киеве практически исчерпан, написала депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале. По ее словам, ремонты производятся преимущественно за счет самих экипажей. "Боевые команды самостоятельно ищут ресурсы для продолжения боевой работы. Зачастую просят у волонтеров транспорт, когда это мог бы легко обеспечить и город", — добавила Безуглая. Кроме того, она сообщила, что программное обеспечение, позволяющее автоматизировать обнаружение воздушных целей, их сопровождение и передачу координат, не принято на вооружение и используется "всерую". Накануне в Минобороны сообщили, что российские войска нанесли массированный удар по объектам украинского ВПК в Киеве.
https://ria.ru/20250705/tramp-2027347423.html
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в мире, киев, верховная рада украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Верховная Рада Украины, Украина
В Раде забили тревогу из-за ситуации в Киеве после ударов ВС России

Депутат Рады Безуглая: в Киеве практически исчерпан ресурс зенитных установок

© РИА НовостиКупол здания Верховной рады Украины
Купол здания Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© РИА Новости
Купол здания Верховной рады Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Ресурс зенитных установок типа "Гепард" и других в Киеве практически исчерпан, написала депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале.

По ее словам, ремонты производятся преимущественно за счет самих экипажей.
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"Боевые команды самостоятельно ищут ресурсы для продолжения боевой работы. Зачастую просят у волонтеров транспорт, когда это мог бы легко обеспечить и город", — добавила Безуглая.

Кроме того, она сообщила, что программное обеспечение, позволяющее автоматизировать обнаружение воздушных целей, их сопровождение и передачу координат, не принято на вооружение и используется "всерую".

Накануне в Минобороны сообщили, что российские войска нанесли массированный удар по объектам украинского ВПК в Киеве.
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