https://ria.ru/20250705/khodchenkova-2027329454.html

Партнершу Зеленского внесли в базу украинского "Миротворца"

Партнершу Зеленского внесли в базу украинского "Миротворца" - РИА Новости, 05.07.2025

Партнершу Зеленского внесли в базу украинского "Миротворца"

Российская актриса Светлана Ходченкова, дважды исполнившая в кино роль партнерши Владимира Зеленского, попала в базу скандально известного украинского сайта... РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T03:07:00+03:00

2025-07-05T03:07:00+03:00

2025-07-05T05:49:00+03:00

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Российская актриса Светлана Ходченкова, дважды исполнившая в кино роль партнерши Владимира Зеленского, попала в базу скандально известного украинского сайта "Миротворец" за якобы нарушение украинской границы, выяснило РИА Новости. Как утверждается, Ходченкова сознательно "нарушала" границу Украины с целью "проникновения" в Крым, а также участвовала в "попытках оккупации республики". Более того, в базе "Миротворца" актриса оказалась за якобы незаконную коммерческую деятельность в Крыму. Ходченкова с Зеленским в 2009 году вместе снялись в фильме "Любовь в большом городе", в 2011 году они сыграли пару в комедии "Служебный роман. Наше время" режиссера Сарика Андреасяна, который также числится в базе "Миротворца".Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД России Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.

https://ria.ru/20250612/efremov-2022412880.html

https://ria.ru/20250702/ukraina-2026774465.html

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республика крым, донецкая народная республика, луганская народная республика, светлана ходченкова, владимир зеленский, сарик андреасян, обсе