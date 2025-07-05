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Партнершу Зеленского внесли в базу украинского "Миротворца" - РИА Новости, 05.07.2025
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Шоубиз
 
03:07 05.07.2025 (обновлено: 05:49 05.07.2025)
https://ria.ru/20250705/khodchenkova-2027329454.html
Партнершу Зеленского внесли в базу украинского "Миротворца"
Партнершу Зеленского внесли в базу украинского "Миротворца" - РИА Новости, 05.07.2025
Партнершу Зеленского внесли в базу украинского "Миротворца"
Российская актриса Светлана Ходченкова, дважды исполнившая в кино роль партнерши Владимира Зеленского, попала в базу скандально известного украинского сайта... РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T03:07:00+03:00
2025-07-05T05:49:00+03:00
шоубиз
республика крым
донецкая народная республика
луганская народная республика
светлана ходченкова
владимир зеленский
сарик андреасян
обсе
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Российская актриса Светлана Ходченкова, дважды исполнившая в кино роль партнерши Владимира Зеленского, попала в базу скандально известного украинского сайта "Миротворец" за якобы нарушение украинской границы, выяснило РИА Новости. Как утверждается, Ходченкова сознательно "нарушала" границу Украины с целью "проникновения" в Крым, а также участвовала в "попытках оккупации республики". Более того, в базе "Миротворца" актриса оказалась за якобы незаконную коммерческую деятельность в Крыму. Ходченкова с Зеленским в 2009 году вместе снялись в фильме "Любовь в большом городе", в 2011 году они сыграли пару в комедии "Служебный роман. Наше время" режиссера Сарика Андреасяна, который также числится в базе "Миротворца".Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД России Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
https://ria.ru/20250612/efremov-2022412880.html
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республика крым, донецкая народная республика, луганская народная республика, светлана ходченкова, владимир зеленский, сарик андреасян, обсе
Шоубиз, Республика Крым, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Светлана Ходченкова, Владимир Зеленский, Сарик Андреасян, ОБСЕ
Партнершу Зеленского внесли в базу украинского "Миротворца"

Ходченкову внесли в базу "Миротворца" за якобы нарушение украинской границы

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСветлана Ходченкова
Светлана Ходченкова - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Светлана Ходченкова. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Российская актриса Светлана Ходченкова, дважды исполнившая в кино роль партнерши Владимира Зеленского, попала в базу скандально известного украинского сайта "Миротворец" за якобы нарушение украинской границы, выяснило РИА Новости.
Как утверждается, Ходченкова сознательно "нарушала" границу Украины с целью "проникновения" в Крым, а также участвовала в "попытках оккупации республики". Более того, в базе "Миротворца" актриса оказалась за якобы незаконную коммерческую деятельность в Крыму.
Актёр Михаил Ефремов - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
Ефремов попал в базу сайта "Миротворец"
12 июня, 04:46
Ходченкова с Зеленским в 2009 году вместе снялись в фильме "Любовь в большом городе", в 2011 году они сыграли пару в комедии "Служебный роман. Наше время" режиссера Сарика Андреасяна, который также числится в базе "Миротворца".
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".
Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД России Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
Влад Бумага - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Блогер Влад Бумага попал в базу данных сайта "Миротворец"
2 июля, 16:41
 
ШоубизРеспублика КрымДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСветлана ХодченковаВладимир ЗеленскийСарик АндреасянОБСЕ
 
 
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