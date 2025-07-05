https://ria.ru/20250705/khobbi-2027337981.html

Исследование: почти треть россиян, имеющих хобби, получают доход от него

Исследование: почти треть россиян, имеющих хобби, получают доход от него - РИА Новости, 05.07.2025

Исследование: почти треть россиян, имеющих хобби, получают доход от него

Почти треть россиян, имеющих хобби, получают доход от него, причем большинству из них любимое занятие приносит до половины общего заработка, подсчитали для РИА... РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T07:40:00+03:00

2025-07-05T07:40:00+03:00

2025-07-05T07:40:00+03:00

общество

технологии

лаборатория касперского

telegram

авито

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Почти треть россиян, имеющих хобби, получают доход от него, причем большинству из них любимое занятие приносит до половины общего заработка, подсчитали для РИА Новости в "Лаборатории Касперского". "Примерно треть (30%) россиян из тех, у кого есть хобби, получают доход от него - регулярно или время от времени, причем большинству из них (70%) любимое занятие приносит до половины общего заработка. При этом интерес к новым финансовым возможностям не всегда сопровождается пониманием киберрисков", - говорится в исследовании, в котором приняли участие 1,7 тысячи россиян из городов-миллионников старше 22 лет. Отмечается, что из тех респондентов, кому хобби пока не приносит совсем никакого дохода, 37% планируют в будущем начать стабильно зарабатывать на нем. Каждый пятый хочет выйти на уровень, при котором хобби будет приносить ему большую часть общего заработка, а 17% - до половины. По подсчетам специалистов, большинство опрошенных, которые планируют зарабатывать на хобби, но пока не получают дохода от него на постоянной основе, уже создали каналы, страницы или аккаунты в разных сервисах и приложениях, чтобы рассказывать людям о своих любимых занятиях, либо собираются их завести. Так, в список главных площадок для монетизации вошли Telegram, VK, "Авито", "VK Видео" и YouTube. "Как показало наше исследование, не все внимательно относятся к мерам безопасности. Например, 24% опрошенных с хобби, которые рассказывают о своих результатах на цифровых платформах не реже раза в месяц, меняли пароль от аккаунтов более года назад или не делали этого вообще", - прокомментировал руководитель отдела по работе с клиентами среднего и малого бизнеса "Лаборатории Касперского" Алексей Киселев.

https://ria.ru/20250705/obraz-2027334626.html

https://ria.ru/20250628/podrostki-2026068056.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии, лаборатория касперского, telegram, авито