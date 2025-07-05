https://ria.ru/20250705/kazan-2027417228.html
В Казани автомобиль врезался в остановку
В Казани автомобиль врезался в остановку - РИА Новости, 05.07.2025
В Казани автомобиль врезался в остановку
Автомобиль Porsche въехал в остановку после столкновения с другим автомобилем в центре Казани, водитель получил травмы, двое пешеходов поранились стеклами от... РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T21:14:00+03:00
2025-07-05T21:14:00+03:00
2025-07-05T21:14:00+03:00
происшествия
авто
казань
горький
дтп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267995_198:0:3839:2048_1920x0_80_0_0_ac005ee4b1ba572aba49c12b64a3a2c2.jpg
КАЗАНЬ, 5 июл – РИА Новости. Автомобиль Porsche въехал в остановку после столкновения с другим автомобилем в центре Казани, водитель получил травмы, двое пешеходов поранились стеклами от остановки, сообщили РИА Новости в МВД по Татарстану. "На улице Горького произошло столкновение двух автомобилей. По предварительным данным, Porsche ехал по крайней левой полосе, Ford - по второй слева полосе и при этом осуществлял поворот налево. В результате столкновения автомобиль Porsche задел остановку и въехал в столб", - сказал собеседник агентства. По его информации, осколки стекла разбившейся остановки поранили женщину и мужчину, им оказана помощь на месте. Водитель Porsche получил телесные повреждения. По предварительным данным, вина за ДТП лежит на водителе машины Ford, отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20250703/dtp-2027062357.html
казань
горький
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267995_653:0:3384:2048_1920x0_80_0_0_b2d8d9e94de5aebd9025f1c9ac9f385c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, казань, горький, дтп
Происшествия, Авто, Казань, Горький, ДТП
В Казани автомобиль врезался в остановку
В Казани автомобиль Porsche въехал в остановку, водитель получил травмы