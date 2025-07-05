https://ria.ru/20250705/izrail-2027414840.html
СМИ: Израиль направит делегацию в Катар на переговоры по сделке с ХАМАС
СМИ: Израиль направит делегацию в Катар на переговоры по сделке с ХАМАС - РИА Новости, 05.07.2025
СМИ: Израиль направит делегацию в Катар на переговоры по сделке с ХАМАС
Власти Израиля приняли решение направить делегацию в Катар на непрямые переговоры по сделке о перемирии с палестинским движением ХАМАС, сообщает портал Ynet со... РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T20:56:00+03:00
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Власти Израиля приняли решение направить делегацию в Катар на непрямые переговоры по сделке о перемирии с палестинским движением ХАМАС, сообщает портал Ynet со ссылкой на высокопоставленный израильский источник. "Было принято решение направить израильскую делегацию на посреднические переговоры в столицу Катара Доху", - пишет портал. Ранее ХАМАС подтвердило, что дало положительный ответ на предложение о прекращении огня в секторе Газа и готово вступить в переговоры. Ранее египетский министр иностранных дел Бадр Абдель Аты заявил, что Каир вместе с другими посредниками работает над 60-дневным прекращением огня в секторе Газа, в ходе которого предполагается освобождение израильских заложников. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 56 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен.
https://ria.ru/20250628/izrail-2025914700.html
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в мире, израиль, катар, хамас, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, палестина, сектор газа, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Катар, ХАМАС, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Палестина, Сектор Газа, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
СМИ: Израиль направит делегацию в Катар на переговоры по сделке с ХАМАС
Ynet: Делегация Израиля приедет в Доху на непрямые переговоры по сделке с ХАМАС