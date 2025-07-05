https://ria.ru/20250705/izrail-2027372697.html

ЕС может представить список возможных мер против Израиля, пишут СМИ

ЕС может представить список возможных мер против Израиля, пишут СМИ - РИА Новости, 05.07.2025

ЕС может представить список возможных мер против Израиля, пишут СМИ

Евросоюз на следующей неделе может представить список возможных мер против Израиля из-за его действий в секторе Газа, сообщает портал Euractiv со ссылкой на... РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T14:28:00+03:00

2025-07-05T14:28:00+03:00

2025-07-05T14:28:00+03:00

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Евросоюз на следующей неделе может представить список возможных мер против Израиля из-за его действий в секторе Газа, сообщает портал Euractiv со ссылкой на чиновников, знакомых с ходом обсуждений. "Как ожидается, ЕС на следующей неделе изложит список из примерно пяти возможных мер против Израиля в связи с его действиями в Газе... Дипломатическая служба ЕС, как ожидается, представит послам блока документ с возможными мерами в следующую среду", - пишет портал. Как ожидается, в документ могут быть включены такие меры, как полная или частичная приостановка действия торгового соглашения ЕС с Израилем, санкции против израильских министров, военных или поселенцев, торговые меры, эмбарго на поставки оружия, а также приостановка научного сотрудничества между блоком и еврейским государством. Согласно порталу, главы МИД европейских стран, как ожидается, будут обсуждать этот документ на встрече 15 июля в Брюсселе. Как пишет издание, полная приостановка соглашения об ассоциации или даже частичная заморозка его внешнеполитических положений потребует единогласного одобрения стран ЕС, что очень маловероятно с учетом противодействия ряда стран союза. Также предполагается, что Еврокомиссия выступает против масштабных экономических мер. Кроме того, оружейное эмбарго также вряд ли будет установлено, поскольку маловероятно, что Германия согласится на него, указывает портал. Издание добавляет, что, по словам дипломатов ЕС, санкции против физлиц рассматриваются как наиболее осуществимый с политической точки зрения вариант. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 56 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен.

https://ria.ru/20250521/sanktsii-2018154284.html

https://ria.ru/20250623/es-2024969002.html

https://ria.ru/20250618/es-2023521557.html

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в мире, израиль, брюссель, германия, евросоюз, еврокомиссия, хамас