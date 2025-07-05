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СМИ узнали, что скрыл Израиль после ударов Ирана - РИА Новости, 05.07.2025
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13:28 05.07.2025
https://ria.ru/20250705/izrail-2027366801.html
СМИ узнали, что скрыл Израиль после ударов Ирана
СМИ узнали, что скрыл Израиль после ударов Ирана - РИА Новости, 05.07.2025
СМИ узнали, что скрыл Израиль после ударов Ирана
Израиль не раскрыл информацию о попадании иранских ракет по нескольким военным целям, пишет The Telegraph. РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T13:28:00+03:00
2025-07-05T13:28:00+03:00
в мире
иран
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
израиль
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Израиль не раскрыл информацию о попадании иранских ракет по нескольким военным целям, пишет The Telegraph."Иранские ракеты, по-видимому, напрямую поразили пять израильских военных объектов во время недавней 12-дневной войны", — говорится в публикации со ссылкой на данные спутниковых радаров.По информации издания, среди пораженных целей — крупная авиабаза, центр сбора разведданных и база материально-технического снабжения.Отмечается, что израильские власти не обнародовали информацию об этих ударах из-за строгих законов о военной цензуре.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики и авиабазы.Тегеран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Иран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе "Эль-Удейд" США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.Американский президент Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар" и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
https://ria.ru/20250629/bomba-2026054357.html
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в мире, иран, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, израиль
В мире, Иран, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Израиль
СМИ узнали, что скрыл Израиль после ударов Ирана

Telegraph: Израиль скрыл факт попадания иранских ракет по пяти военным объектам

© AP Photo / Oded BaliltyСпасатели, военные и пожарные на месте ракетного удара Ирана в Тель-Авиве, Израиль
Спасатели, военные и пожарные на месте ракетного удара Ирана в Тель-Авиве, Израиль - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© AP Photo / Oded Balilty
Спасатели, военные и пожарные на месте ракетного удара Ирана в Тель-Авиве, Израиль
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Израиль не раскрыл информацию о попадании иранских ракет по нескольким военным целям, пишет The Telegraph.
"Иранские ракеты, по-видимому, напрямую поразили пять израильских военных объектов во время недавней 12-дневной войны", — говорится в публикации со ссылкой на данные спутниковых радаров.
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По информации издания, среди пораженных целей — крупная авиабаза, центр сбора разведданных и база материально-технического снабжения.
Отмечается, что израильские власти не обнародовали информацию об этих ударах из-за строгих законов о военной цензуре.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики и авиабазы.
Тегеран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Иран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе "Эль-Удейд" США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Американский президент Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар" и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
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