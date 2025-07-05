СМИ узнали, что скрыл Израиль после ударов Ирана
Telegraph: Израиль скрыл факт попадания иранских ракет по пяти военным объектам
© AP Photo / Oded BaliltyСпасатели, военные и пожарные на месте ракетного удара Ирана в Тель-Авиве, Израиль
© AP Photo / Oded Balilty
Спасатели, военные и пожарные на месте ракетного удара Ирана в Тель-Авиве, Израиль
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Израиль не раскрыл информацию о попадании иранских ракет по нескольким военным целям, пишет The Telegraph.
"Иранские ракеты, по-видимому, напрямую поразили пять израильских военных объектов во время недавней 12-дневной войны", — говорится в публикации со ссылкой на данные спутниковых радаров.
По информации издания, среди пораженных целей — крупная авиабаза, центр сбора разведданных и база материально-технического снабжения.
Отмечается, что израильские власти не обнародовали информацию об этих ударах из-за строгих законов о военной цензуре.
Тегеран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Иран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе "Эль-Удейд" США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Американский президент Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар" и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
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