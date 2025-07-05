https://ria.ru/20250705/irkutsk-2027346278.html

Власти рассказали о состоянии медработников, раненных пациентом в Иркутске

Власти рассказали о состоянии медработников, раненных пациентом в Иркутске - РИА Новости, 05.07.2025

Власти рассказали о состоянии медработников, раненных пациентом в Иркутске

Жизни женщин, которые в Иркутске стали жертвами нападения пациента с ножом, ничего не угрожает, в субботу их посетил министр здравоохранения Михаил Мурашко,... РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T09:52:00+03:00

2025-07-05T09:52:00+03:00

2025-07-05T10:00:00+03:00

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ИРКУТСК, 5 июл - РИА Новости. Жизни женщин, которые в Иркутске стали жертвами нападения пациента с ножом, ничего не угрожает, в субботу их посетил министр здравоохранения Михаил Мурашко, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Врачей, которых в Иркутске ранил ножом пациент, в субботу навестили в больнице министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, который находится в Иркутской области с рабочим визитом, и губернатор региона Игорь Кобзев. Утром в четверг в иркутской больнице №8 вооруженный ножом и газовым баллончиком мужчина напал на медперсонал. Он нанес ножевые ранения двум женщинам - заместителю главного врача и секретарю учреждения, они были госпитализированы в тяжелом состоянии. В четверг женщин прооперировали, они находились в реанимации. В настоящее время переведены в обычную палату. "Жизни Ольги Александровны Асауленко и Ирины Николаевны Марочкиной ничего не угрожает. Доктора сделали все возможное, чтобы спасти своих коллег. Михаил Альбертович (Мурашко) пообещал помочь в оказании всей необходимой помощи с привлечением федеральных центров,", - написал Кобзев в Telegram-канале. Он отметил, что по рассказу женщин, нападение произошло неожиданно. Пациент не показывал агрессии, пришел за документами. Напал с ножом внезапно, перед этим распылив в лицо газ из баллончика. Нападавшего помогли обезоружить двое призывников, которые в тот момент находились возле кабинета. Пострадавшим медработникам на месте оказали первую помощь их коллеги, на скорой помощи женщин доставили в больницу РЖД-Медицина, где их прооперировали. После выздоровления женщины планируют вернуться на свою работу. Нападавшего 59-летнего мужчину задержали. Расследуется уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. Известно, что ранее обвиняемый проходил принудительное лечение в областном психоневрологическом диспансере и является инвалидом второй группы. В пятницу суд поместил мужчину в СИЗО на 2 месяца.

https://ria.ru/20250704/postradavshie-2027096793.html

https://ria.ru/20250703/bolnitsa-2026860238.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, здоровье - общество, иркутск, иркутская область, россия, михаил мурашко, игорь кобзев