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Хаменеи появился на публике впервые после начала конфликта Ирана с Израилем

Хаменеи появился на публике впервые после начала конфликта Ирана с Израилем - РИА Новости, 05.07.2025

Хаменеи появился на публике впервые после начала конфликта Ирана с Израилем

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи появился на публике впервые с начала острой фазы ирано-израильского конфликта, приняв участие в религиозном... РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T22:47:00+03:00

2025-07-05T22:47:00+03:00

2025-07-05T23:18:00+03:00

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обострение отношений сша и ирана

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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ТЕГЕРАН, 5 июл — РИА Новости. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи появился на публике впервые с начала острой фазы ирано-израильского конфликта, приняв участие в религиозном мероприятии, посвященном дню Ашуры, передает агентство IRNA. "Момент (первого с начала острой фазы конфликта. — Прим. ред.) появления лидера (Исламской. — Прим. ред.) революции в хосейние (культурно-религиозном центре. — Прим. ред.) имама Хомейни в ходе траурной церемонии в ночь Ашуры", — говорится в пояснении к видео, опубликованному в официальном Telegram-канале агентства. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Исламской Республики. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по американской базе Эль-Удейд в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по объекту в Катаре Иран "выпустил пар", теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и ИРИ договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".

https://ria.ru/20250625/iran-2025183145.html

https://ria.ru/20250628/vostok-2025889093.html

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Хаменеи на траурной церемонии в ночь Ашуры Хаменеи на траурной церемонии в ночь Ашуры 2025-07-05T22:47 true PT0M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, израиль, али хаменеи, сша, дональд трамп, обострение отношений сша и ирана, война израиля и ирана: последние новости о конфликте