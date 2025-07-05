Хаменеи появился на публике впервые после начала конфликта Ирана с Израилем
Хаменеи появился на публике впервые с начала острой фазы конфликта с Израилем
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ТЕГЕРАН, 5 июл — РИА Новости. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи появился на публике впервые с начала острой фазы ирано-израильского конфликта, приняв участие в религиозном мероприятии, посвященном дню Ашуры, передает агентство IRNA.
"Момент (первого с начала острой фазы конфликта. — Прим. ред.) появления лидера (Исламской. — Прим. ред.) революции в хосейние (культурно-религиозном центре. — Прим. ред.) имама Хомейни в ходе траурной церемонии в ночь Ашуры", — говорится в пояснении к видео, опубликованному в официальном Telegram-канале агентства.
© Фото : агентство IRNA
Хаменеи на траурной церемонии в ночь Ашуры.
Хаменеи на траурной церемонии в ночь Ашуры.
© Фото : агентство IRNA
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© Фото : агентство IRNA
Хаменеи на траурной церемонии в ночь Ашуры.
Хаменеи на траурной церемонии в ночь Ашуры.
© Фото : агентство IRNA
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Хаменеи на траурной церемонии в ночь Ашуры.
© Фото : агентство IRNA
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Хаменеи на траурной церемонии в ночь Ашуры.
© Фото : агентство IRNA
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Ашура — мусульманская памятная дата. Это один из наиболее важных дней для шиитского течения ислама (имеющего статус государственной религии Ирана) — верующие скорбят по мученической смерти имама Хусейна.
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Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Исламской Республики. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по американской базе Эль-Удейд в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по объекту в Катаре Иран "выпустил пар", теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и ИРИ договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".