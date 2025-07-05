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Хаменеи появился на публике впервые после начала конфликта Ирана с Израилем - РИА Новости, 05.07.2025
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22:47 05.07.2025 (обновлено: 23:18 05.07.2025)
https://ria.ru/20250705/iran-2027423923.html
Хаменеи появился на публике впервые после начала конфликта Ирана с Израилем
Хаменеи появился на публике впервые после начала конфликта Ирана с Израилем - РИА Новости, 05.07.2025
Хаменеи появился на публике впервые после начала конфликта Ирана с Израилем
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи появился на публике впервые с начала острой фазы ирано-израильского конфликта, приняв участие в религиозном... РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T22:47:00+03:00
2025-07-05T23:18:00+03:00
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ТЕГЕРАН, 5 июл — РИА Новости. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи появился на публике впервые с начала острой фазы ирано-израильского конфликта, приняв участие в религиозном мероприятии, посвященном дню Ашуры, передает агентство IRNA. "Момент (первого с начала острой фазы конфликта. — Прим. ред.) появления лидера (Исламской. — Прим. ред.) революции в хосейние (культурно-религиозном центре. — Прим. ред.) имама Хомейни в ходе траурной церемонии в ночь Ашуры", — говорится в пояснении к видео, опубликованному в официальном Telegram-канале агентства. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Исламской Республики. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по американской базе Эль-Удейд в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по объекту в Катаре Иран "выпустил пар", теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и ИРИ договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
https://ria.ru/20250625/iran-2025183145.html
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Хаменеи на траурной церемонии в ночь Ашуры
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В мире, Иран, Израиль, Али Хаменеи, США, Дональд Трамп, Обострение отношений США и Ирана, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Хаменеи появился на публике впервые после начала конфликта Ирана с Израилем

Хаменеи появился на публике впервые с начала острой фазы конфликта с Израилем

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ТЕГЕРАН, 5 июл — РИА Новости. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи появился на публике впервые с начала острой фазы ирано-израильского конфликта, приняв участие в религиозном мероприятии, посвященном дню Ашуры, передает агентство IRNA.
"Момент (первого с начала острой фазы конфликта. — Прим. ред.) появления лидера (Исламской. — Прим. ред.) революции в хосейние (культурно-религиозном центре. — Прим. ред.) имама Хомейни в ходе траурной церемонии в ночь Ашуры", — говорится в пояснении к видео, опубликованному в официальном Telegram-канале агентства.
© Фото : агентство IRNA

Хаменеи на траурной церемонии в ночь Ашуры.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи на траурной церемонии в ночь Ашуры

Хаменеи на траурной церемонии в ночь Ашуры.

© Фото : агентство IRNA
1 из 2
© Фото : агентство IRNA

Хаменеи на траурной церемонии в ночь Ашуры.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи на траурной церемонии в ночь Ашуры

Хаменеи на траурной церемонии в ночь Ашуры.

© Фото : агентство IRNA
2 из 2

Хаменеи на траурной церемонии в ночь Ашуры.

© Фото : агентство IRNA
1 из 2

Хаменеи на траурной церемонии в ночь Ашуры.

© Фото : агентство IRNA
2 из 2

Ашура — мусульманская памятная дата. Это один из наиболее важных дней для шиитского течения ислама (имеющего статус государственной религии Ирана) — верующие скорбят по мученической смерти имама Хусейна.

Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
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Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Исламской Республики. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по американской базе Эль-Удейд в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по объекту в Катаре Иран "выпустил пар", теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и ИРИ договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
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