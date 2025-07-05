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Такер Карлсон взял интервью у президента Ирана - РИА Новости, 05.07.2025
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20:44 05.07.2025
https://ria.ru/20250705/iran-2027412856.html
Такер Карлсон взял интервью у президента Ирана
Такер Карлсон взял интервью у президента Ирана - РИА Новости, 05.07.2025
Такер Карлсон взял интервью у президента Ирана
Американский журналист Такер Карлсон, недавно состоявший в публичной перепалке с президентом США Дональдом Трампом из-за политики последнего по Тегерану, в... РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T20:44:00+03:00
2025-07-05T20:44:00+03:00
в мире
иран
сша
дональд трамп
такер карлсон
масуд пезешкиан
обострение отношений сша и ирана
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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ВАШИНГТОН, 5 июл - РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон, недавно состоявший в публичной перепалке с президентом США Дональдом Трампом из-за политики последнего по Тегерану, в субботу анонсировал в соцсети X выход своего интервью с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. "Есть много вопросов, которые я не задавал президенту Ирана, особенно те, на которые я знал, что могу получить или не получить честный ответ, например, "была ли ваша ядерная программа полностью дезактивирована кампанией бомбардировок правительства США полторы недели назад"? Нет никаких шансов, что он ответит на этот вопрос. Честно говоря, я не стал его задавать. Ответ, на самом деле, с американской точки зрения, даже с точки зрения ЦРУ, неизвестен", - заявил Карслон в анонсе интервью. Интервью с Пезешкианом будет опубликовано в ближайшие дни, добавил журналист, отметив, что также вновь отправил запрос на интервью израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху. "Американские граждане имеют конституционное право и данное богом право на всю информацию, которую они могут собрать о вопросах, которые их касаются. Если их страна делает что-то с их деньгами от их имени, у них есть право, абсолютное право, знать об этом как можно больше, и это будет включать в себя возможность услышать людей, с которыми они воюют", - сказал Карлсон. Трамп ранее раскритиковал его после того, как журналист заявил, что война с Ираном может привести к краху глобального влияния США и досрочному завершению президентства Трампа. В подкасте с бывшим советником Трампа Стивом Бэнноном Карлсон выразил мнение, что американская армия не готова к масштабному конфликту, а военная авантюра окончательно подорвет позиции страны на мировой арене. Впоследствии Трамп заявил, что Карлсон якобы принес ему свои извинения за критику политики администрации по Ирану и назвал его "хорошим парнем" - всего день спустя после того, как окрестил своего соратника "свихнувшимся".
https://ria.ru/20250625/iran-2025183145.html
https://ria.ru/20250701/tramp-2026313500.html
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в мире, иран, сша, дональд трамп, такер карлсон, масуд пезешкиан, обострение отношений сша и ирана, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, израиль
В мире, Иран, США, Дональд Трамп, Такер Карлсон, Масуд Пезешкиан, Обострение отношений США и Ирана, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Израиль
Такер Карлсон взял интервью у президента Ирана

Журналист Карлсон взял интервью у Пезешкиана после разлада с Трампом

© Фото : Iranian Presidency OfficeПрезидент Ирана Масуд Пезешкиан
Президент Ирана Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© Фото : Iranian Presidency Office
Президент Ирана Масуд Пезешкиан. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 июл - РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон, недавно состоявший в публичной перепалке с президентом США Дональдом Трампом из-за политики последнего по Тегерану, в субботу анонсировал в соцсети X выход своего интервью с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.
"Есть много вопросов, которые я не задавал президенту Ирана, особенно те, на которые я знал, что могу получить или не получить честный ответ, например, "была ли ваша ядерная программа полностью дезактивирована кампанией бомбардировок правительства США полторы недели назад"? Нет никаких шансов, что он ответит на этот вопрос. Честно говоря, я не стал его задавать. Ответ, на самом деле, с американской точки зрения, даже с точки зрения ЦРУ, неизвестен", - заявил Карслон в анонсе интервью.
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Интервью с Пезешкианом будет опубликовано в ближайшие дни, добавил журналист, отметив, что также вновь отправил запрос на интервью израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху.
"Американские граждане имеют конституционное право и данное богом право на всю информацию, которую они могут собрать о вопросах, которые их касаются. Если их страна делает что-то с их деньгами от их имени, у них есть право, абсолютное право, знать об этом как можно больше, и это будет включать в себя возможность услышать людей, с которыми они воюют", - сказал Карлсон.
Трамп ранее раскритиковал его после того, как журналист заявил, что война с Ираном может привести к краху глобального влияния США и досрочному завершению президентства Трампа. В подкасте с бывшим советником Трампа Стивом Бэнноном Карлсон выразил мнение, что американская армия не готова к масштабному конфликту, а военная авантюра окончательно подорвет позиции страны на мировой арене.
Впоследствии Трамп заявил, что Карлсон якобы принес ему свои извинения за критику политики администрации по Ирану и назвал его "хорошим парнем" - всего день спустя после того, как окрестил своего соратника "свихнувшимся".
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В миреИранСШАДональд ТрампТакер КарлсонМасуд ПезешкианОбострение отношений США и ИранаВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеИзраиль
 
 
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