Экс-продюсер Лободы не закрыла ИП в России
Экс-продюсер Лободы Нателла Крапивина не закрыла ИП в России
Певица Loboda и продюсер Нателла Крапивина. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Экс-продюсер певицы Светланы Лободы Нателла Крапивина не закрыла ИП в России и числится учредителем действующей организации, зарегистрированной в Москве, говорится в юридических документах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
По данным сервиса "БИР-Аналитик", в августе 2018 года Крапивина зарегистрировала ИП для ведения деятельности "в области исполнительских услуг". Дополнительно она указала производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, деятельность по их распространению, по демонстрации фильмов, а также по звукозаписи и изданию музыкальных произведений. По состоянию на июль 2025 года, ИП является действующим.
Кроме того, Крапивина – учредитель действующего общества с ограниченной ответственностью "О май гад мьюзик". Компания была зарегистрирована в Москве в сентябре 2021 года. Доля Крапивиной в уставном капитале составляет 50% с момента учреждения.
С октября 2022 года руководителем предприятия является другое лицо.
После начала спецоперации в 2022 году Крапивина, как и Светлана Лобода, покинула Россию.
В марте того же года член СПЧ, председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов направил запрос в МВД с просьбой проверить законность получения Крапивиной российского гражданства. Основой для заявления стали посты продюсера в социальных сетях, "содержащие жесткую критику и неприязнь действий властей РФ, русофобские высказывания и оскорбления". В ответ в МВД заявили, что Крапивина не является гражданкой РФ, поскольку, по результатам проверки, ее паспорт признан выданным в нарушение установленного законодательством РФ порядка. В юридических документах указано, что Крапивина является российской гражданкой.