https://ria.ru/20250705/ip-2027335028.html

Экс-продюсер Лободы не закрыла ИП в России

Экс-продюсер Лободы не закрыла ИП в России - РИА Новости, 05.07.2025

Экс-продюсер Лободы не закрыла ИП в России

Экс-продюсер певицы Светланы Лободы Нателла Крапивина не закрыла ИП в России и числится учредителем действующей организации, зарегистрированной в Москве,... РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T06:18:00+03:00

2025-07-05T06:18:00+03:00

2025-07-05T06:18:00+03:00

шоубиз

россия

москва

светлана лобода

кирилл кабанов

национальный антикоррупционный комитет

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/12/1755019139_0:0:2725:1533_1920x0_80_0_0_2979e7e451c2dda1ca3a96f89636a67b.jpg

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Экс-продюсер певицы Светланы Лободы Нателла Крапивина не закрыла ИП в России и числится учредителем действующей организации, зарегистрированной в Москве, говорится в юридических документах, с которыми ознакомилось РИА Новости. По данным сервиса "БИР-Аналитик", в августе 2018 года Крапивина зарегистрировала ИП для ведения деятельности "в области исполнительских услуг". Дополнительно она указала производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, деятельность по их распространению, по демонстрации фильмов, а также по звукозаписи и изданию музыкальных произведений. По состоянию на июль 2025 года, ИП является действующим. Кроме того, Крапивина – учредитель действующего общества с ограниченной ответственностью "О май гад мьюзик". Компания была зарегистрирована в Москве в сентябре 2021 года. Доля Крапивиной в уставном капитале составляет 50% с момента учреждения. С октября 2022 года руководителем предприятия является другое лицо. После начала спецоперации в 2022 году Крапивина, как и Светлана Лобода, покинула Россию. В марте того же года член СПЧ, председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов направил запрос в МВД с просьбой проверить законность получения Крапивиной российского гражданства. Основой для заявления стали посты продюсера в социальных сетях, "содержащие жесткую критику и неприязнь действий властей РФ, русофобские высказывания и оскорбления". В ответ в МВД заявили, что Крапивина не является гражданкой РФ, поскольку, по результатам проверки, ее паспорт признан выданным в нарушение установленного законодательством РФ порядка. В юридических документах указано, что Крапивина является российской гражданкой.

https://ria.ru/20250526/kompaniya-2019031549.html

https://ria.ru/20250525/meladze-2018933807.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, светлана лобода, кирилл кабанов, национальный антикоррупционный комитет