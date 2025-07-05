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Экс-продюсер Лободы не закрыла ИП в России - РИА Новости, 05.07.2025
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Шоубиз
 
06:18 05.07.2025
https://ria.ru/20250705/ip-2027335028.html
Экс-продюсер Лободы не закрыла ИП в России
Экс-продюсер Лободы не закрыла ИП в России - РИА Новости, 05.07.2025
Экс-продюсер Лободы не закрыла ИП в России
Экс-продюсер певицы Светланы Лободы Нателла Крапивина не закрыла ИП в России и числится учредителем действующей организации, зарегистрированной в Москве,... РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T06:18:00+03:00
2025-07-05T06:18:00+03:00
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Экс-продюсер певицы Светланы Лободы Нателла Крапивина не закрыла ИП в России и числится учредителем действующей организации, зарегистрированной в Москве, говорится в юридических документах, с которыми ознакомилось РИА Новости. По данным сервиса "БИР-Аналитик", в августе 2018 года Крапивина зарегистрировала ИП для ведения деятельности "в области исполнительских услуг". Дополнительно она указала производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, деятельность по их распространению, по демонстрации фильмов, а также по звукозаписи и изданию музыкальных произведений. По состоянию на июль 2025 года, ИП является действующим. Кроме того, Крапивина – учредитель действующего общества с ограниченной ответственностью "О май гад мьюзик". Компания была зарегистрирована в Москве в сентябре 2021 года. Доля Крапивиной в уставном капитале составляет 50% с момента учреждения. С октября 2022 года руководителем предприятия является другое лицо. После начала спецоперации в 2022 году Крапивина, как и Светлана Лобода, покинула Россию. В марте того же года член СПЧ, председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов направил запрос в МВД с просьбой проверить законность получения Крапивиной российского гражданства. Основой для заявления стали посты продюсера в социальных сетях, "содержащие жесткую критику и неприязнь действий властей РФ, русофобские высказывания и оскорбления". В ответ в МВД заявили, что Крапивина не является гражданкой РФ, поскольку, по результатам проверки, ее паспорт признан выданным в нарушение установленного законодательством РФ порядка. В юридических документах указано, что Крапивина является российской гражданкой.
https://ria.ru/20250526/kompaniya-2019031549.html
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россия, москва, светлана лобода, кирилл кабанов, национальный антикоррупционный комитет
Шоубиз, Россия, Москва, Светлана Лобода, Кирилл Кабанов, Национальный антикоррупционный комитет
Экс-продюсер Лободы не закрыла ИП в России

Экс-продюсер Лободы Нателла Крапивина не закрыла ИП в России

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПевица Loboda и продюсер Нателла Крапивина
Певица Loboda и продюсер Нателла Крапивина - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Певица Loboda и продюсер Нателла Крапивина. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Экс-продюсер певицы Светланы Лободы Нателла Крапивина не закрыла ИП в России и числится учредителем действующей организации, зарегистрированной в Москве, говорится в юридических документах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
По данным сервиса "БИР-Аналитик", в августе 2018 года Крапивина зарегистрировала ИП для ведения деятельности "в области исполнительских услуг". Дополнительно она указала производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, деятельность по их распространению, по демонстрации фильмов, а также по звукозаписи и изданию музыкальных произведений. По состоянию на июль 2025 года, ИП является действующим.
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Кроме того, Крапивина – учредитель действующего общества с ограниченной ответственностью "О май гад мьюзик". Компания была зарегистрирована в Москве в сентябре 2021 года. Доля Крапивиной в уставном капитале составляет 50% с момента учреждения.
С октября 2022 года руководителем предприятия является другое лицо.
После начала спецоперации в 2022 году Крапивина, как и Светлана Лобода, покинула Россию.
В марте того же года член СПЧ, председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов направил запрос в МВД с просьбой проверить законность получения Крапивиной российского гражданства. Основой для заявления стали посты продюсера в социальных сетях, "содержащие жесткую критику и неприязнь действий властей РФ, русофобские высказывания и оскорбления". В ответ в МВД заявили, что Крапивина не является гражданкой РФ, поскольку, по результатам проверки, ее паспорт признан выданным в нарушение установленного законодательством РФ порядка. В юридических документах указано, что Крапивина является российской гражданкой.
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