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В Индонезии впервые открылся форум День российского кино - РИА Новости, 05.07.2025
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Культура
 
12:28 05.07.2025
https://ria.ru/20250705/indoneziya-2027358100.html
В Индонезии впервые открылся форум День российского кино
В Индонезии впервые открылся форум День российского кино - РИА Новости, 05.07.2025
В Индонезии впервые открылся форум День российского кино
Кинофорум Russian Film Day Indonesia (День российского кино) впервые открылся в Индонезии, в его рамках индонезийцы посмотрят военную драму "В списках не... РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T12:28:00+03:00
2025-07-05T12:28:00+03:00
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индонезия
роман костомаров
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ДЖАКАРТА, 5 июл – РИА Новости. Кинофорум Russian Film Day Indonesia (День российского кино) впервые открылся в Индонезии, в его рамках индонезийцы посмотрят военную драму "В списках не значился", передает корреспондент РИА Новости. На показ фильмов выстроилась очередь из граждан Индонезии, желающих познакомиться с российским кинематографом. Мероприятие посетил замминистра культуры Индонезии Гиринг Ганеша. "Мы в министерстве культуры Индонезии высоко ценим эту замечательную инициативу от наших братьев, от государства Российская Федерация, от министерства культуры Российской Федерации… Кино для нас - одно из самых невероятных средств продвижения культуры друг друга. Мы можем познакомиться с историей Российского государства. Позже Россия также сможет изучить историю Индонезии", - отметил замминистра культуры, открывая мероприятие. В программу Дня российского кино войдут как кассовые блокбастеры – военная драма "В списках не значился" (2025, реж. Сергей Коротаев) и сказка "Огниво" (2024, реж. Александр Войтинский), так и авторское кино: фильмы-участники нескольких международных кинофестивалей – драма "Вечная зима" (2024, реж. Николай Ларионов) и документальная картина "Роман Костомаров: Рожденный дважды" (2024, реж. Михаил Щедринский, а также драмеди "Втроем" (2024, реж. Александра Сарана). Russian Film Day Indonesia пройдет в рамках двусторонней программы киномероприятий России и Республики Индонезия. В июле также запланирован ответный Индонезийский кинофестиваль в России.
https://ria.ru/20250619/putin-2024011878.html
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александр войтинский, россия, индонезия, роман костомаров, в мире
Александр Войтинский, Россия, Индонезия, Роман Костомаров, В мире, Культура
В Индонезии впервые открылся форум День российского кино

Кинофорум Russian Film Day Indonesia впервые открылся в Индонезии

Афиша кинофорума "День российского кино" в Джакарте, Индонезия
Афиша кинофорума День российского кино в Джакарте, Индонезия - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
Афиша кинофорума "День российского кино" в Джакарте, Индонезия
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ДЖАКАРТА, 5 июл – РИА Новости. Кинофорум Russian Film Day Indonesia (День российского кино) впервые открылся в Индонезии, в его рамках индонезийцы посмотрят военную драму "В списках не значился", передает корреспондент РИА Новости.
На показ фильмов выстроилась очередь из граждан Индонезии, желающих познакомиться с российским кинематографом. Мероприятие посетил замминистра культуры Индонезии Гиринг Ганеша.
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"Мы в министерстве культуры Индонезии высоко ценим эту замечательную инициативу от наших братьев, от государства Российская Федерация, от министерства культуры Российской Федерации… Кино для нас - одно из самых невероятных средств продвижения культуры друг друга. Мы можем познакомиться с историей Российского государства. Позже Россия также сможет изучить историю Индонезии", - отметил замминистра культуры, открывая мероприятие.
В программу Дня российского кино войдут как кассовые блокбастеры – военная драма "В списках не значился" (2025, реж. Сергей Коротаев) и сказка "Огниво" (2024, реж. Александр Войтинский), так и авторское кино: фильмы-участники нескольких международных кинофестивалей – драма "Вечная зима" (2024, реж. Николай Ларионов) и документальная картина "Роман Костомаров: Рожденный дважды" (2024, реж. Михаил Щедринский, а также драмеди "Втроем" (2024, реж. Александра Сарана).
Russian Film Day Indonesia пройдет в рамках двусторонней программы киномероприятий России и Республики Индонезия. В июле также запланирован ответный Индонезийский кинофестиваль в России.
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КультураАлександр ВойтинскийРоссияИндонезияРоман КостомаровВ мире
 
 
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