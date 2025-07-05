https://ria.ru/20250705/indoneziya-2027358100.html

В Индонезии впервые открылся форум День российского кино

В Индонезии впервые открылся форум День российского кино - РИА Новости, 05.07.2025

В Индонезии впервые открылся форум День российского кино

Кинофорум Russian Film Day Indonesia (День российского кино) впервые открылся в Индонезии, в его рамках индонезийцы посмотрят военную драму "В списках не... РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T12:28:00+03:00

2025-07-05T12:28:00+03:00

2025-07-05T12:28:00+03:00

александр войтинский

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ДЖАКАРТА, 5 июл – РИА Новости. Кинофорум Russian Film Day Indonesia (День российского кино) впервые открылся в Индонезии, в его рамках индонезийцы посмотрят военную драму "В списках не значился", передает корреспондент РИА Новости. На показ фильмов выстроилась очередь из граждан Индонезии, желающих познакомиться с российским кинематографом. Мероприятие посетил замминистра культуры Индонезии Гиринг Ганеша. "Мы в министерстве культуры Индонезии высоко ценим эту замечательную инициативу от наших братьев, от государства Российская Федерация, от министерства культуры Российской Федерации… Кино для нас - одно из самых невероятных средств продвижения культуры друг друга. Мы можем познакомиться с историей Российского государства. Позже Россия также сможет изучить историю Индонезии", - отметил замминистра культуры, открывая мероприятие. В программу Дня российского кино войдут как кассовые блокбастеры – военная драма "В списках не значился" (2025, реж. Сергей Коротаев) и сказка "Огниво" (2024, реж. Александр Войтинский), так и авторское кино: фильмы-участники нескольких международных кинофестивалей – драма "Вечная зима" (2024, реж. Николай Ларионов) и документальная картина "Роман Костомаров: Рожденный дважды" (2024, реж. Михаил Щедринский, а также драмеди "Втроем" (2024, реж. Александра Сарана). Russian Film Day Indonesia пройдет в рамках двусторонней программы киномероприятий России и Республики Индонезия. В июле также запланирован ответный Индонезийский кинофестиваль в России.

https://ria.ru/20250619/putin-2024011878.html

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александр войтинский, россия, индонезия, роман костомаров, в мире