https://ria.ru/20250705/indiya-2027366220.html

Индийский посол рассказал о развитии сотрудничества с Россией

Индийский посол рассказал о развитии сотрудничества с Россией - РИА Новости, 05.07.2025

Индийский посол рассказал о развитии сотрудничества с Россией

Москва и Дели успешно развивают сотрудничество в торговле, образовании, науке и туризме, заявил индийский посол в России Винай Кумар. РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T13:21:00+03:00

2025-07-05T13:21:00+03:00

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индия

россия

москва

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Москва и Дели успешно развивают сотрудничество в торговле, образовании, науке и туризме, заявил индийский посол в России Винай Кумар. "Индия и Россия разделяют особое, очень теплое партнерство. Торговые связи растут, улучшается наше сотрудничество в различных сферах, таких как образование, наука и технологии, туризм", — сказал дипломат на открытии фестиваля Индии на Манежной площади. Он подчеркнул, что отношения российского президента Владимира Путина и индийского премьер-министра Нарендры Моди демонстрируют развитие сотрудничества двух стран. Кумар также добавил, что в Москве учится более 100 тысяч студентов из Индии. В субботу на Манежной площади в российской столице при сотрудничестве правительства Москвы и Посольства Индии в России открылся фестиваль индийской культуры. В программе — попурри хитов Болливуда, танцы в индийском стиле и медитация. Праздник продлится с 5 по 13 июля. Для горожан и туристов подготовили мастер-классы, выступления артистов и яркие танцевальные постановки.

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россия

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Фестиваль Индии в Москве Москва и Нью-Дели успешно развивают сотрудничество в торговле, образовании, науке и туризме, заявил индийский посол в России Винай Кумар на открытии фестиваля Индии. Мероприятие открылось в субботу на Манежной площади при сотрудничестве правительства Москвы и посольства Индии. В его программе - попурри хитов Болливуда, танцы в индийском стиле и медитация. Праздник продлится с 5 по 13 июля. 🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы 2025-07-05T13:21 true PT0M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

индия, россия, москва, владимир путин, нарендра моди, в мире