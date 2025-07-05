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ХАМАС попросило США внести изменения в соглашение о перемирии с Израилем - РИА Новости, 05.07.2025
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16:00 05.07.2025
https://ria.ru/20250705/hamas-2027385955.html
ХАМАС попросило США внести изменения в соглашение о перемирии с Израилем
ХАМАС попросило США внести изменения в соглашение о перемирии с Израилем - РИА Новости, 05.07.2025
ХАМАС попросило США внести изменения в соглашение о перемирии с Израилем
Палестинское движение ХАМАС попросило внести в предложение США о перемирии с Израилем изменения, касающиеся трех аспектов урегулирования, сообщает газета New... РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T16:00:00+03:00
2025-07-05T16:00:00+03:00
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС попросило внести в предложение США о перемирии с Израилем изменения, касающиеся трех аспектов урегулирования, сообщает газета New York Times со ссылкой на представителя ХАМАС и еще одного человека, знакомого с переговорами. Ранее ХАМАС подтвердило, что дало положительный ответ на предложение о прекращении огня в секторе Газа и готово вступить в переговоры. "ХАМАС попросило внести изменения в новое предложение по как минимум трем вопросам", - пишет издание. По его данным, первый аспект связан с доставкой гуманитарной помощи в сектор Газа во время перемирия, второй касается того, как далеко израильские силы будут отведены с позиций в секторе Газа. Третий относится к формулировкам о гарантиях того, что сделка приведет к постоянному прекращению конфликта в регионе. Ранее египетский министр иностранных дел Бадр Абдель Аты заявил, что Каир вместе с другими посредниками работает над 60-дневным прекращением огня в секторе Газа, в ходе которого предполагается освобождение израильских заложников. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 56 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен.
https://ria.ru/20250705/izrail-2027325346.html
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в мире, израиль, сша, каир (город), хамас, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Израиль, США, Каир (город), ХАМАС, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
ХАМАС попросило США внести изменения в соглашение о перемирии с Израилем

NYT: ХАМАС попросило внести изменения по 3 аспектам предложения США о перемирии

© AP Photo / Emrah GurelФлаг движения ХАМАС
Флаг движения ХАМАС - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© AP Photo / Emrah Gurel
Флаг движения ХАМАС. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС попросило внести в предложение США о перемирии с Израилем изменения, касающиеся трех аспектов урегулирования, сообщает газета New York Times со ссылкой на представителя ХАМАС и еще одного человека, знакомого с переговорами.
Ранее ХАМАС подтвердило, что дало положительный ответ на предложение о прекращении огня в секторе Газа и готово вступить в переговоры.
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"ХАМАС попросило внести изменения в новое предложение по как минимум трем вопросам", - пишет издание.
По его данным, первый аспект связан с доставкой гуманитарной помощи в сектор Газа во время перемирия, второй касается того, как далеко израильские силы будут отведены с позиций в секторе Газа. Третий относится к формулировкам о гарантиях того, что сделка приведет к постоянному прекращению конфликта в регионе.
Ранее египетский министр иностранных дел Бадр Абдель Аты заявил, что Каир вместе с другими посредниками работает над 60-дневным прекращением огня в секторе Газа, в ходе которого предполагается освобождение израильских заложников.
Спасатели, военные и пожарные на месте ракетного удара Ирана в Тель-Авиве, Израиль - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
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Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 56 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен.
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