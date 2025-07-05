ХАМАС попросило США внести изменения в соглашение о перемирии с Израилем
NYT: ХАМАС попросило внести изменения по 3 аспектам предложения США о перемирии
© AP Photo / Emrah GurelФлаг движения ХАМАС
© AP Photo / Emrah Gurel
Флаг движения ХАМАС. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС попросило внести в предложение США о перемирии с Израилем изменения, касающиеся трех аспектов урегулирования, сообщает газета New York Times со ссылкой на представителя ХАМАС и еще одного человека, знакомого с переговорами.
Ранее ХАМАС подтвердило, что дало положительный ответ на предложение о прекращении огня в секторе Газа и готово вступить в переговоры.
"ХАМАС попросило внести изменения в новое предложение по как минимум трем вопросам", - пишет издание.
По его данным, первый аспект связан с доставкой гуманитарной помощи в сектор Газа во время перемирия, второй касается того, как далеко израильские силы будут отведены с позиций в секторе Газа. Третий относится к формулировкам о гарантиях того, что сделка приведет к постоянному прекращению конфликта в регионе.
Ранее египетский министр иностранных дел Бадр Абдель Аты заявил, что Каир вместе с другими посредниками работает над 60-дневным прекращением огня в секторе Газа, в ходе которого предполагается освобождение израильских заложников.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
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