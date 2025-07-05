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Прощание с погибшим замглавкома ВМФ Гудковым пройдет в Москве - РИА Новости, 05.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:46 05.07.2025
https://ria.ru/20250705/gudkov-2027360151.html
Прощание с погибшим замглавкома ВМФ Гудковым пройдет в Москве
Прощание с погибшим замглавкома ВМФ Гудковым пройдет в Москве - РИА Новости, 05.07.2025
Прощание с погибшим замглавкома ВМФ Гудковым пройдет в Москве
Прощание с погибшим в Курской области заместителем главнокомандующего ВМФ России генерал-майором Михаилом Гудковым состоится в Москве, он будет похоронен в... РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T12:46:00+03:00
2025-07-05T12:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
михаил гудков
олег кожемяко
александр хинштейн
москва
россия
курская область
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 5 июл - РИА Новости. Прощание с погибшим в Курской области заместителем главнокомандующего ВМФ России генерал-майором Михаилом Гудковым состоится в Москве, он будет похоронен в столице, рассказал РИА Новости депутат думы Владивостока Виктор Тарабарин, который служил вместе с Гудковым в зоне СВО с ноября 2022 года. В среду Минобороны РФ сообщило о гибели заместителя главнокомандующего ВМФ по береговым и сухопутным войскам Героя России генерала-майора Михаила Гудкова в одном из приграничных районов Курской области во время боевой работы. Губернатор Приморья Олег Кожемяко назвал погибшего замглавкома ВМФ сильным духом воином, "который не представлял себя нигде, кроме флота". "Прощание с Михаилом Гудковым будет в Москве, похоронят там же", - сказал Тарабарин. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что в регионе увековечат память генерал-майора Гудкова. Гудков родился в Донбассе. Он окончил Новосибирское высшее военное командное училище. Возглавлял 155-ю бригаду морской пехоты Тихоокеанского флота, которая участвовала в боях в Курской области. Осенью 2023-го его наградили медалью "Золотая Звезда" Героя России "за мужество, героизм и умелое командование подчиненными соединениями". В марте этого года Гудкова назначили заместителем главнокомандующего ВМФ. Несмотря на повышение, он продолжал в оперативном режиме координировать действия 155-й бригады, а также других соединений морской пехоты.
https://ria.ru/20250703/morpekh-2027010661.html
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михаил гудков, олег кожемяко, александр хинштейн, москва, россия, курская область, общество
Специальная военная операция на Украине, Михаил Гудков, Олег Кожемяко, Александр Хинштейн, Москва, Россия, Курская область, Общество
Прощание с погибшим замглавкома ВМФ Гудковым пройдет в Москве

Прощание с погибшим в Курской области замглавкома ВМФ Гудковым пройдет в Москве

© Фото : Минобороны России/TelegramМихаил Гудков
Михаил Гудков - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© Фото : Минобороны России/Telegram
Михаил Гудков. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 5 июл - РИА Новости. Прощание с погибшим в Курской области заместителем главнокомандующего ВМФ России генерал-майором Михаилом Гудковым состоится в Москве, он будет похоронен в столице, рассказал РИА Новости депутат думы Владивостока Виктор Тарабарин, который служил вместе с Гудковым в зоне СВО с ноября 2022 года.
В среду Минобороны РФ сообщило о гибели заместителя главнокомандующего ВМФ по береговым и сухопутным войскам Героя России генерала-майора Михаила Гудкова в одном из приграничных районов Курской области во время боевой работы. Губернатор Приморья Олег Кожемяко назвал погибшего замглавкома ВМФ сильным духом воином, "который не представлял себя нигде, кроме флота".
Михаил Гудков - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
"Не боялся лично идти на штурм". Каким был Герой России Михаил Гудков
3 июля, 17:48
"Прощание с Михаилом Гудковым будет в Москве, похоронят там же", - сказал Тарабарин.
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что в регионе увековечат память генерал-майора Гудкова.
Гудков родился в Донбассе. Он окончил Новосибирское высшее военное командное училище. Возглавлял 155-ю бригаду морской пехоты Тихоокеанского флота, которая участвовала в боях в Курской области. Осенью 2023-го его наградили медалью "Золотая Звезда" Героя России "за мужество, героизм и умелое командование подчиненными соединениями".
В марте этого года Гудкова назначили заместителем главнокомандующего ВМФ. Несмотря на повышение, он продолжал в оперативном режиме координировать действия 155-й бригады, а также других соединений морской пехоты.
Михаил Гудков - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
Биография Михаила Гудкова
3 июля, 16:11
 
Специальная военная операция на УкраинеМихаил ГудковОлег КожемякоАлександр ХинштейнМоскваРоссияКурская областьОбщество
 
 
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