https://ria.ru/20250705/gudkov-2027360151.html

Прощание с погибшим замглавкома ВМФ Гудковым пройдет в Москве

Прощание с погибшим замглавкома ВМФ Гудковым пройдет в Москве - РИА Новости, 05.07.2025

Прощание с погибшим замглавкома ВМФ Гудковым пройдет в Москве

Прощание с погибшим в Курской области заместителем главнокомандующего ВМФ России генерал-майором Михаилом Гудковым состоится в Москве, он будет похоронен в... РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T12:46:00+03:00

2025-07-05T12:46:00+03:00

2025-07-05T12:46:00+03:00

специальная военная операция на украине

михаил гудков

олег кожемяко

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ВЛАДИВОСТОК, 5 июл - РИА Новости. Прощание с погибшим в Курской области заместителем главнокомандующего ВМФ России генерал-майором Михаилом Гудковым состоится в Москве, он будет похоронен в столице, рассказал РИА Новости депутат думы Владивостока Виктор Тарабарин, который служил вместе с Гудковым в зоне СВО с ноября 2022 года. В среду Минобороны РФ сообщило о гибели заместителя главнокомандующего ВМФ по береговым и сухопутным войскам Героя России генерала-майора Михаила Гудкова в одном из приграничных районов Курской области во время боевой работы. Губернатор Приморья Олег Кожемяко назвал погибшего замглавкома ВМФ сильным духом воином, "который не представлял себя нигде, кроме флота". "Прощание с Михаилом Гудковым будет в Москве, похоронят там же", - сказал Тарабарин. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что в регионе увековечат память генерал-майора Гудкова. Гудков родился в Донбассе. Он окончил Новосибирское высшее военное командное училище. Возглавлял 155-ю бригаду морской пехоты Тихоокеанского флота, которая участвовала в боях в Курской области. Осенью 2023-го его наградили медалью "Золотая Звезда" Героя России "за мужество, героизм и умелое командование подчиненными соединениями". В марте этого года Гудкова назначили заместителем главнокомандующего ВМФ. Несмотря на повышение, он продолжал в оперативном режиме координировать действия 155-й бригады, а также других соединений морской пехоты.

https://ria.ru/20250703/morpekh-2027010661.html

https://ria.ru/20250703/gudkov-2026968184.html

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михаил гудков, олег кожемяко, александр хинштейн, москва, россия, курская область, общество