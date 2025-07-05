https://ria.ru/20250705/gosduma-2027367336.html

В Госдуму внесут проект о сокращении срока прикрепления к поликлиникам

В Госдуму внесут проект о сокращении срока прикрепления к поликлиникам - РИА Новости, 05.07.2025

В Госдуму внесут проект о сокращении срока прикрепления к поликлиникам

Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов сообщил РИА Новости, что скоро внесет в ГД законопроект, которым сокращается срок прикрепления к поликлинике с... РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T13:33:00+03:00

2025-07-05T13:33:00+03:00

2025-07-05T13:34:00+03:00

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов сообщил РИА Новости, что скоро внесет в ГД законопроект, которым сокращается срок прикрепления к поликлинике с одного года до трех месяцев. "Проект скоро будет внесён в Госдуму", - сказал Нилов. "Законопроект направлен на изменение действующего порядка прикрепления граждан к медицинским учреждениям, а именно: сокращение срока прикрепления с одного раза в год до одного раза в три месяца", - сказано в пояснительной записке к проекту, который есть в распоряжении РИА Новости. Автор проекта отмечает, что данная инициатива обусловлена необходимостью "повышения доступности и качества медицинской помощи, а также улучшения условий для граждан в условиях динамично меняющейся ситуации в области здравоохранения". "Жизненные ситуации граждан могут меняться довольно быстро. Учитывая различные факторы — от сезонных заболеваний до изменения места жительства в стране, с самой большой территорией в мире, - необходимость в возможности более частого изменения прикрепления к медицинским организациям, в том числе к поликлиникам, становится очевидной", - отмечается в документе. В пояснительной записке добавляется, что увеличение частоты прикрепления позволит гражданам выбирать более удобные и доступные медицинские учреждения, что в свою очередь улучшит качество обслуживания.

https://ria.ru/20250215/minzdrav-1999508846.html

https://ria.ru/20241217/gosduma-1989800760.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, здоровье - общество, госдума рф, россия, ярослав нилов