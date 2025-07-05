Рейтинг@Mail.ru
Глава Минздрава рассказал, кого следует назначать главврачами - РИА Новости, 05.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:43 05.07.2025
https://ria.ru/20250705/glavvrach-2027374887.html
Глава Минздрава рассказал, кого следует назначать главврачами
Глава Минздрава рассказал, кого следует назначать главврачами - РИА Новости, 05.07.2025
Глава Минздрава рассказал, кого следует назначать главврачами
Главными врачами нужно назначать специалистов с желанием менять и адаптировать технологии, именно медицина сегодня является наиболее адаптивной к принятию новых РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T14:43:00+03:00
2025-07-05T14:43:00+03:00
общество
здоровье - общество
россия
иркутская область
михаил мурашко
игорь кобзев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942479756_0:0:3369:1896_1920x0_80_0_0_06b6442d2dcf79041e49d7ef420acefb.jpg
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Главными врачами нужно назначать специалистов с желанием менять и адаптировать технологии, именно медицина сегодня является наиболее адаптивной к принятию новых технологий, заявил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Мурашко в субботу находится с рабочей поездкой в Иркутской области. С губернатором региона Игорем Кобзевым он навестил сотрудников медучреждения, которых ранее пациент ранил ножом. Также он посетил несколько медучреждений, стройплощадку детской поликлиники, медколледж, принял участие в совещании, посвященном развитию региона. "Мы заводим новые технологии - это IT-решения и новые технологии с помощью лекарственных препаратов, медицинских изделий. Здесь очень важна квалификация руководящего состава, в частности главных врачей. Поэтому видим, что сегодня нужно этому уделить повышенное внимание. И, конечно же, главными врачами нужно назначать именно тех специалистов, которые имеют желание менять именно технологии, адаптировать их. И в первую очередь это все должно быть пациентоцентрично", - заявил министр. Он добавил, что Минздрав сегодня меняет подходы к подготовке врачебного персонала, делает упор как на практические знания, так и теоретические. "Немаловажным для нас является подготовка специалистов, желающих проявить себя в научных исследованиях, потому что именно медицина сегодня является наиболее адаптивной к принятию новых технологий", - подчеркнул Мурашко. Утром в четверг в иркутской больнице №8 вооруженный ножом и газовым баллончиком мужчина напал на медперсонал. Он нанес ножевые ранения двум женщинам - заместителю главного врача и секретарю учреждения, они были госпитализированы в тяжелом состоянии. В четверг женщин прооперировали, они находились в реанимации. В настоящее время переведены в обычную палату.
https://ria.ru/20250615/mediki-2022836829.html
https://ria.ru/20250618/murashko-2023558312.html
россия
иркутская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942479756_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_2d7186f8bc03bbd51851e9da8e919ba3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, россия, иркутская область, михаил мурашко, игорь кобзев
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Иркутская область, Михаил Мурашко, Игорь Кобзев
Глава Минздрава рассказал, кого следует назначать главврачами

Мурашко призвал назначать главврачами специалистов с желанием менять технологии

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМинистр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко
Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Главными врачами нужно назначать специалистов с желанием менять и адаптировать технологии, именно медицина сегодня является наиболее адаптивной к принятию новых технологий, заявил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Мурашко в субботу находится с рабочей поездкой в Иркутской области. С губернатором региона Игорем Кобзевым он навестил сотрудников медучреждения, которых ранее пациент ранил ножом. Также он посетил несколько медучреждений, стройплощадку детской поликлиники, медколледж, принял участие в совещании, посвященном развитию региона.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
Эру милосердия приближают российские медики
15 июня, 08:00
"Мы заводим новые технологии - это IT-решения и новые технологии с помощью лекарственных препаратов, медицинских изделий. Здесь очень важна квалификация руководящего состава, в частности главных врачей. Поэтому видим, что сегодня нужно этому уделить повышенное внимание. И, конечно же, главными врачами нужно назначать именно тех специалистов, которые имеют желание менять именно технологии, адаптировать их. И в первую очередь это все должно быть пациентоцентрично", - заявил министр.
Он добавил, что Минздрав сегодня меняет подходы к подготовке врачебного персонала, делает упор как на практические знания, так и теоретические.
«
"Немаловажным для нас является подготовка специалистов, желающих проявить себя в научных исследованиях, потому что именно медицина сегодня является наиболее адаптивной к принятию новых технологий", - подчеркнул Мурашко.
Утром в четверг в иркутской больнице №8 вооруженный ножом и газовым баллончиком мужчина напал на медперсонал. Он нанес ножевые ранения двум женщинам - заместителю главного врача и секретарю учреждения, они были госпитализированы в тяжелом состоянии. В четверг женщин прооперировали, они находились в реанимации. В настоящее время переведены в обычную палату.
Нейросеть - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Мурашко рассказал о стремительном распространении ИИ в медицине
18 июня, 13:06
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияИркутская областьМихаил МурашкоИгорь Кобзев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала