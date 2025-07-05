https://ria.ru/20250705/glavvrach-2027374887.html

Глава Минздрава рассказал, кого следует назначать главврачами

Глава Минздрава рассказал, кого следует назначать главврачами - РИА Новости, 05.07.2025

Глава Минздрава рассказал, кого следует назначать главврачами

Главными врачами нужно назначать специалистов с желанием менять и адаптировать технологии, именно медицина сегодня является наиболее адаптивной к принятию новых РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T14:43:00+03:00

2025-07-05T14:43:00+03:00

2025-07-05T14:43:00+03:00

общество

здоровье - общество

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иркутская область

михаил мурашко

игорь кобзев

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Главными врачами нужно назначать специалистов с желанием менять и адаптировать технологии, именно медицина сегодня является наиболее адаптивной к принятию новых технологий, заявил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Мурашко в субботу находится с рабочей поездкой в Иркутской области. С губернатором региона Игорем Кобзевым он навестил сотрудников медучреждения, которых ранее пациент ранил ножом. Также он посетил несколько медучреждений, стройплощадку детской поликлиники, медколледж, принял участие в совещании, посвященном развитию региона. "Мы заводим новые технологии - это IT-решения и новые технологии с помощью лекарственных препаратов, медицинских изделий. Здесь очень важна квалификация руководящего состава, в частности главных врачей. Поэтому видим, что сегодня нужно этому уделить повышенное внимание. И, конечно же, главными врачами нужно назначать именно тех специалистов, которые имеют желание менять именно технологии, адаптировать их. И в первую очередь это все должно быть пациентоцентрично", - заявил министр. Он добавил, что Минздрав сегодня меняет подходы к подготовке врачебного персонала, делает упор как на практические знания, так и теоретические. "Немаловажным для нас является подготовка специалистов, желающих проявить себя в научных исследованиях, потому что именно медицина сегодня является наиболее адаптивной к принятию новых технологий", - подчеркнул Мурашко. Утром в четверг в иркутской больнице №8 вооруженный ножом и газовым баллончиком мужчина напал на медперсонал. Он нанес ножевые ранения двум женщинам - заместителю главного врача и секретарю учреждения, они были госпитализированы в тяжелом состоянии. В четверг женщин прооперировали, они находились в реанимации. В настоящее время переведены в обычную палату.

https://ria.ru/20250615/mediki-2022836829.html

https://ria.ru/20250618/murashko-2023558312.html

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иркутская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, здоровье - общество, россия, иркутская область, михаил мурашко, игорь кобзев