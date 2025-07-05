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СМИ: ФРГ может купить до 2,5 тысячи единиц техники для новых бригад НАТО - РИА Новости, 05.07.2025
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00:35 05.07.2025 (обновлено: 00:36 05.07.2025)
https://ria.ru/20250705/germanija-2027323832.html
СМИ: ФРГ может купить до 2,5 тысячи единиц техники для новых бригад НАТО
СМИ: ФРГ может купить до 2,5 тысячи единиц техники для новых бригад НАТО - РИА Новости, 05.07.2025
СМИ: ФРГ может купить до 2,5 тысячи единиц техники для новых бригад НАТО
Германия обдумывает возможность приобрести до 2,5 тысячи единиц бронетехники и до тысячи танков для бригад, о предоставлении которых попросила НАТО, передает... РИА Новости, 05.07.2025
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россия
германия
москва
нато
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Германия обдумывает возможность приобрести до 2,5 тысячи единиц бронетехники и до тысячи танков для бригад, о предоставлении которых попросила НАТО, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Германия рассматривает возможность закупки до 2,5 тысячи единиц бронетехники и 1 тысячи боевых танков для создания новых бригад НАТО", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией. По данным Блумберг, для вооружения новых бригад рассматриваются танки Leopard 2 и бронемашины GTK Boxer. Ранее агентство Рейтер передавало, что НАТО попросит Германию предоставить еще семь бригад или 40 тысяч военных на оборону альянса. НАТО планирует увеличить примерно на 50% число бригад, которые страны-члены должны будут предоставлять для целей обороны - с 80 бригад до 120-130. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. В РФ ранее не раз обращали внимание на то, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
https://ria.ru/20250703/germanija-2027068012.html
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россия, германия, москва, нато
Россия, Германия, Москва, НАТО
СМИ: ФРГ может купить до 2,5 тысячи единиц техники для новых бригад НАТО

Bloomberg: ФРГ может закупить до 2,5 тысячи единиц техники для новых бригад НАТО

© Фото : Bundeswehr/Dana KazdaТанки Leopard 2 армии Германии
Танки Leopard 2 армии Германии - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© Фото : Bundeswehr/Dana Kazda
Танки Leopard 2 армии Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Германия обдумывает возможность приобрести до 2,5 тысячи единиц бронетехники и до тысячи танков для бригад, о предоставлении которых попросила НАТО, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Германия рассматривает возможность закупки до 2,5 тысячи единиц бронетехники и 1 тысячи боевых танков для создания новых бригад НАТО", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.
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По данным Блумберг, для вооружения новых бригад рассматриваются танки Leopard 2 и бронемашины GTK Boxer.
Ранее агентство Рейтер передавало, что НАТО попросит Германию предоставить еще семь бригад или 40 тысяч военных на оборону альянса. НАТО планирует увеличить примерно на 50% число бригад, которые страны-члены должны будут предоставлять для целей обороны - с 80 бригад до 120-130.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
В РФ ранее не раз обращали внимание на то, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
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