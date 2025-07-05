https://ria.ru/20250705/germanija-2027323832.html
СМИ: ФРГ может купить до 2,5 тысячи единиц техники для новых бригад НАТО
СМИ: ФРГ может купить до 2,5 тысячи единиц техники для новых бригад НАТО - РИА Новости, 05.07.2025
СМИ: ФРГ может купить до 2,5 тысячи единиц техники для новых бригад НАТО
Германия обдумывает возможность приобрести до 2,5 тысячи единиц бронетехники и до тысячи танков для бригад, о предоставлении которых попросила НАТО, передает... РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T00:35:00+03:00
2025-07-05T00:35:00+03:00
2025-07-05T00:36:00+03:00
россия
германия
москва
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/19/1847354339_0:0:1800:1013_1920x0_80_0_0_8fc46ad492fe0ee68d1d2bed868c901e.jpg
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Германия обдумывает возможность приобрести до 2,5 тысячи единиц бронетехники и до тысячи танков для бригад, о предоставлении которых попросила НАТО, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Германия рассматривает возможность закупки до 2,5 тысячи единиц бронетехники и 1 тысячи боевых танков для создания новых бригад НАТО", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией. По данным Блумберг, для вооружения новых бригад рассматриваются танки Leopard 2 и бронемашины GTK Boxer. Ранее агентство Рейтер передавало, что НАТО попросит Германию предоставить еще семь бригад или 40 тысяч военных на оборону альянса. НАТО планирует увеличить примерно на 50% число бригад, которые страны-члены должны будут предоставлять для целей обороны - с 80 бригад до 120-130. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. В РФ ранее не раз обращали внимание на то, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
https://ria.ru/20250703/germanija-2027068012.html
https://ria.ru/20250704/tramp-2027302472.html
россия
германия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/19/1847354339_222:0:1573:1013_1920x0_80_0_0_2c6a21d57a1d4ecebbab486b4edd0ff4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, германия, москва, нато
Россия, Германия, Москва, НАТО
СМИ: ФРГ может купить до 2,5 тысячи единиц техники для новых бригад НАТО
Bloomberg: ФРГ может закупить до 2,5 тысячи единиц техники для новых бригад НАТО