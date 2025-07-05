https://ria.ru/20250705/gaza-2027387586.html

В сектор Газа в будущем могут ввести совместные арабские силы, пишут СМИ

В сектор Газа в будущем могут ввести совместные арабские силы, пишут СМИ - РИА Новости, 05.07.2025

В сектор Газа в будущем могут ввести совместные арабские силы, пишут СМИ

Совместные арабские силы могут быть введены в будущем в сектор Газа для подготовки палестинских сил безопасности и разведки, сообщает египетская газета Al Masry РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T16:27:00+03:00

2025-07-05T16:27:00+03:00

2025-07-05T16:27:00+03:00

в мире

израиль

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ливан

хамас

сектор газа

палестина

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КАИР, 5 июл - РИА Новости. Совместные арабские силы могут быть введены в будущем в сектор Газа для подготовки палестинских сил безопасности и разведки, сообщает египетская газета Al Masry Al Youm со ссылкой на источники. Ранее палестинское движение ХАМАС подтвердило, что дало положительный ответ на предложение о прекращении огня в секторе Газа и готово вступить в переговоры. Портал Ynet со ссылкой на неназванного израильского чиновника сообщил, что Израиль получил от ХАМАС ответ и изучает его детали. Согласно источникам газеты, предложенное соглашение включает в себя перемирие сроком на 60 дней, в ходе которого из сектора Газа предлагается освободить десять израильских заложников и передать тела 15 погибших в обмен на выход на свободу около 1,2 тысячи палестинских заключенных. "Нынешние обсуждения включают в себя план действий международных комитетов по контролю за соблюдением прекращения огня и роль арабских сил на следующий день после объявления о постоянном прекращении огня", - заявили источники. Источники отметили, что начало переговоров по постоянному прекращению огня, а также обсуждение вывода израильских войск из Газы предполагается на первой неделе 60-дневного перемирия. "Предложение содержит новое видение Газы и ключевые пункты обеспечения безопасности и ее восстановления посредством присутствия совместных арабских сил в секторе и подготовки разведки, превентивной безопасности и национальной безопасности Палестинской администрации при помощи одного из арабских государств", - сказали источники. Ранее египетский министр иностранных дел Бадр Абдель Аты заявил, что Каир вместе с другими посредниками работает над 60-дневным прекращением огня в секторе Газа, в ходе которого предполагается освобождение израильских заложников. Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 56 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, а также затронули Ливан и Йемен.

https://ria.ru/20250704/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20250703/izrail-2026894465.html

https://ria.ru/20250623/es-2024969002.html

израиль

каир (город)

ливан

сектор газа

палестина

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, каир (город), ливан, хамас, сектор газа, палестина